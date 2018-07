Începe la Râşnov „Festivalul de Film şi Istorii”, ediția a X-a

Festivalul va aduce opt pelicule în avanpremieră!

Competiție de film documentar:

Dezbateri pe tema ediției din acest an „Naţiune. Identităţi”:

Concerte:

Evenimentele vor fi găzduite deşi - în premieră -şi. Evenimentul are în acest an un program care acoperă multe stiluri şi preferinţe.Totodată, în cadrul ediţiei din acest an a festivalului, sunt programateîn jurul temei principale a acestei ediţii a FFIR, o competiţie cinematografică și concerte pentru toate gusturile.Printre momentele principale ale festivalului se numără proiecţia specială a capodoperei lui Lucian Pintilie – „Reconstituirea”, în prezenţa actorilor Ileana Popovici, George Mihăiţă şi Vladimir Găitan, la jumătate de secol de la debutul filmărilor.Alţi invitaţii speciali ai FFIR 2018 sunt formaţia Viţa de Vie, care va susţine un concert acustic caritabil pentru HOSPICE Casa Speranţei, duo-ul acustic Dan Byron & Doru Trăscău şi peste 50 de lectori (ambasadori, profesori, istorici, jurnalişti, experţi internaţionali ş.a.).Prima duminică a festivalului îi aduce în Grădina Cetăţii Râşnov pe Ileana Popovici, George Mihăiţă şi Vladimir Găitan pentru a vorbi despre filmul care le-a marcat carierele, dar şi despre Lucian Pintilie, omul şi regizorul care reprezintă, pentru mulţi, superlativul cinema-ului românesc. Pelicula „Reconstituirea” a fost filmată în urmă cu 50 de ani, peste munte de Râşnov, la Sinaia, cei trei actori, debutanţi la acea vreme, jucând împreună cu consacraţii George Constantin şi Emil Botta, pe platoul filmului care a fost votat de multe ori drept cel mai bun film românesc al secolui 20. Filmul a avut premiera mondială la Cannes în 1970 şi va putea fi vizionat la FFIR în prezenţa actorilor pe 22 iulie 2018, de la ora 19.30.Sâmbătă, 21 iulie 2018, ora 13.00, cu „Ziua când au murit anii ’60”, documentarul despre mişcările de stradă din Ohio (SUA) împotriva deciziei preşedintelui Richard Nixon de a invada Cambogia şi despre masacrul manifestanţilor de la Universitatea Kent State.De la ora 14.00, pe ecranul cinematografului va rula „68, sous les paves…les flics”, un documentar centrat pe unele dintre cele mai puternice demonstraţii civice şi cea mai mare grevă din istoria modernă a Franţei.„Utoya: 22 iulie”, filmul care a avut un puternic impact atât în rândul spectatorilor, cât şi al presei internaţionale de la Berlinare 2018, va putea fi vizionat la Râşnov înainte de lansarea în cinematografele din România, programată pentru luna august. La şapte ani de la atacul care a şocat Norvegia şi întreaga lume, regizorul Erik Poppe aduce pe ecrane povestea tinerilor care au înfruntat teroarea, confuzia şi durerea zilei de 22 iulie 2011, când Anders Behring Breivik, un extremist norvegian de dreapta, a fost protagonistul a două atentate teroriste pe insula Utoya, din apropierea capitalei norvegiene Oslo.De asemenea, în cadrul dezbaterii despre abdicarea regelui Mihai I, pe 22 iulie 2018 de la ora 11.00, vor fi prezentate în avanpremieră documentarul „Regele Mihai al României-despre viaţă”, iar pe 29 iulie 2018, la ora 15.00, „Declin şi ascensiune: familii regale în post-socialism”, despre trei familii regale est-europene: Simeon II al Bulgariei von Sachsen-Coburg, Gotha, Nikola II, prinţul coroanei din Muntenegru şi Mihai I al României.Pe 20 iulie 2018, de la 21.20, se va proiecta „Moartea lui Stalin/The death of Stalin”, filmul scoţianului Armando Iannucci, care spune, cu tot umorul de rigoare, povestea zilelor de derută şi confuzie din Rusia imediat după moartea lui Stalin, din 5 martie 1953.Pe 21 iulie 2018, de la 21.30, va putea fi vizionată pelicula franceză „La revedere acolo sus / Au revoir là-haut”, o comedie noir despre doi supravieţuitori ai Primului Război Mondial, recompensată cu 5 premii César 2018, printre care cea mai bună regie şi cel mai bun scenariu adaptat.Printre momentele principale ale festivalului se numără proiecţia specială a capodoperei lui Lucian Pintilie – „Reconstituirea”, aceasta fiind programată pentru data de 22 iulie 2018, de la ora 19.30. Actorii Ileana Popovici, George Mihăiţă şi Vladimir Găitan vor fi prezenţi pe durata proiecţiei speciale, la jumătate de secol de la debutul filmărilor.