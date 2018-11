Începe „Festivalul Internațional de Dramaturgie Contemporană Brașov”, ediția a 29-a

PROGRAMUL Festivalului Internațional de Dramaturgie Contemporană Brașov”, ediția a 29-a (2 noiembrie - 11 noiembrie 2018):

Succesul ediției de anul trecut (6000 de spectatori, expunere locala, națională și internațională, invitați de marcă din țară și străinătate) și faptul că acest important eveniment a devenit deja o tradiție în peisajul cultural național si internațional, au făcut ca Festivalul de anul acesta, să devină unul cu adevărat special.Pe lângă prezența în Festival a unor teatre extrem de cunoscute din România (Teatrul Act București, Teatrul de Comedie București, Teatrul Evreiesc de Stat București, Teatrul Mic București, Teatrul Odeon București), au acceptat invitația de participare la ediția din 2018 a FIDC, un număr de 4 trupe din afara țării :– National Theatre of Greece, (Grecia)– Csokonai Theatre Debrecen (Ungaria)– Kherson Regional Academic Music and Drama Theatre “MYKOLA KULISH” (Ucraina)– Batumi Ilia Chavchavadze Profesional State Drama Theatre (Georgia).Invitat de onoare al FIDC 2018 este câștigătorul Marelui premiu al ediției de anul trecut, Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Chișinău, Republica Moldova.Următoarele seri vor fi ale trupelor care intră în concurs pentru Marele Premiu. Invitate sunt patru trupe de teatru din Bucureşti (Teatrul de Comedie, Teatrul Evreisc de Stat, Teatrul Mic, Teatrul Odeon) şi alte patru din străinătate, din Ucraina, Ungaria, Georgia şi Grecia. Spectacolele străine vor avea subtitrare.Teatrul „Sică Alexandrescu” va prezenta, tot în afara concursului, cea mai recentă premieră a sa - „Grădinile Groazei”. În ultima seară a Festivalului, seara de gală, va fi pus în scenă spectacolul care a câştigat, în 2017, Trofeul Festivalului - „În ochii tăi fermecători”, adus de Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, de la Chişinău, Republica Moldova.„Vor fi 10 zile cu spectacole remarcabile, deosebite, în fiecare seară va fi ceva special. În acest an, selecţia a fost făcută din timp şi am ţintit către oraşul cosmopolit, în care sunt mai multe etnii, ne adresăm maghiarilor, basarabenilor, grecilor etc. Mi-aş fi dorit să avem şi un spectacol din Germania, dar în acest an nu s-a putut”, a mărturisit Dan Cogălniceanu, manager al Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov.Premiile Festivalului:MARELE PREMIUPremiul pentru regiePremiul pentru scenografiePremiul pentru cea mai bună actrițăPremiul pentru cel mai bun actorPremiul special al JuriuluiJuriul Festivalului:- Doina MODOLACritic literar, teatrolog, eseistă. Facultatea de filologie a UBB Cluj (1969). Doctorat cu o teză despre Modalităţi şi forme în dramaturgia românească, 1981.Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.- Alexa VISARIONRegizor de teatru şi film, scenarist.Profesor universitar dr.Absolvent Magna cum laude al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale” Bucureşti – februarie 1971, clasa prof. univ. Radu Penciulescu. Doctor în Arte, cu Disertaţia: Spectacolul ascuns – valenţe interpretative şi spectaculare ale teatrului shakespearian, apreciată cu distincţia Summa cum laude, Bucureşti, ianuarie 2001.