Începe „Luna curăţeniei”, la Brașov

Descriere foto: Braşovul intră de luni, 9 martie 2020, în „Luna curăţeniei”. Campania se va încheia până la sărbătorile pascale; Sursa: bzb.ro; Sursa foto: brasovmetropolitan.ro



Braşovul intră în „Luna curăţeniei”. Campania se va încheia până la sărbătorile pascale!



Ca în fiecare an, braşovenii sunt aşteptaţi la „Luna curăţeniei”, iar de data aceasta activităţile vor începe mult mai repede, în data de 9 martie 2020, având în vedere că se anunţă şi în continuare vreme frumoasă.



De altfel, primarul Braşovului, George Scripcaru, a declarat că au început deja pregătirile pentru curăţenia de primăvară din oraş, serviciul de salubrizare din Primăria Braşov, Politia Locală, dar şi cei doi operatori de salubritate fiind gata pentru începerea campaniei.



„Având în vedere să anul acesta sărbătorile pascale sunt destul de devreme (Paștele catolic în 12 aprilie, iar cel ortodox în 19 aprilie), vrem să fructificăm această perioadă. Vrem ca în Braşov să fie terminată curăţenia de primăvară până de Paşti. Ca în fiecare an, orașul va fi inclus într-o campanie de curățenie totală, de la limita intravilanului și până în interiorul fiecărui cartier. Toate aceste date trebuie comunicate public, în așa fel încât toți cetățenii municipiului să își poată programa curățenia în propria casă și să poată evacua deșeurile rezultate. De asemenea, pe domeniul public, parcuri, străzi, pietonale, trotuare va exista un program de curățenie foarte strict, urmând ca după ce se va încheia această etapă să trecem la partea de întreținere zone verzi și plantări de arbori și arbuști”, a precizat primarul George Scripcaru, atrăgând totuşi atenţia că „este interzisă tăierea sau toaletarea neautorizată a arborilor şi arbuştilor de pe domeniul public şi privat al municipiului”.



Deşeurile rezultate ca urmare a acestei activităţi vor fi depozitate lângă punctele de colectare a deşeurilor menajere, cât mai compact, urmând ca acestea să fie transportate de către operatorii de salubrizare împuterniciţi de către Primăria Braşov.





Cum pot scăpa braşovenii de obiectele voluminoase inutile



Totodată, toţi cetăţenii care doresc să renunţe la obiectele casnice care nu mai prezintă utilitate sau fac curăţenie generală şi doresc să se dispenseze de lucruri nefolositoare, altele decât deşeuri menajere, o pot face în locuri special amenajate la platformele de gunoi sau în containere de 8 mc, de culoare portocalie, dispuse pe domeniul public.



Pentru situaţiile când deşeurile rezultate în urma curăţeniei de primăvară nu pot fi depozitate în aceste containere, cetăţenii pot comunica telefonic adresa la Serviciul Urmărire Contracte Salubrizare şi Deszăpezire în vederea ridicării, la numerele de telefon: 0268/405000, int: 127, 253, 254 sau la Dispeceratul Primăriei Braşov tel. 0268/405000.



Societăţile de salubrizare cu care municipalitatea are contract vor asigura transportul deşeurilor rezultate în urma efectuării curăţeniei de primăvară.



De asemenea, asociațiile de proprietari pot solicita Serviciului Amenajare Zone de Agrement (0268/405.000, int. 188, 195, 198) intervenția pentru toaletarea arborilor și arbuștilor de pe domeniul public.







Începe şi competiţia pentru cea mai frumoasă grădină



Pe de altă odată cu Luna Curăţeniei, reprezentanţii Primăriei Braşov au anunţat că va fi lansată şi campania „Cea mai frumoasă grădină din cartierul tău”, prin care vor fi premiate cele mai frumoase zone verzi din jurul blocurilor.



Anul trecut, cei care au amenajat cele mai frumoase grădini au primit unelte de grădinărit în valoare de aproximativ 800 de lei.





Unde vor fi amplasate containerele de 8 metri cubi, în Brașov:





1. Şchei: str. Învăţătorilor nr.4, Pietrele lui Solomon



2. Centru: str. Petru Rareş (lângă platformele de precolectare a deşeurilor menajere), str. Traian Vuia - platforma 176



3. Astra I: str. Barbu Lăutaru – zona platformei nr. 281, str. Pârâului – zona platformei nr. 312, str. Alexandru cel Bun - platforma 110, Colonia Metrom – platforma nr. 287



4. Astra II: str. Popa Şapcă - platforma nr. 586, str. Baba Novac - platforma nr. 238, atr. Soarelui nr. 1-2 (platou), B-dul Ştefan cel Mare şi Sfaânt nr. 16, A0leea Constelaţiei – platforma nr. 261



5. Astra III: Ocolitoarea Crinului – vis a vis platforma nr. 541 bis, Ocolitoarea Crinului – vis a vis platforma nr. 557, str. Neptun - platforma nr. 552, Aleea Minerva – vis a vis platforma nr. 542



6. Noua: str. Vişinului – platforma nr. 591.2, str. Nucului – platforma nr. 591.6, str. Brazilor – platforma nr. 594, str. Levănţicăi – platforma nr. 597, str. Dr. Ioan Meşotă- platforma nr. 5103



7. Valea Cetăţii: str. Jepilor- platformele 199, str. Jepilor- platformele 191, str. Oltului- platforma nr. 507, str. Mureşului-platforma nr. 515



8. Craiter-Triaj: str. Paşcani (lângă platforma nr. 134), str. Florilor (lângă platforma nr. 121), str. Pavilioanele CFR (lângă platforma nr. 120), str. Fundătura Hărmanului - lângă platforma nr. 351, str. Filiaşi (lângă platforma nr. 129)



9. Scriitorilor: str. Ştefan cel Mare la intersecţie cu str. Ion Slavici, str. Brânduşelor - lângă platforma nr. 207, str. Ion Creangă intersecţie cu str. Ovidiu (platforma)



10. Florilor: str. Crinului - intersecţia cu str. Grâului pe zona verde, str. Mărgăritarelor - lângă platforma nr. 98



11. Tractorul: str. Octavian Goga - la platforma nr. 3, str. 1 Decembrie 1918 intersecţie cu str. Octavian Goga - lângă locul de joacă, Aleea Constructorilor - la platforma nr. 29, str. General Dumitrache la intersecţie cu str. Bronzului, str. Bronzului - la platforma nr. 21, str. Socec - la platforma nr. 37



12. Bartolomeu: str. Bobului - la platforma nr. 172, str. Lânii la intersecţie cu str. Al. Flechtenmacher - la platforma nr. 164, str. Lânii la intersecţie cu str. Fuiorului, str. Lanurilor – Recon



13. Gării: Bulevardul Griviţei nr. 59 - în spate la Cinema Modern, str. Crişana la intersecţie cu str. Basarabiei - lângă spălătoria auto, Aleea Petuniei - la boxa nr. 90, str. Codrul Cosminului - lângă boxa nr. 59, str. Transilvaniei la intersecţie cu str. Munteniei - la transformator



14. Braşovul Vechi: str. Mihai Viteazul nr. 3, str. Avram Iancu la intersecţie cu str. Morii, str. Crişan la intersecţie cu str. Memorandului, str. Ion Raţiu, str. Cărămidăriei – la platforma nr. 112



15. Stupini: str. Lânii spre Stupini, str. Fundăturii (la blocuri), str. Fagurului - lângă clopote, str. Fânului.