„Ziua decisivă / Darkest Hour”, filmul care i-a adus Oscarul lui Gary Oldman pentru interpretarea rolului lui Winston Churchill, va putea fi vizionat pe 23 iulie 2018 la Cetatea Râşnov. Filmul vorbeşte despre câteva dintre momentele cruciale ale carierei lui Churchill, momente care au coincis cu evenimente cruciale ale Europei şi ale lumii libere, în general.Pe 28 iulie 2018, de la 21.40, va fi proiectat „Dunkirk”, capodopera lui Christopher Nolan recompensată cu Oscar în 2018, despre Miracolul de la Dunkirk (cunoscută şi sub numele de Operaţiunea Dynamo) din mai 1940. Dunkirk este numele cu care a intrat în istorie operaţiunea de salvare ordonată de premierul britanic, Winston Churchill, a circa 330.000 de soldaţi aliaţi care erau încercuiţi la acel moment de armata nazistă pe plajele şi în portul orăşelului Dunkirk din nordul Franţei.Festivalul de Film şi Istorii Râşnov îşi lansează la această ediţie şi competiţia oficială de film documentar, care va beneficia de un juriu format din Pierre-Henri Deleau, fondatorul Quinzaine des réalisateurs, criticul de film Irina Margareta Nistor, producătorul Gabriela Albu, producătorul TVR Claudia Nedelcu Duca şi istoricul Bogdan Popovici. Anul acesta se vor decerna premiul liceenilor şi premiul publicului.În competiţie se regăseşte şi filmul regizorilor Andrei Gorgan şi Monica Lăzurean Gorgan, „Dacii liberi”, lansat la TIFF 2018. „Documentarul aduce laolaltă vieţuitorii unui sat dacic, un istoric şi un arheolog – membrii unei trupe de reconstituire istorică, un grup de daci mistici, un organizator de proteste, administratorul sitului UNESCO Sarmisegetusa Regia şi participanţi la Congresele de Dacologie. Pe toţi îi uneşte pasiunea comună pentru daci, însă îi desparte viziunea diferită asupra unui episod istoric care devine, de la an la an, tot mai popular în România”, arată producătorii.Sub umbrela „Râşnov Society Debate Forum”, 20 de dezbateri publice sunt organizate la cinematograful „Amza Pellea”. Printre acestea se numără o dezbatere despre unul dintre cele mai controversate gesturi din istoria modernă a României, pornind de la volumul „Regele, comuniştii şi Coroana. Adevărata istorie a abdicării lui Mihai I”.Istoricii Andrei Muraru şi Alexandru Muraru, publicistul Ioan Stanomir şi politologul Cristian Pîrvulescu vor discuta despre evenimentele din decembrie 1947 şi despre semnificaţia acestora la mai mult de 7 decenii distanţă. „Identitate naţională şi trans-naţională” este tema propusă de publicistul şi filosoful independent Sorin Cucerai, de antropologul cultural Alec Bălăşescu, de medicul cardiolog şi investitorul Wargha Enayati şi de country-manager-ul Oracle România, Sorin Mîndruţescu.Concertele din Grădina Cetăţii Râşnov îi aduc alături de Mircea Tiberian, pe cei de la La Classe operaia va in Paradiso, Viţa de Vie, Dan Byron & Doru Trăscău (The Mono Jacks), trupele Unda, Fără Zahăr, Nightlosers, Cuibul şi Ţapinarii. Cine-concertul de la Cetate programează o proiecţie a filmului mut „Shiraz, A Romance of India” (1928), acompaniată de sound-design live semnat de Foley’Ala, cu vocea Irinei Margareta Nistor şi o introducere din Salman Rushdie.Al X-lea Festivalul de Film şi Istorii Râşnov înseamnă indie rock, baroc timpuriu, chitară clasică, folk & umor, world music improvisation, jazz, blues.Vineri, 20 iulie 2018, ora 20.00:Concert Unda, în Grădina Cetății RâșnovSambata, 21 iulie 2018, ora 19.00:Biserica EvanghelicăConcert Sonate & Sonete: Quarto d'Oro & Irina Margareta NistorSambata, 21 iulie 2018, ora 