Începe programul „rabla” la electrocasnice: românii primesc bani de la stat pentru a-și cumpăra produse eficiente energetic

Descriere foto: 1.000 de lei gratis de la Guvern ca să vă schimbaţi frigiderul sau maşina de spălat cu unele mai eficiente energetic; Sursa: zf.ro

Românii vor putea primi vouchere de până la 1.000 de lei pentru a-şi schimba electrocasnicele vechi, conform programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.



Cel mai aşteptat program „Rabla pentru electrocasnice” a primit avizul favorabil şi va scăpa milioane de români de electrocasnicele vechi din locuinţă, conform celui mai recent ghid publicat în Monitorul Oficial.



Ordinul ministrului mediului nr. 1172/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic a fost publicat pe 21 noiembrie 2018, în Monitorul Oficial.



Pentru a-şi schimba maşina de spălat, frigiderul şi aparatul de aer condiţionat, românii vor trebuie să se înscrie într-o aplicaţie, iar după aprobare vor avea 60 de zile pentru a-şi utiliza voucherele.



Sunt eligibile în cadrul programului achiziţiile de electrocasnice care au ca rezultat creşterea eficienţei energetice până la clasa A++ sau A+++, cel puţin. Prin program se finanţează maşini de spălat rufe, aparate de aer condiţionat şi frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice.



Valoarea voucherelor va fi de:



– 200 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A++

– 300 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A+++

– 300 lei pentru aparate de aer condiţionat cu eficienţa energetică la răcire (A+++/ A++)

– 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice cu eficienţa energetică A++

– 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice cu eficienţa energetică A+++



Beneficiarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:



a) este persoană fizică cu domiciliul în România;



b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data achiziţionării EEE;



c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicaţia informatică;



d) este posesor al unui buletin/cărţi de identitate valabil/ă în momentul înscrierii în program;



e) se obligă să predea un DEEE echivalent în momentul achiziţionării unui EEE;



f) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.