Începe Octava de rugăciune pentru Unitatea Creştinilor

Descriere foto: În perioada 18 – 25 ianuarie 2018, credincioşii cultelor istorice din Braşov sunt aşteptaţi să se roage împreună pentru unitatea creştinilor; Sursa: bzb.ro



Nici în acest an, Biserica Ortodoxă nu va participa la eveniment.



În perioada 18 – 25 ianuarie 2018, credincioşii cultelor istorice din Braşov sunt aşteptaţi să se roage împreună pentru unitatea creştinilor.



Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor se va oficia de la ora 18.00 şi în fiecare seară va avea loc într-un alt lăcaş de cult, predica ţinând-o un preot dintr-o confesiune diferită de cea a Bisericii în care are loc slujba.



Nici în acest an, Biserica Ortodoxă nu va participa la Octava ecumenică, 2017 fiind primul în şirul de 10 ani de când are loc Octava la Braşov, când prezente au fost doar şase biserici istorice şi nu şapte.



În fiecare an, Octava de rugăciune are o altă temă.



Tema biblică abordată în săptămâna de rugăciune a anului 2018, „Dreapta Ta, Doamne, şi-a făcut vestită tăria”, este preluată din cartea Exodului 15: 6.



Textul a fost pregătit de bisericile din Caraibe şi înfăţişează determinarea Domnului de a-şi îndeplini planul de mântuire şi glorificare a Numelui Său prin formarea propriului popor, unit într-un legământ sacru cu Dumnezeu. Profeţii amintesc în mod repetat Israelului că relaţiile dintre diferitele clase sociale trebuie să se bazeze pe dreptate, compasiune şi milă. Astfel, poporul trebuie să se străduiască mereu să trăiască sub forma unei comunităţi împăcate.



Biblia continuă şi în ziua de astăzi să fie o sursă de consolare şi eliberare, iar Biserica, asemenea Israelului, este chemată să transmită tuturor oamenilor de pe Pământ mesajul de a trăi în dreptate şi pace.



Anul acesta este al 12-lea an când confesiunile istorice din Braşov se roagă în formulă aproape completă în această Octavă de Rugăciune ecumenică. Dacă timp de 10 ani - până acum doi ani - formula era completă, de doi ani nu avem un răspuns oficial din partea Bisericii Ortodoxe, nu credem cel puţin oficial că va participa la această Octavă de rugăciune, dar invitaţia rămâne valabilă”, a precizat ieri pr. Emil Moldoveanu, preot greco-catolic.



„Pentru mine, personal, este o dezamăgire faptul că Biserica Ortodoxă pe plan local nu este reprezentată. Mi-aş fi dorit foarte mult să fie şi preoţii de faţă, sper să vină câţiva dintre credincioşi, pentru că familiile enoriaşilor noştri, cel puţin la Biserica Evanghelică de limbă germană, sunt cele mai multe mixte, cu ortodocşi şi aceste slujbe sunt ocazia pentru ei să participe împreună. Mi-aş dori ca duhovnicii lor să-i încurajeze să participe la slujbe, la cele ortodoxe şi la celelalte, ar fi un semn important şi pentru familii că avem o singură credinţă creştină, un singur Dumnezeu şi chiar dacă avem rituri şi confesiuni diferite, avem multe lucruri care ne unesc”, a spus Christian Plajer, prim-preot Biserica Neagră Braşov.



Reprezentanţii Protopopiatului Braşov nu au dorit să comenteze situaţia, dar au transmis că enoriaşii ortodocşi pot participa la Octava de rugăciune.



Ca şi în alţi ani, Octava de rugăciune are şi o latură caritabilă. „Colecta din anul acesta va fi strânsă şi donată Bisericilor reformate din Braşov, sub aripa cărora funcţionează o mulţime de servicii sociale: casă de bătrâni, îngrijire la domiciliu, adăpost pentru cei nevoiaşi şi ne ocupăm şi de copiii cu dizabilităţi”, a precizat pr. Kassay Geza, preot reformat.



Spre deosebire de alţi ani, în 2018 vor fi şi două aniversări marcate în timpul Octavei. „Anul acesta, Corul Bach împlineşte 85 de ani, acest lucru se va vedea în decursul acestui an vom prezenta şi «Patimile după Matei», după foarte mult timp, din nou şi în cadrul Octavei de rugăciune, în 18 ianuarie 2018, se împlinesc 100 de ani de la moartea lui Rudolf Lassel, un important muzician din Braşov, din Biserica Neagră, iar Corul Bach va fi prezent în această slujbă şi va prezenta o compoziţie a acestuia”, a explicat Adriana Florea, preot Biserica Neagră Braşov.





Programul Octavei de Rugăciune – 2018:



- Joi, 18 ianuarie 2018: Biserica Evanghelică-Germană „Blumăna” (str. Dr. Ion Cantacuzino nr. 2), predică pr. Emil Moldoveanu, greco-catolic.

- Vineri, 19 ianuarie 2018: Biserica Unitariană (str. Dr. Victor Babeş nr. 1), predică pr. Mathe Vilmos, romano-catolic.

- Sâmbătă, 20 ianuarie 2018: Biserica Greco-Catolică „Sf. Petru” (str. Zizinului nr. 24A), predică pr. Balint Laszlo, reformat.

- Duminică, 21 ianuarie 2018: Biserica Reformată (str. Calea Bucureşti nr. 55), predică pr. Csibi Jozsef, romano-catolic.

- Luni, 22 ianuarie 2018: Biserica Romano-Catolică „Sf. Petru si Pavel” (str. Mureşenilor nr. 19), predică pr. Kassay Geza, reformat.

- Marţi, 23 ianuarie 2018: Biserica Reformată „Casa Speranţei” (str. Moldovei nr. 2), RUGĂCIUNEA ENORIAŞILOR, predică pr. Koszta István, evanghelic-maghiar.

- Miercuri, 24 ianuarie 2018: Biserica Evanghelică-Maghiară (str. Iuliu Maniu nr. 2), predică pr. D. Katarina, evanghelic-german.

- Joi, 25 ianuarie 2018: Biserica Romano-Catolică „Sf. Cruce” (str. Ștefan cel Mare nr. 2A), predică pr. Andrasi Benedek, unitarian.



Slujbele încep de la ora 18.00, în fiecare seară.