- Alexandru VASILACHIRegizor de teatru şi film, actor de teatru şi cinema, scenarist, pedagog.Născut la 18 iulie 1964 în orăşelul Rîşcani, Republica Moldova. A absolvit facultatea de regie a Institutului de Arte „Gh. Muzicescu” de la Chișinău în anul 1985 (clasa profesorului Ilie Todorov) şi facultatea de actorie a VGIK-ului la Moscova în anul 1989.Biletele pot fi cumpărate de la casieria Teatrului sau on-line, accesând site-ul teatrulsicaalexandrescu.ro. Cel mai scumpe spectacole se vor vinde cu 65 sau 75 de lei, în funcţie de locul din sală, pentru spectacolele până în 7 noiembrie 2018. Pentru serile 8-10 noiembrie 2018, cele mai ieftine bilete sunt de 45 şi 55 de lei, în funcţie de locul în sală. Spectacolul de gală, din 11 noiembrie 2018, va costa 50 de lei.Ediţia de anul trecut a Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană a adus peste 6000 de spectatori la cele 10 spectacole prezentate, dintre care 9 au fost sold-out. Încasările, potrivit managerului TSA, au fost de aproximativ 170 mii lei, faţă de 90 de mii la ediţia din 2016.......................................................................................STAGE DOGS de Florin Piersic jr. (inspirat de „A life in the theatre” de David Mamet), Regia: Florin Piersic jr.TEATRUL ACT, București, ROMÂNIADistribuţie:Marcel Iureş,Florin Piersic jr.Regizor:Florin Piersic jr.Scenografia:Tudor ProdanRestricție vârstă: peste 16 aniDurata spectacolului: 1 h 45 min (fără pauză)Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani.„Să fii actor e o îndeletnicire minunată. Cumplită. Superbă. Ridicolă. Formidabilă. Oribilă. Înălțătoare. Penibilă..Cam despre asta e vorba în «Stage Dogs». Și sunt șanse să iasă un Iureș nemaivăzut.” Florin Piersic jr.(spectacol in afara concursului)„NUMITORUL COMUN” de Alexandru Popa, Regia: Vlad ZamfirescuTEATRUL DE COMEDIE București, ROMÂNIADistribuția:Marius Florea VizanteNadiana SălăgeanAlexandru IonRegia:Vlad ZamfirescuAsistență regie:Oana PopescuScenografia:Cristina Florea și Georgiana StoicaDurata spectacolului: 1h 30 min. (fără pauză)Spectacol nerecomandat persoanelor sub 14 ani.„Cred că, dincolo de consistenta încărcătura comică și de forța unor teme care, poate, ne vor ajuta să ne confruntăm tabuuri mai noi sau mai vechi, numitorul comun creează un univers viu, original, autentic.” Vlad Zamfirescu„MACSKAJATEK ( JOCUL PISICII )” de István Örkény, Regia: István K. SzaboCSOKONAI SZINHAZ Debrecen, HUNGARYDistributia:Anna Ráckevei , Anna Kubik Kossuth, Zsuzsa Oláh , MajzikEdit , Kinga Újhelyi , László Miske , József Jámbor, Hunor Pál, Janka BarnabásRegia: Istvan K. SzaboScenografia:Horatiu MihaiuCostumele:Rátkai ErzsébetMuzica:Cári TiborData premierei: 8 octombrie 2017Durata spectacolului : 2ore 35 minute (cu pauza)Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani.„Toţi avem câte ceva de împărţit. Numai cu bătrânii nu mai are nimeni nimic de împărţit. Iar atunci când bătrânii au ceva de împărţit între ei, noi râdem.” István Örkén„LA ORDIN, FUHRER!” de Brigitte Schwaiger, Regia: Mihai MăniuţiuTEATRUL EVREIESC DE STAT, București, ROMÂNIADistribuția:Maia MorgensternRaluca Radu, Ştefania Misăilă, Alexandra Duşa, Maria Teișanu, Bianca Bor, Teodora Budescu, Eva Danciu, Mariana Gavriciuc, Ana-Maria Iorga, Teodora Tudose, Marina Flueraşu, Aura Goia, Adela Mihai, Elisabeta Râmboi, Delia Riciu, Cristina Simion, Ana-Maria Pop, Claudia Ene, Selina Colceru, Ada Dumitru, Eliza Păuna, Nicoleta Marica, Cristina Negucioiu, Cristina IonițăRegia: Mihai MănuţiuCoregrafia: Andreea Gavriliu, Decorul: Adrian Damian Costumele:Claudia Castrase, Ilustraţia muzicală:Şerban UrsachiDurata spectacolului: 70 minute (fără pauză)„O introspecție minuțioasă în psihicul unei femei care își centrează viața pe figura Führer-ului și pe principiile ideologiei naziste, fascinația ei pentru liderul nazist devenind obsesie.” Teatrul Evreiesc de Stat„ȚINUTUL DIN MIEZUL VERII ” de Tracy Letts, Regia