Începe la Brașov Festivalul de Operă, Operetă și Balet, ediţia a XVI-a

Descriere foto: „Crai Nou” deschide (sâmbătă) cea de-a XVI-a ediţie a Festivalului de Operă, Operetă şi Balet



Festivalul de Operă, Operetă şi Balet, ediţia a XVI-a, debutează sâmbătă, 6 octombrie 2018, cu cel mai nou spectacol al Operei Braşov, o lucrare românească îndrăgită şi populară - „Crai Nou” - de Ciprian Porumbescu, pe textul piesei poetului Vasile Alecsandri.



Braşovul este indisolubil legat de premiera absolută a acestei lucrări, care a avut pe 27 februarie 1882, în Sala Festivă a Gimnaziului Român (astăzi Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”), pe o scenă improvizată. Opera Braşov a prezentat opereta „Crai Nou” la sfârşitul lunii septembrie, în Sala Festivă a Colegiului braşovean, la ea acasă, în locul în care a găzduit premiera de acum 136 de ani, la care a luat parte şi compozitorul.



Opereta îmbină veselia cu poezia într-o atmosferă românească extrem de tonică şi dezvoltă un mit popular care spune că luna nouă poate aduce fericirea celor îndrăgostiţi. Opereta este de fapt o glumă, în care un ispravnic este păcălit de doi tineri, ajutaţi de ţăranii de la munte. Anica, nepoata acestui dregător şi Leonaş fug de acasă pentru a se căsători, dar sunt căutaţi de către ispravnic şi jandarmi. Apăraţi de Dochiţa şi de Moş Corbu, ei reuşesc să se ascundă pentru ca, în final, Ispravnicul să îi şi logodească.



În distribuţie se vor regăsi soliştii Operei Braşov: Maria Petcu-Catrina – Anica, Asineta Răducan – Dochiţa, Marian Reşte – Moş Corbu, Valentin Marele – Bujor, Liviu Iftene – Leonaş, Lorand Cristian – Ispravnicul.



Solişti balet: Mihaela Pop, Nicoleta Sasu, Claudiu Dane, Dorin Mirea.



Îşi dau concursul Orchestra, Corul şi Baletul Operei Braşov.



La pupitrul Orchestrei Operei Braşov se va afla dirijorul Leonard Boga. Regia spectacolului este semnată de Anda Tabacaru. Preţul biletelor este de 20 şi 30 de lei.



Festivalul de Operă, Operetă şi Balet, ediţia a XVI-a se va desfăşura în perioada 6 octombrie – 3 noiembrie 2018 şi propune o succesiune de evenimente remarcabile din toate sferele artei spectacolului: operă, operetă şi balet, continuând astfel o frumoasă tradiţie culturală.



Anul acesta, festivalul are loc sub semnul aniversării a 65 de ani de la înfiinţarea Operei Braşov, dar şi a marcării celor 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri.



Programul Festivalului de Operă, Operetă şi Balet, ediţia a XVI-a:



Sâmbătă, 6 octombrie 2018, ora 18.30, Sala Operei



CRAI NOU – Operetă de C. Porumbescu

Dirijor: Leonard Boga

Regia: Anda Tabacaru

Scenografia: Rodica Garștea

Coregrafia: Nermina Damia

Cu: Maria Petcu-Catrina, Asineta Răducan, Marian Rește, Valentin Marele, Liviu Iftene, Lorand Cristian

Soliști balet: Mihaela Pop, Claudiu Dane

Orchestra, Corul și Baletul Operei Braşov



Preț bilete: 30 lei; 20 lei



Sâmbătă, 13 octombrie 2018, ora 18.30, Sala Operei



MAREA GALĂ A FESTIVALULUI

Dirijor: Traian Ichim

Coregrafia: Alexandru Fotescu

Prezintă: Lorand Cristian

Invitați:

Daniela Vlădescu (Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța)

Tina Munteanu (Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” București)

Cristina Soreanu (Universitatea „Transilvania” Brașov, Universitatea Națională de Muzică București)

Mihaela Ungureanu-Binder (Austria)

Călin Brătescu

Radu Iordăchescu

Soliștii Operei Brașov: Mădălina Bourceanu, Nicoleta Chirilă, Corina Klein, Valentina Mărgăraș, Anda Pop, Cristina Radu, Lăcrămioara Schuller, Gabriela Hazarian, Asineta Răducan, Liviu Iftene, Mihai Irimia, Alexandru Aghenie

Cvintetul Vocal „Anatoly”

Soliști balet: Melania Condoiu, Diana Drăgan, Mihaela Pop,

Claudiu Dane, Dorin Mirea, Matei Rada

Orchestra, Corul și Baletul Operei Braşov



Preț bilete: 50 lei; 40 lei



Sâmbătă, 20 octombrie 2018, ora 19.00, Sala Operei



GALA MUZICII MAGHIARE

Dirijor: József Horváth (Opera Maghiară Cluj-Napoca și Opera Națională Română Cluj-Napoca)

Coregrafia: Ramona Mezei, Alexandru Fotescu

Invitați de la Opera Maghiară Cluj-Napoca:

Barabás Zsuzsa, Székely Zsejke, Fülöp-Gergely Timea, Ádám János, Fülöp Márton

Soliști balet: Anca Branea, Iulia Coșeriu, Cristina Rotundu

Orchestra și Baletul Operei Brașov



Preț bilete: 50 lei



Sâmbătă, 27 octombrie 2018, ora 18.30, Sala Operei



Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța prezintă:

FRUMOASA ȘI BESTIA – Balet pe muzică de P.I. Ceaikovski

Regia şi coregrafia: Horaţiu Cherecheş

Scenografia: Natalia Kornilova

Soliștii și Ansamblul de Balet al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța



Preț bilete: 50 lei



Vineri, 2 noiembrie 2018 și Sâmbătă, 3 noiembrie 2018, ora 18.30, Sala Operei



Premieră

RIGOLETTO – Operă de G. Verdi

Dirijor: Traian Ichim

Regia: Matteo Mazzoni (Italia)

Scenografia: Rodica Garștea

Invitați:

Fülöp-Gergely Tímea (Opera Maghiară Cluj-Napoca), Fülöp Marton (Opera Maghiară Cluj-Napoca), Lucian Petrean (Opera Națională București), Petru Burcă (Opera Națională Română Cluj-Napoca)

Soliștii Operei Brașov: Nicoleta Chirilă, Liviu Iftene, Mihai Irimia, Dan Popescu, Gabriela Hazarian, Asineta Răducan, Carmen Topciu, Sonia Hazarian, Cristina Roșu, Marian Rește, Ștefan Schuller, Nicolae Zaharia, Paul Tomescu , Claudiu Bugnar, Dan Ionescu, Lorand Cristian, Simona Manole, Anca Panait, Alina Ichim, Mihaela Marele, Mariana Lazăr

Orchestra și Corul Operei Brașov



Preț bilete: 50 lei; 40 lei



Biletele s-au pus în vânzare de luni, la sediul Operei din str. Bisericii Române nr. 51, tel. 0268-419380. Program: Luni – Vineri 10 – 17 şi cu o oră înainte de începerea spectacolelor (în cazul în care rămân bilete disponibile).