20.00:Nightlosers, în Grădina Cetății RâșnovBilet: 10 RONDuminica, 22 iulie, ora 19.00:Biserica EvanghelicăConcert Babylon 3.0: AA Rahimi, Aida Šošić, AJ Szabó & S PopescuDuminica, 22 iulie 2018, ora 20.00:Fara Zahar Acustic, în Grădina Cetății RâșnovBilet: 10 RONMarti, 24 iulie, ora 20.00:Biserica EvanghelicăConcert Carpatografii sonore: Ans Baroc Transylvania & pr C BorzMiercuri, 25 iulie 2018, ora 20.00:Cuibul, în Grădina Cetății RâșnovJoi, 26 iulie 2018, ora 20.00:Concert Mircea Tiberian, în Grădina Cetății RâșnovJoi, 26 iulie 2018, ora 21.30:Cineconcert Shiraz: Irina Margareta Nistor & Foley’Ala în CetateVineri, 27 iulie 2018, ora 19.00:Biserica EvanghelicăConcert Sebastianna: Andrei Kivu/cello & Irina Ungureanu/actrițăVineri, 27 iulie 2018, ora 2119.00:Dan Byron & Doru Trascau - Acustic Duo, în Grădina Cetății RâșnovSambata, 28 iulie 2018, ora 19.00:Biserica EvanghelicăConcert Arca lui Neagu: Tudor Niculescu-Mizil & Daniela NaneSambata, 28 iulie 2018, ora 20.00:Vita de Vie Acustic, în Grădina Cetății RâșnovBilet: 10 RONDuminica, 29 iulie 2018, ora 18.00:Biserica EvanghelicăConcert: Il più felice Re del mondo – Ans. Sectio Aurea & guestsDuminica, 29 iulie 2018, ora 20.00:Concert Țapinarii, în Grădina Cetății Râșnovuna dedicată regelui Mihai şi o expoziţie adusă de la Muzeul Naţional Cotroceni, dedicată momentului istoric din 1918, care va fi amplasată în Turnul Batory al Cetăţii. În centrul istoric al oraşului Râşnov va fi o expoziţie dedicată reginei Maria şi pasiunii cu care suverana a preţuit arta populară românească şi valorile autentice pe care românii le-au avut acum 100 de ani, a afirmat Nicolae Pepene.„Au trecut 10 ani foarte interesanţi pentru noi, pentru că am învăţat foarte mult şi festivalul a crescut încet şi sănătos, ceea ce ne dorim şi în următorii 10 ani. Ne dorim să construim durabil, nu în salturi foarte mari şi să rămână un festival al prietenilor şi prieteniilor. Sunt multe evenimente şi anul acesta, cu 46 de proiecţii unice, cu dezbateri, concerte, Şcoala de vară pentru studenţi şi liceeni, târg de carte, expoziţii. Un program foarte bogat care acoperă multe stiluri şi preferinţe. Noutatea acestei ediţii este secţiunea de fim documentar competitivă, cu filme din toată lumea şi cu tematici foarte diverse, unde vom avea un juriu profesionist al cărui preşedinte este renumitul cineast francez Pierre-Henri Delerau. În acelaşi timp, vom avea şi un juriu al liceenilor din Braşov, ceea ce este un moment unic, pentru că ne dorim să-i educăm în acest spirit al cinematografiei”, a afirmat coordonatorul festivalului, Mihai Dragomir.Managerul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov şi director al festivalului, istoricul Nicolae Pepene, crede că este o mare satisfacţie că există o continuitate a acestui festival, care a apărut în urmă cu 10 ani într-un moment de criză la Râşnov, momentul procesului pentru recuperarea Cetăţii Râşnov de la administratorul privat şi trecerea în administrarea comunităţii.„Cred că este o mare satisfacţie că avem această continuitate. Este un festival care a apărut într-un moment de criză la Râşnov, momentul procesului de recuperare al Cetăţii Râşnov de la administratorul privat. Am dat viaţă Cetăţii prin mai multe evenimente culturale şi nu numai că am dat viaţă, am strâns oameni pasionaţi de istorie, de film, de reconstituire istorică, oameni care an de an au mărit echipa noastră şi putem spune că, după 10 ani, acest festival nu mai aparţine Râşnovului, ci aparţine pasionaţilor de istorie şi de film istoric din ţară şi chiar din străinătate. Este o ediţie care s-a îmbogăţit cu mai multe lucruri interesante, însă eu sunt încântat de faptul că toată echipa a acceptat ca, în Anul Centenarului, această ediţie să fie înnobilată de mai multe evenimente dedicate regalităţii, iar un câştig al acestei ediţii este că expoziţiile rămân la Râşnov pe toată durata sezonului estival", a punctat directorul festivalului.