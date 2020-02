Începe la Râșnov Cupa Mondială - Sărituri cu Schiurile - Masculin (ediția aniversară)

Descriere foto: Un vis devenit realitate: CUPA MONDIALĂ MASCULINĂ DE SĂRITURI CU SCHIURILE, ediția aniversară (cea cu numărul 1 000) se desfășoară în România, la Râșnov! Sursa: bzb.ro; facebook.com/skirasnov/



Cupa Mondială la masculin de sărituri cu schiurile ajunge în premieră în ţara noastră, cu etapa numărul 1.000!





Federaţia Internaţională de Schi a decis să acorde în acest an României organizarea a două etape ale uneia din cele mai urmărite întreceri din sporturile de iarnă şi astfel, cea mai importantă competiţie masculină de sărituri cu schiurile, Cupa Mondială, ajunge în premieră la Râşnov, în această săptămână (20 - 22 februarie 2020).



Judeţul nostru urcă astfel pe cea mai înaltă treaptă a organizării de evenimente în această disciplină, care la rândul ei se află în faţa unui moment cu totul special: etapa cu numărul 1.000 de la înfiinţare.



„Este, fără îndoială, un eveniment la care nici cei mai împătimiţi iubitori ai acestui sport nu visau în urmă cu câţiva ani. Un adevărat «Oscar» al săriturilor cu schiurile” a declarat Puiu Gaspar, secretar general al Federaţiei Române de Schi Biatlon (FRSB).



„Este o mare bucurie ca iubitorii din România ai acestui sport, săriturile cu schiurile, să aibă şansa de a vedea pe viu o astfel de competiţie desfăşurată în ţara noastră. Este un eveniment care mă bucură, este un eveniment care demonstrează că, în decursul timpului, s-au făcut paşi importanţi, faptul că am câştigat credibilitate din partea forurilor internaţionale”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea.



„Ceea ce mă bucură foarte mult este că au venit toţi sportivii importanţi. Ocupanții primelor 6 poziţii sunt anunţaţi la Râşnov şi atunci înseamnă că tot ceea ce am făcut noi în decursul timpului a fost un lucru bun, un lucru bine făcut”, a spus primarul din Râşnov, Liviu Butnariu.





8 din primii 11 săritori ai momentului vor fi prezenţi la Râşnov, fiecare însoţit de câte o mică galerie!



La competiţie vor participa cei mai valoroşi săritori din lume, între care liderul mondial, austriacul Stefan Kraft, germanul Karl Geiger, al doilea în clasamentul general, sau polonezul Kamil Stoch, lider în clasamentul celor patru trambuline. Opt din primii 11 săritori ai momentului vor fi prezenţi la Râşnov, fiecare însoţit de câte o mică galerie, aşa cum se obişnuieşte în această competiţie.



„Faptul că putem să aducem cei mai puternici săritori cu schiurile din lume în România înseamnă că putem să avem acel know-how de care avem nevoie şi sperăm ca antrenorii şi sportivii noştri care practică această disciplină sportivă să înveţe foarte multe lucruri de la aceşti sportivi”, a precizat Puiu Gasbar, secretarul general al PRSB.





Interes de cinci ori mai mare decât la fete!





Făcând o repetiţie generală cu mai puţin de o lună în urmă, când, pentru a şasea oară, la Râşnov au fost organizate două etape de Cupă Mondială feminină, comitetul de organizare, coordonat de primarul Râşnovului, Liviu Butnariu, a pregătit evenimentul în cel mai mic detaliu.

„Interesul pentru competiţia masculină este de 5 ori mai mare, iar impactul media, mai ridicat de peste 20 de ori faţă de competiţia feminină, ceea ce face ca şi exigenţele impuse de Federaţia Internaţională de Schi să fie mai ridicate. Centrul de presă, de pildă, este pregătit să găzduiască circa 100 de jurnalişti, la care se adaugă echipele televiziunilor care vor fi prezente. Transmisia se va realiza cu 14 camere, faţă de 8, câte au fost folosite la transmisiunile competiţiilor feminine, iar pentru comentatorii canalelor tv de sport au fost montate noi cabine de transmisie”, a precizat Liviu Butnariu, primarul Râşnovului.



„Un prim pas l-am făcut în vara anului 2018, când am primit spre organizare două etape de Grand Prix, în fapt o Cupă Mondială a sezonului estival. Este o nouă provocare pentru noi, deoarece regimul de organizare este unul mult mai strict. Am construit trei schele pentru televiziuni, am făcut modificări la platforme, care au alte dimensiuni, am organizat un cort media mărit, fiind vorba de numeroşi jurnalişti din străinătate. Sunt sportivi care au cerut special să se odihnească singuri, aşa că şi la cazare a fost diferit. Sperăm să construim pe viitor şi nocturna şi tribuna, pentru a putea aduce an de an competiţia la Râşnov. Ne dorim să avem parte de un eveniment de ţinută şi să dovedim încă o dată o bună capacitate organizatorică. Să ne ajute timpul, să vină cât mai mulţi spectatori şi să ne bucurăm împreună de ceea ce vom vedea!”, a completat Puiu Gaspar, secretar general al FRSB.