Vlad MassaciTEATRUL MIC, București, ROMÂNIADistribuția:Rodica Negrea, Andreea Grămoșteanu, Valentina Popa, DianaCavallioti/Mădălina Ciotea, Dana Dembinski-Medeleanu,, SilvanaMihai, Mihai Călin/Virgil Aioanei, Claudiu Istodor, Ionuț VișanCuzin Toma, Cezar Grumăzescu, Viorica MureșanuRegia: Vlad MassaciDecor şi costume: Iuliana Vîlsan, Light design:Iuliana VîlsanMuzica originală și ilustrație muzicală:Bibi VongehrProducător delegat:Teodora PetreData premierei: 30 septembrie 2017Durata spectacolului: 3 ore (cu pauză)„Trei surori se întorc acasă în momentum în care tatăl lor dispare într-un mod neprevăzut. Nici moartea lui și nici înmormântarea nu o înfrânează pe mamă să fie ceea ce a ajuns, un om crud, ironic și acid, care devorează fără oprire absolut tot ce prinde, antidepresive, viețile fiicelor ei și minciunile ascunse, departe în trecut.” Teatrul Mic„REFUGIUL” de Jennifer Haley, Regia: Horia SuruTEATRUL ODEON, București, ROMÂNIADistribuția:Nicoleta Lefter , Mugur Arvunescu, Cezar Antal , Sandra DucuțăIonuț GramaRegia: Horia SuruDecorul: Maria Miu, Costumele:Diana SavMuzica: Silent Strike, Visuals: Dan BasuLight design: Diana MiroșuDurata spectacolului: 1 oră 30 min. (fără pauză)Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani„Un thriller sci-fi despre efectul tehnologiei și al lumii virtual asupra personalităților, gândurilor și viselor noastre. Un spectacol despre explorarea consecinţelor trăirii online a celor mai întunecate dorinţe personale.“ Teatrul Odeon„REVOLUTIONARY WAYS TO CLEAN YOUR SWIMMING POOL (METODE REVOLUȚIONARE DE A-TI CURĂȚA PISCINA)“ de Alexandra K*, Regia: Sarantos-Georgios ZervoulakosNATIONAL THEATRE OF GREECE, Atena, GRECIADistribuția:Manolis Mavromatakis, Rosa Prodromou, Michalis TitopoulosEva Maria SommersbergRegia: Sarantos Georgios ZervoulakosDecorul şi costumele:Ilenia Douladiri , Muzica: Kornilios SelamsisVideo: Nikos Pastras , Lumini: Nikos Vlasopoulos, Subtitrare:Elli KatsinavakiDurata spectacolului: 90 minute (fără pauză)„Prima privatizare a terenurilor publice amenință casa construită illegal pe plaja de către Antonis Doe, împreună cu întreaga sa mitologie personală. Cel mai important, amenință viitorul copiilor săi, cel puțin așa cum l-a planificat Antonis.” National Theatre of Greece„МЕЖА (GRANIȚA sau IN CONTAINER)” de Constantin Cheianu, Regia: Radu Ghilaș.KHERSON REGIONAL ACADEMIC MUSIC AND DRAMA THEATRE “MYKOLA KULISH “, Herson, UCRAINADistribuția:Vyshnyvetskyy Ruslan, Gamayunov Eugene, Rohan KostyantynLysenko Anton, Kostenko Pavlo, Mevsha Sergii, Beldugin EugenGaifulin ValeriiRegia: Radu GilashScenografia:Olga Honobolina , Scenariul şi adaptarea:Radu GilashDurata spectacolului: 120 minute (fără pauză)„În centrul atenției se află trei povești de rătăcire prin Europa a trei imigranți ilegali ucraineni. Pentru a ajunge în Irlanda la muncă, acestia sunt gata sa indure orice pentru a-si indeplini visul – suferința, umilința, renunțarea la propria lor naționalitateși chiar moartea.” Kherson Regional Academic Music and Drama Theatre „MYKOLA KULISH “„GRĂDINILE GROAZEI” de Daniel CALLTEATRUL „SICA ALEXANDRESCU” Brasov ROMANIADistribuția:LigiAStan/AncaFlorea, MirelaBorș, Vlad Jipa, Relu SirițeanuRegia: Dan VasileScenografia: Ivan Cristian, Muzica: Costas IvanovDurata spectacolului ; 1h 35 minute ( fara pauza)„Chimistul aflat în căutarea sensului lucrurilor și a conexiunilor dintre ele şi fashionista nevrotică sunt foarte aproape de a-si implini visul unei vieţi idilice, dincolo de agitatia orasului. Doar că lucrurile vor lua o intorsatura nefavorabila …relaxarii, pentru ca vecinatatea imediată a fratelui lui