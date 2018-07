Începe ediția a treia „Istoria la persoana întâi”, la Brașov

Descriere foto: Zece personaje istorice își vor spune poveștile în Piața Sfatului, dar și în parcurile din marile cartiere, din 23 iulie și până în 22 septembrie 2018. Începe a III-a ediție „Istoria la persoana întâi”; Sursa: lapasprinbrașov, bizbrasov.ro



Zece personaje istorice își vor spune poveștile în Piața Sfatului, dar și în parcurile din marile cartiere, din 23 iulie și până în 22 septembrie 2018.



Cum ar fi, ca atunci când ne plimbăm pe străzile Brașovului să avem ocazia să ne întâlnim cu Johannes Honterus? Sau cu Apollonia Hirscher? Ori de ce nu, cu Michael Weiss? Ei bine, se poate întâmpla așa ceva! Nu intrați la idei, nu s-a produs o reîncarnare. Ci este vorba despre un „joc istoric” tratat la modul foarte serios, pus în scenă în Brașovul nostru. Tocmai pentru ca turiștii ...și de ce nu, chiar brașovenii, să aibă ocazia să se apropie de istorie și să afle date interesante despre Brașov, despre zona noastră și despre personalitățile marcante din trecut, într-un mod mai ușor, mai placut și clar, inedit!



Inspirați de poveștile oamenilor mari care au trăit la Brașov și care au modelat cursul istoriei, reprezentanții Asociației Cultour au decis să organizeze și în acest an o nouă ediție a Istoriei la persoana întâi, și să le ofere brașovenilor și turiștilor o călătorie în timp. Astfel, în perioada 23 iulie – 22 septembrie 2018 vor fi readuse la viață zece personalități ale Brașovului care își vor spune poveștile și vor oferi gratuit lecții de istorie: Johannes Honterus (1498-1549), Apollonia Hirscher (d. 1547), Valentin Bakfark (1506-1576), Michael Weiss (1569-1612), George Barițiu (1812-1893), Andrei Mureșanu (1816-1863), Elena Mureșianu (1862-1924), Maria Baiulescu (1860-1941), Virgilia Braniște (1885-1969) și Aurel A. Mureșianu (1889-1950).



„România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei noastre, servite responsabil şi generos.”



„Înarmați cu entuziasm, am adus la viață zece personalități ale orașului de sub Tâmpa. Personalități pe care le-am îmbrăcat conform epocii din care provin, a căror viață am încercat să o deslușim în cele mai mici detalii. Vă invităm să le cunoașteți începând cu data de 23 iulie 2018, în Piața Sfatului. Vă puteți reîntâlni cu personajele din ediția a II-a a proiectului nostru, dar și cu două personaje noi aflate în strânsă legătură cu sărbătoarea Centenarului”, este invitația adresată de Asociația Cultour.



Din Piața Sfatului, personajele istorice vor pleca și în cartiere și vor sta de vorbă cu brașovenii pentru a le spune câteva din „peripețiile” lor, care acum stau la baza istoriei noastre.



Anul acesta s-a decis ca personajele istorice să ajungă și în două dintre parcurile brașovene: Parcul Tractorul și Parcul Someș.



O activitate nouă în cadrul „Istoriei la persoana întâi”, ediția a III-a, va fi organizată de către istoricul Marilena Barna care va „deschide dulapurile secolului al XIX-lea”, iar cei interesați vor putea afla mai multe despre ce purtau oamenii, ce era la modă și care erau normele de vestimentație în trecut.



Calendarul activităților:





23 iulie – 22 septembrie 2018

orele 11.00-20.00 – Prezența ghizi-personaje istorice

Piața Sfatului Brașov



27 iulie 2018



orele 15.00-17.00 – Atelier interactiv „Vestimentația în secolul al XIX-lea”

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Piața Sfatului nr. 25



4 august 2018



orele 11.00-15.00 – Prezența ghizi-personaje istorice în cartiere brașovene.

Parcul Someș



11 august 2018



orele 10.00-12.00 – Atelier interactiv „Vestimentația în secolul al XIX-lea”

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Piața Sfatului nr. 25



17 august 2018



orele 11.00-15.00 – Prezența ghizi-personaje istorice în cartiere brașovene.

Parcul Tractorul



25 august 2018



orele 11.00-15.00 – Prezența ghizi-personaje istorice în cartiere brașovene.

Parcul Someș



31 august 2018



orele 15.00-17.00 – Atelier interactiv „Vestimentația în secolul al XIX-lea”

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Piața Sfatului nr. 25



1 septembrie 2018



orele 11.00-15.00 – Prezența ghizi-personaje istorice în cartiere brașovene.

Parcul Tractorul



15 septembrie 2018



orele 10.00-12.00 – Atelier interactiv „Vestimentația în secolul al XIX-lea”

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Piața Sfatului nr. 25