60 de săritori din 17 ţări. Austriacul Kraft şi polonezul Kubacki, vedetele momentului!



La etapele de la Râşnov şi-au anunţat prezenţa 60 de săritori din 17 ţări, în frunte cu liderul actual al Cupei Mondiale, austriacul Stefan Kraft, care conduce în clasament cu 1.273 de puncte, precum şi liderul Turneului celor 4 Trambuline, polonezul Dawid Kubacki, aflat pe locul 4 în clasamentul general al Cupei Mondiale.



Pe baza de sărituri cu schiurile de pe Valea Cărbunării vor fi arborate drapelele următoarelor naţiuni: Austria, Bulgaria, Canada, Cehia, Finlanda, Germania, Italia, Japonia, Kazahstan, Norvegia, Polonia, Rusia, Slovenia, Elveţia, Ucraina, Statele Unite şi România.





Daniel Cacina va reprezenta România!



Pentru ţara noastră va concura Daniel Cacina (foto), legitimat la CSȘ Dinamo Râşnov, proaspăt campion naţional.



Un moment special al evenimentelor pregătite de organizatori este şi ceremonia de atribuire a numerelor de concurs, care se va desfăşura în sala Cinematografului Amza Pellea din Râşnov şi la care Federaţia Română de Schi Biatlon şi preşedintele Consiliului judeţean Braşov, vor înmâna trei trofee unor parteneri care au fost alături în amplul proiect ce a vizat includerea României în clubul select al organizatorilor de etape de Cupă Mondială de sărituri cu schiurile: Walter Hofer, directorul competiţiilor masculine de sărituri cu schiurile din cadrul FIS, Paul Ganzenhuber, care de un deceniu ne este alături, coordonând colectivele de antrenori ale loturilor naţionale de sărituri cu schiurile şi Christian Moser, cel care a coordonat programul OMV Move&Jump, prin care s-au pus bazele construcţiei menite ca astăzi să facă posibilă organizarea în România a unor etape de Cupă Mondială masculină.





Intrare liberă, curse regulate de la Cinematograful Amza Pelea din Râșnov



Spre deosebire de întrecerea feminină, întrecerea băieţilor începe şi se termină cu o zi mai devreme. Astfel, joi, 20 februarie 2020, de la 11:30 au loc antrenamentele oficiale, urmate de runda de calificări. Vineri, 21 februarie 2020, de la ora 14:00 începe săritura de probă, la 15:00 debutează manşa întâi, urmată imediat de cea finală şi de festivitatea de premiere. Sâmbătă, 22 februarie 2020, runda de calificări este programată cu începere de la ora 12:00, urmată la 13:45 de prima manşă, iar în continuare vor fi manşa a doua şi premierea.



Aceesul spectatorilor este liber, Primăria oraşului Râşnov punând la dispoziţie curse regulate cu autobuze, pentru transportul din centrul oraşului Râșnov (Cinematograful Amza Pellea) până la trambulinele de la baza de pe Valea Cărbunării, din 15 în 15 de minute, pe perioada competitiei.



Transportul este gratuit!





În direct la Eurosport şi TVR. Televiziuni din 6 ţări şi-au trimis echipele de filmare la Râşnov!



Evenimentul va fi transmis de către cunoscuta televiziune Eurosport şi de către Televiziunea Română. De asemenea, vor fi prezente caruri ale unor televiziuni din Germania şi Austria, iar posturi din Polonia, Norvegia, Slovenia şi chiar Japonia vor prelua la rândul lor evenimentul.





Cei mai titraţi sportivi:



* Poziţia şi punctele lor la zi în clasamentul general al Cupei Mondiale, precum şi locul şi punctele în clasamentul Turneului celor 4 Trambuline



Stefan Kraft (Austria) 1/ 1.273 – 5/1.086;

Karl Geiger (Germania) 2/1.135 – 3/1.108;

Dawid Kubacki (Polonia) 4/985 – 1/1.132;

Kamil Stoch (Polonia) 5/759 – 13/1.024;

Peter Prevc (Slovenia) 8/550 – 8/1.049;

Daniel Andre Tande (Norvegia) 9/548 – 24/849;

Piotr Zyla (Polonia) 10/525 – 14/1.017;

Andre Forfang (Norvegia) 11/510 – 6/1.051;

Robert Johansson (Norvegia) 16/384 – 12 1.025;

Gregor Schlierenzauer (Austria) 21/256 – 28/737;

Michael Hayboeck (Austria) 23/ 219 – 18/991;

Evgeniy Klimov (Rusia) 33/76 – 27/738;

Richard Freitag (Germania) 41/37;

Taku Takeuchi (Japonia) 45/28 – 34/533.





Programul evenimentului:



JOI 20 februarie 2020



11.30: Antrenamentul oficial

13.00: Runda de calificări





VINERI 21 februarie 2020





14.00: Săritura de probă

15.00: Manşa I

urmată de: Manşa finală

după care: Festivitatea de premiere





SÂMBĂTĂ 22 februarie 2020





12.00: Runda de calificări

13.45: Manşa I

urmată de: Manşa finală

după care: Festivitatea de premiere