Sigi, Friedo, proprietar de magazin de electrice , şi a soţiei acestuia, Frieda, casnică şi mamă a cinci copii, inseamna intalnirea zilnica, agasanta cu preocupari si conversatii diametral opuse rafinamentului primilor” Teatrul Sică Alexandrescu(spectacol in afara concursului)„THE BREAK UP MAN (DESPĂRȚITORUL)” de Ion Sapdaru,BATUMI ILIA CHAVCHAVADZE PROFESIONAL STATE DRAMA THEATRE, Batumi, GEORGIADistributia:Zaal Goguadze, Anano Iashvili, Tite Komakhidze, Zurab KavtaradzeInga Girdaladze, Davit Jakeli, Davit Diasamidze, Lasha KontselidzeAna ZurashviliRegia: Ion SapdaruMuzica – by Enrico MatsiaDurata spectacolului: 1ora 50 minute ( cu pauza)„Am însăilat o suită de istorii urbane despre un moment destul de interesant pentru dramaturg, dar neplăcut pentru un cuplu, momentul despărțirii.” Ion Sapdaru„ÎN OCHII TĂI FERMECĂTORI” dramatizare după opera lui Gib Mihăescu,TEATRUL NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU” Chișinău,REPUBLICA MOLDOVADistribuția:Silvia Luca,Victor Nofit, Doina Severin,Alexandru Leancă,Ion Mocanu,Angela Cioban,Gheorghe Negoiţă,Valentin Zorilă,Mihai Zubcu,Iurie Focşa,Draga-Dumitrită Drumi-Focşa,Iogor Babiac,Ecaterina Mardari,Doriana Marginean,Mihaela Strâmbanu-Miron,Ana Tkacenko,Cornelia Suveică,Anatol Durbală,Alexandru Pleşca,Ghenadie Gîlca,Nicolae Suveică,Petru Oistric ,Dan MelnicRegia: Alexandru VasilachiScenografia:Dumitru Tanmoşan, Costumele:Eugen LaptedulceDurata spectacolului: 3 ore (cu pauză)„În ochii tăi fermecători” are loc, în temei, în bordeiul de pe Nistru al locotenentului Ragaiac, la Vadul lui Vodă; se vorbeşte tulburător despre iubirea interzisă, pătimaşă; despre setea de pur şi ideal, de necunoscut şi de nemărginire… “ Teatrul National ”Mihai Eminescu”(spectacol in afara concursului)„Alegerea” – piesă de teatru într-un act scrisă la Versoix în anul 1960 de Majestăţile Lor Regele Mihai I şi Regina Ana. Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Ion Andrei Puican. În distribuţie: Ion Caramitru, Victor Rebengiuc, George Mihăiţă, Marius Bodochi, Dorin Andone, Marius Călugăriţa, Marcelo Cobzariu şi Daniela Ioniţă Marcu. Asistenţa tehnică: Mirela Anton și Monica Wilhelm. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: Stelică Muscalu. Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea. Înregistrare din anul 2016. Durata: 38.14 min„La început roşu, galben şi albastru, apoi roşu şi la urmă gri” de Cornel Teulea. Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Gavriil Pinte. În distribuţie: Constantin Codrescu, Marina Flueraşu, George Constantinescu, Mircea Băluţă, Mircea Constantinescu, Vlad Rădescu, Valentin Teodosiu, Orodel Olaru, Daniel Tudorică şi Gavriil Pinte. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Patricia Prundea. Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu. Redactor şi coordonator de proiect: Magda Duţu. Înregistrare din anul 2018. Durata: 85.00 min„Patru povestiri” de Petre Barbu: Gerul iubirii, Rolul vieţii mele, La o crâşmă din Fundeni, Vai, sărmanul tată!” Premiul al II-lea la Festivalul Grand Prix Nova 2013. Regia artistică: Attila Vizauer. În distribuţie: Vlad Ivanov, Dan Condurache, Dan Tudor, Andreea Vasile, Marioara Sterian, Ana Maria Ţoghină. Regia tehnică: Mihnea Chelaru. Regia de montaj: Bogdan Golovei şi Radu Verdeş. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Mădălin Cristescu. Redactor: Domnica Ţundrea. Înregistrare din anul 2013. Durata:27.47 min„Aici, acolo de Mihai Ignat. Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Diana Mihailopol. În distribuție: Virgil Ogășanu, Ana-Ioana Macaria, Gavril Pătru, Andrei Huțuleac, Liviu Lucaci. