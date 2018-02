Înscrierea în clasa pregătitoare, din 8 martie

Descriere foto: Sursa: Glasul Hunedoarei

Prima etapă a înscrierii copiilor la şcoală, în clasa pregătitoare, pentru anul şcolar 2018-2019, va avea loc în perioada 8-26 martie.



Potrivit calendarului anunţat de Ministerul Educaţiei, pe 1 martie, fiecare unitate de învăţământ va afişa planul de şcolarizare propus, numărul de clase pregătitoare şi circumscripţiile şcolare. În plus, fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze Ziua porţilor deschise într-una din zilele din intervalul 1 - 12 martie.



Conform metodologiei de înscriere în învăţământul primar, în clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018 inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018 inclusiv, pot fi înscrişi dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională în perioada 1 - 23 martie.



În ceea ce priveşte înscrierea la şcoală, cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Validarea cererii-tip este obligatorie şi se realizează în unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea, în prezenţa părintelui şi a cel puţin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 - 18.



A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare va avea loc în perioada 12-18 aprilie pentru locurile rămase libere.