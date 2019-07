Începe o nouă campanie de dezinsecție la Brașov

Descriere foto: Din 17 iulie 2019, la Brașov se realizează cea de a treia etapă de dezinsecție din acest an; Sursa: bzb.ro



Are loc o nouă campanie antiţânţari la Braşov. Firma care se ocupă de dezinsecţia oraşului a scos pe teren 10 echipe de intervenţie!



De astăzi începe o nouă campanie de dezinsecție. Având în vedere condițiile meteo care au favorizat creșterea numărului de țânțari, din 17 iulie 2019, se realizează cea de a treia etapă de dezinsecție din acest an.



10 echipe sunt repartizate în toate cartierele din municipiu și vor efectua, concomitent, tratamente la sol, cu utilaje portabile, în toate zonele verzi din cartiere și tratamente spațiale, cu utilaje de mare putere instalate pe autovehicule.



Pentru combaterea insectelor sunt folosite produsele Cymina Plus (substanță activă cipermetrin, pentru combaterea insectelor adulte) și Biopren 50 LML, care este un insecticid pentru combaterea larvelor, substanță activă s-metopren.



Produsele menționate pentru serviciile de dezinsecție se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide, avizate pentru profilaxia sanitar umană de către Ministerul Sănătății și fac parte din grupa Xn și Xi de toxicitate.



În cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestor acțiuni, perioada de efectuare a activităților va fi reprogramată.



„Îi rugăm pe crescătorii de albine ca în perioada execuției serviciilor de dezinsecție să ia toate măsurile necesare protejării familiilor de albine din municipiu. Pentru ca activitățile de dezinsecție să fie eficiente, acestea trebuie efectuate în mod unitar, la nivelul întregii localități, atât pe domeniul public și privat al Municipiului, cât și pe proprietățile private. În acest sens facem un apel către cetățeni, asociații de locatari/proprietari, agenți economici și instituții publice, să efectueze activitatea de dezinsecție pe proprietăți, în clădiri și în subsolul blocurilor concomitent cu acțiunea municipalității”, a transmis Primăria municipiului Braşov.