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: Stelică Muscalu. Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu. Redactor: Oana Cristea Grigorescu. Înregistrare din anul 2018. Durata:62.50 min„Victoria și Crocodilul” de Ion-Costin Manoliu. Regia artistică: Alexandru Dabija. In memoriam Olga Tudorache. În distribuție: Olga Tudorache, Mihai Bica, Dorina Lazăr, Mircea Constantinescu, Mihai Calotă. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Stelică Muscalu. Regia tehnică: ing. Luiza Mateescu. Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu. Înregistrare din anul 2007. Durata:60.52 min„Maria Brâncoveanu – Biruinţa Învierii”. Scenariu radiofonic de Iuliana Mateescu şi Ion-Costin Manoliu. Regia artistică: Nicolae Mărgineanu. Muzica originală, interpretarea vocală şi instrumentală: Adrian Naidin. Premiul pentru Cea mai bună interpretare feminină la Teatrul Naţional Radiofonic, în anul 2017 – Maria Ploae. În distribuţie: Maria Ploae, Damian Victor Oancea, Mihai Bica, Alexandru Georgescu, Cristian Simion, Oana Maria Mărgineanu, Magda Duţu, Ion-Costin Manoliu, Nicolae Mărgineanu. Versurile poeziilor: Răboj, Cuminecare, Rost de vis, Prea e, bat-o, lungă cale, Şarpele şi Crai nou – Răzvan Codrescu. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Stelică Muscalu. Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu. Redactor şi coordonator de proiect: Magda Duţu. Înregistrare din anul 2017. Durata:50.56 min„Părintele Arsenie Boca – Taina Iubirii”. Scenariu radiofonic de Ion-Costin Manoliu. Regia artistică: Nicolae Mărgineanu. În distribuție: Mihai Bica, Dorin Andone, Eusebiu Ștefănescu, Dan Săndulescu, Nicolae Mărgineanu, Magda Duțu, Oana Maria Mărgineanu, Alexandru Nedelcu. Cântările bisericești: Diaconul protopsalt Mihail Bucă și isonarii: Ionuț Dima, Ștefan Voicu, Ioan Hangu. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Stelică Muscalu. Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu. Redactor și producător: Magda Duţu. Înregistrare din anul 2011. Durata:54.33 min„Şase autori în căutarea unui personaj” de Val Butnaru. Regia artistică: Petru Hadârcă. Adaptarea radiofonică: Petru Hadârcă şi Ion-Costin Manoliu. În distribuţie: Adriana Trandafir, Emil Hossu, Gabriela Popescu, Mihai Bica, Ligia Stan, Dorin Andone, Dan Cogălniceanu, Sorin Gheorghiu. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Stelică Muscalu. Regia tehnică: ing. Iulian Iancu. Redactor: Costin Manoliu. Producător: Magda Duţu. Înregistrare din anul 2006Durata:.71.40 min( dată estimată, programul poate suferi unele modificari )„NOSTALGIA VALORII” de Alexa VisarionEditura Ideea Europeana 2018„Volumul de față, continuând simbolic șantierele memoriei deschise în Împotriva uitării, operează cu două concepte esențiale: nostalgia și valoarea. Sunt două concepte, din păcate, deturnate azi de la sensurile lor primare, sensurile adânci. Primul este cel de „nostalgie”. El repune în discuție condiția „omului nostalgic” și nostalgia ca stare de fond a ființei umane aflată în dispoziții privilegiate, de creație. În spațiul românesc al ultimilor ani, din nefericire, nostalgia este vehiculată într-un sens mai degrabă social: se vorbește frecvent despre „nostalgia după vremuri mai bune”, eventual vremurile comuniste. „Nostalgia” are uneori și un sens negativ, „nostalgicii” fiind asociați uneori retrograzilor, depășiților, oamenilor blocați în trecut. Sensul filosofic al termenului este evocat, însă, tot mai puțin. Celălalt termen al titlului de față trimite la „valoare”, concept în privința căruia pare că suntem astăzi mai derutați ca oricând. ” Călin CIOBOTARI