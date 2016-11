Începe „Jazz & Blues Festival”, a IV-a ediție

Descriere foto: „Jazz & Blues Festival”, Ediția a IV-a; Sursa: adevarul.ro, iubescbrasovul.ro



„Jazz & Blues Festival”, Ediția a IV-a, se va desfăşura între 24-26 noiembrie 2016, la Teatrul "Sică Alexandrescu" Brașov.



„Jazz & Blues Festival”, aduce artiști de excepție la Brașov. Pe parcursul celor trei zile de festival vor avea loc şase concerte. Cei interesați pot participa și la workshop-uri de chitară și blues.





Artiști din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Norvegia, Israel și Ungaria vor concerta la Brașov în cadrul celei de-a IV-a ediții a Jazz & Blues Festival, organizat de Asociația Culturală Fanzin.



Festivalul va debuta joi seara, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Sică Alexandrescu, cu un concert Chat Noir Qartet (Italia) și Submotion Orchestra (Marea Britanie), trupe care sunt pentru prima dată în România.



„Prima seară este una specială, muzica electronică se îmbină cu jazz-ul. A doua seară este dedicată jazz-ului clasic, iar sâmbătă este seara de blues, cu două trupe din America”, a spus Marian Gîlea, organizator al evenimentului.



În cea de-a doua seară, tot de la ora 19.00, invitați speciali la festival sunt Luizan Zan & Hungarian All Star, dar și Per „The Bass Vikins” Mathisen Super Trio.



Ultima seară, care are în prim plan blues-ul, va aduce două trupe de excepție din SUA, The Jimmys și Sharrie Williams & Band.



„În acest an, am mutat data de organizare, fiindcă festivalul avea loc de obicei în luna decembrie, însă am considerat că sunt prea multe evenimente la final de an. Mă bucur că reușim să facem și această ediție, am obținut o finanțarea de la Consiliul Județean Brașov, iar Primăria Brașov ne-a pus la dispoziție gratuit sala teatrului. Pentru a face programul cât mai atractiv pentru un festival de jazz, în acest caz, am colaborat cu doi specialiști în domeniu. Unul dintre ei este Berti Barbera, care a prezentat și edițiile anterioare, iar cel de-al doilea este Cătălin Toader, redactorul șef al unei reviste de muzică, care ne-a și recomandat trupuele. Credem că Brașovul are nevoie de acest eveniment și vrem să atragem pe viitor cât mai multe surse de finanțare pentru a-l crește”, a sublinia Marian Gîlea, președintele Asociației Culturale Brașov.



Pe lângă concerte, în cadrul festivalului sunt organzate și jam session-uri, workshop-uri și o expoziție de fotografie.



„Avem 3 workshop-uri, Berti va vorbi despre blues, Lars Kutschke din Germania despre chitară , iar ultimul este tot despre blues cu trupa The Jimmys din America. De asemenea, prin expoziția foto, care va fi în foaierul Teatrului, am vrut să marcăm patru ani de evenimente muzicale organizate de Asociația Culturală Fanzin”, a explicat organizatorul.





Workshop-urile vor avea loc la cafeneaua Tipografia, iar jam session-urile în Warehouse Pub.



Biletele costă 75 lei pentru primele două seri și 95 de lei, pentru cea de-a treia seară, iar abonamente, care deja s-au și epuizat, au fost vândute la prețul de 200 de lei. Biletele pot fi procurate de pe www.biletebrasov.ro sau de la casa de bilete a teatrului.





Programul Festivalului:



Joi, 24 noiembrie



Ora 19:00: Chat Noir Quartet (Italia) - în premieră în România

Ora 21:00: Submotion Orchestra (Marea Britanie) - în premieră în România



Vineri, 25 noiembrie



Ora 19:00: Luiza Zan & Hungarian All Stars (România / Ungaria)

Ora 21:00: Per "The Bass Viking" Mathisen Super Trio (Norvegia / Israel / Marea Britanie)



Sâmbătă, 26 noiembrie



Ora 19:00: The Jimmys (SUA)

Ora 21:00: Sharrie Williams & The Band (SUA)



............................................................................................................................................................



Workshop-urile vor avea loc la Tipografia Tea & Coffee House, după următorul program:



Vineri, 25 noiembrie, ora 17.00

„DESPRE BLUES ȘI VIAȚA DE MUZICIAN” CU BERTI BARBERA (România)



Sâmbătă. 26 noiembrie, ora 14.00



WORKSHOP DE CHITARĂ CU LARS KUTSCHKE (Germania)



Duminică, 27 noiembrie, ora 14.00



„SECRETELE BLUES-ULUI” CU THE JIMMYS (SUA)



Intrarea la workshop-uri este gratuită.



.................................................................................................................................................





Jam session-urile vor avea loc la Warehouse Pub, după următorul program:



Joi, 24 noiembrie: ACKER-DUO (Petra și Michael Acker)



Vineri, 25 noiembrie: Trupa UNDA



Sâmbătă, 26 noiembrie: FERNET BLUES COMPANY



Intrarea este gratuită pentru posesorii de bilet la Brașov Jazz & Blues Festival, în limita locurilor disponibile.



Pentru cei ce nu au bilet la festival, prețul biletelor la Jam session-uri este de 20 lei/seară.