Începe târgul de nunţi de la Braşov - „Transylvania Wedding Fair”

Descriere foto: „Transylvania Wedding Fair” are loc la la Brașov Business Park, în perioada 16 - 18 februarie 2018; Sursa: transylvaniaweddingfair.ro



70 de expozanţi vor participa la ediţia de anul acesta a târgului de nunţi „Transylvania Wedding Fair”, care se va desfăşura la Brașov Business Park, în perioada 16 - 18 februarie 2018.



La acest eveniment vor participa toți cei care sunt implicați direct sau au tangență cu organizarea de nunți.



Pachetul expoziţional e unul complet: rochii de mireasă/ţinute de gală, costume bărbăteşti şi ţinute pentru miri, accesorii, încălţăminte de gală, wedding & events planners, artă floristică, creatori de bijuterii, locaţii specializate în organizarea de nunţi, cofetării, sonorizare şi efecte speciale, artă fotografică şi videografică, make-up stylist, saloane de înfrumusețare și de remodelare corporală, școli de dans, efecte pirotehnice, fântâni de ciocolata, sculpturi în gheață, accesorii pentru nunți, limuzine și mașini de epocă, reviste și bloguri de specialitate, etc.



Târgul începe cu o zi de „Black Friday”, respectiv vineri, 16 februarie 2018, zi pentru care organizatorii promit „oferte de nerefuzat valabile doar în această zi”.



Aflat la cea de-a VI-a ediție „Transylvania Wedding Fair” a debutat în anul 2013 sub denumirea de „Brașov Wedding Days”. Sub sloganul „Totul despre nuntă!”, organizatorii reușesc în fiecare an să aducă sub același acoperiș , timp de 3 zile, zeci de expozanți care vin în întâmpinarea vizitatorilor cu cele mai diversificate produse și servicii de nuntă.



Organizatorii preconizeaza o ediție de excepție în anul 2018 având în vedere numarul participanților înscriși. În acest sens, Kron-Tour EXPO a suplimentat spațiul expozițional pentru a face față tuturor solicitărilor și pentru a avea o ofertă complexă pentru vizitatori.



Așadar, se pregătește cea mai mare ediție de până în prezent, viitoarele mirese și ai lor viitori soți putând găsi la „Transylvania Wedding Fair”

toate elementele necesare pentru a-și organiza nunta perfectă!



Programul de vizitare este vineri, 16 februarie 2018 și sâmbătă, 17 februarie 2018, între orele 10:00 – 20:00, iar duminica, 18 februarie 2018, între orele 10:00 – 18:00.