Începe Festivalul „Les Films de Cannes” la Brașov

Fstivalul ce are deja opt ani de tradiţie în prezentarea celor mai importante filme arthouse, ajunge anul acesta, în premieră și la Braşov.Festivalul va fi deschis pe 13 octombrie 2017. Începând cu ora 20.30 va ava loc proiecţia filmului sudez „The Square”, în regia lui Ruben Östlund, câștigătorul Premiului Palme d’Or pentru cel mai bun film, în 2017.Pe 19 octombrie 2017, în închiderea festivalului, regizorul italian Antonio Piazza, va participa la proiecția filmului „Sicilian Ghost Story”, pe care l-a realizat împreună cu Fabio Grassadonia. Filmul a deschis anul acesta secțiunea Semaine de la Critique de la Cannes și va fi proiectat în premieră în România la Brașov, în cadrul festivalului.În cadrul Les Films de Cannes à Braşov va putea fi urmărit şi filmul „Jeune Femme (Montparnasse Bienvenue)”, regizat de Léonor Seraille, prezentat în competiția Un Certain Regard și recompensat cu Premiul Camera d’Or.Programul este completat de „120 Battements par minute” cunoscut și ca BPM, realizat de regizorul francez Robin Campillo, câștigătorul Grand Prix-ului de anul acesta, Campillo fiind ovaționat la Cannes minute întregi după anunțul acordării premiului.Preţ bilete: 18 lei normal (adult), 14 lei redus (elev, student şi pensionar).Mai multe informaţii despre bilete se gasesc pe http://www.cinemaone.ro/informatii-despre-bilete/ „Les Films de Cannes à Braşov” este un proiect organizat de Asociația Cinemascop și co-finanțat de Consiliul Județean Brașov...................................................................................................................................................18:15 – GOOD TIME, de Ben Safdie, Joshua Safdie (2017, 100 min, U.S.A, LUX). În competiție, Cannes 201720:30 – THE SQUARE, de Ruben Östlund (2017, 142 min, SUE, GER, FR, DAN). Palme d’Or, Cannes 201715:30 – CEA MAI FERICITA ZI DIN VIATA LUI OLLI MAKI, de Juho Kuosmanen (2016, 92 minute, FIN, GER, SUE). Premiul Un Certain Regard, Cannes 201617:30 – A GENTLE CREATURE, de Sergei Loznitsa (2h 23min). În competiție, Cannes 2017. În prezența actorului Valeriu Andriuță + Q&A. Proiecția va fi precedată de scurt metrajul regizat de Valeriu Andriuță CHERS AMIS (2017, 20 min, RO, RU)21:00 – 120 BATTEMENTS PAR MINUTE, de Robin Campillo (2017, 140 minute, FRA). Grand Prix, Cannes 201715:00 – LEVIATHAN, de Andrey Zvyagintsev (2014, 140 min, RU). Cel mai bun scenariu, Cannes 2014, Nominalizare Oscar pentru Cel mai bun film străin18:00 – PATERSON, de Jim Jarmusch (2016, 113 minute, S.U.A). În competiție, Cannes 201620:30 – LOVELESS, de Andrey Zvyagintsev (2017, 127 min, RU, FR, BEL, GER). Premiul Juriului, Cannes 201718:30 – LES COMBATTANTS, de Thomas Cailley (2014, 98 min, FR). Premiul CICAE, Cannes 201421:00 – JEUNE FEMME (MONTPARNASSE BIENVENUE), de Léonor Serraille (2017, 97 min, FR). Camera d’Or, Un Certain Regard, Cannes 201718:15 – 120 BATTEMENTS PAR MINUTE, de Robin Campillo (2017, 140 minute, FRA). Grand Prix, Cannes 201721:00 – JUPITER’S MOON, de Kornél Mundruczó (2017, 123 min, UNG, GER). În competiție, Cannes 201717:45 – JUPITER’S MOON, de Kornél Mundruczó (2017, 123 min, UNG, GER). În competiție, Cannes 201720:30 – YOU WERE NEVER REALLY HERE, de Lynne Ramsay, (2017, 89 min, U.S.A). Premiul pentru scenariu, Premiul pentru interpretare masculină, Cannes 2017. In prezența regizoarei Lynne Ramsay.18:30 – YOU WERE NEVER REALLY HERE, de Lynne Ramsay, (2017, 89 min, U.S.A). Premiul pentru scenariu, Premiul pentru interpretare masculină, Cannes 201720:30 – SICILIAN GHOST STORY, de Fabio Grassadonia, Antonio Piazza (2017, 122 min, IT, FR, ELV). La Semaine de la Critique, Cannes 2017. În prezența regizorului Antonio Piazza