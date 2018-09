InSport Grand Prix, la a doua ediție

Descriere foto: Sursa: AJA Brașov

A doua ediție a concursului național de cros Insport Grand Prix va avea loc în perioada 15-16 septembrie, în Parcul Sportiv Tractorul Brașov. Competiție este organizată de Asociația Județeană de Atletism (AJA) Brașov, cu sprijinul Primăriei Municipiului Brașov, al Direcției Sport și Tineret Brașov. Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Brașov.



La concurs vor participa atât alteți profesioniști, legitimați la cluburi din România, cât și amatori, copii sau adulți, care vor avea parte de probe individuale și de ștafete.



O tură a traseului amenajat în Parcul Tractorul are 1.000 de metri, lungimea totală parcursă de competiori fiind diferită, în funcţie de vârstă şi de categoria de concurs.



Sâmbătă, pe 15 septembrie, Vor fi curse de 8.000 m, 6.000 m, 5.000 m și 3.000 m. În toate probele, tleții amatori vor lua startul în același timp și vor alerga împreună pe traseu cu atleții legitimați. Apoi, pe 16 septembrie vor avea loc cursa copiilor, 1.000 m, proba familiilor, 2.000 m și ștafetele, 4 x 1.000 m, 4 x 2.000 m, 4 x 3.000 m și 4 x 4.000 m.



Organizatorii au asigurat premii în valoare de 14.000 de lei:

- Seniori feminin și masculin: locul 1 - 1.500 lei, locul 2 - 1.100 lei, locul 3 - 800 lei;

- Tineret feminin și masculin: locul 1 - 1.000 lei, locul 2 - 800 lei, locul 3 - 600 lei;

- Junioare și juniori: locul 1 - 600 lei, locul 2 - 400 lei, locul 3 - 200 lei;



La competiție va participa Roxana Bârcă, cea care a participat la Jocurile Olimpice de la Londra.



„În premieră, este o competiție care are acoperire natională. Cu sprijinul autorităților, vrem să o creștem de la an la an, pentru că merită acest lucru. Misiunea noastră este să îi aducem pe oameni, indiferent de vârstă, către sport, către atletism. Să vină să alerge, să se miște, individual sau în familie”, a declarat Silviu Prescornițoiu, președintele AJA Brașov.