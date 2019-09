Îndemn la controale, de Ziua Internaţională a Ginecologiei Oncologice

Descriere foto: Ziua de 20 septembrie este şi Ziua Internaţională a Ginecologiei Oncologice. Mesajul zilei este „GO pentru...Conştientizare, Acţiune, Speranţă, Viaţă”! Sursa: bzb.ro



Ziua de 20 septembrie este şi Ziua Internaţională a Ginecologiei Oncologice, la iniţiativa Societăţii Europene de Ginecologie Oncologică (Euroepan Society for Ginaecologic Oncology – ESGO) şi cu sprijin de la Reţeaua Europeană a Grupurilor de Militanţi împotriva Cancerelor Ginecologice (European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups -ENGAGe).



Mesajul zilei este „GO pentru...Conştientizare, Acţiune, Speranţă, Viaţă” şi nu degeaba. Peste 1,3 milioane de femei din întreaga lume au fost diagnosticate cu cancere ginecologice în 2018 (cca. 44% cu cancer de col uterin, 23% cazuri noi de cancer ovarian, 29% cu cancer endometrial şi mai puţin de 5% au fost diagnosticate cu alte tipuri de cancere ginecologice, vulvar şi cancer de vagin).



Mai mult, în întreaga lume şi-au pierdut viaţa 468.000 de femei din cauza cancerelor ginecologice în 2018.



Conform statisticilor, România se află pe locul I în Europa la rata deceselor din cauza cancerului de col uterin, cancerul ginecologic cu cea mai mare incidenţă în ciuda faptului că este prevenibil. Potrivit reprezentanţilor asociaţiilor ce reprezintă interesele pacienţilor, „istoricul privind controalele ginecologice inopinate, la locul de muncă, dinainte de 1990, au creat o oarecare retincenţă cu privire la controalele ginecologice de rutină, în rândul generaţiei aflată la vârstă fertilă atunci şi un subiect tabuu, adăugându-se la acestea şi lipsa unor programe naţionale de educaţie şi conştietizare publică pentru sănătate, a unei strategii de prevenire şi diagnosticare timpurie a cancerelor ginecologice, precum şi eşecul în mare parte a ţării a screeningului de cancer de col uterin şi aşa demarat foarte târziu după recomadarea UE referitoare la screening-uri”.



Însă, astăzi, cu ocazia lasării în premieră a Zilei Internaţionale a Ginecologie Oncologice, acestea fac un apel la femeile din România să lase teama şi jena, să ceară medicului de familie trimitere la specialist şi să facă anual un control ginecologioc, indiferent dacă sunt la vârsta fertilă sau la menopauză. Maternitatea Braşov are dotarea necesară şi specialişti pentru un control ginecologic conform celor mai bune standarde de calitate.





„Sănătatea noastră este în primul rând responsabilitatea fiecăreia dintre noi şi o obligaţie morală faţă de cei dragi ai noştri, fiindcă viaţa lor de zi cu zi gravitează în jurul nostru, ca mame, fiice sau partenere de viaţă. Acţionând astfel acum, vom avea impact asupra viitorului – o lume fără cancere ginecologice!”, a spus Simona Ene, co-fondator şi preşedinte al Asociaţiei Îngrijire Acasă şi membru în Consiliul Executiv ENGAGe.