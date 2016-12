Închisoare pentru foc de artificii neautorizat

Descriere foto: foto arhiva

Atenție brașoveni!Focul de artifcii neautorizat se pedepsește cu închisoarea de la trei luni la un an. Avertismentul a fost lansat de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al I.P.J. Brașov. Oamenii legii spun că orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. În plus, conform prevederilor legale în vigoare, comercializarea de articole pirotehnice se face numai de către persoane autorizate în acest sens și numai în locurile autorizate în condiţiile legii. Este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 numai în condiţiile în care există acordul Primăriei, al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie.