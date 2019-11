Începe „Festivalul Internaţional de Dramaturgie Contemporană”

Programul Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană, cea de-a 30-a ediţie:

Ediţia cu numărul 30 a Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană se va desfăşura la Braşov, în perioada 17-23 noiembrie 2019.Serile sunt rezervate spectacolelor aduse de importante teatre din ţară.Festivalul debutează duminică seara, cu un spectacol în premieră prezentat de actorii teatrului braşovean – „Portugalia”. „Textul are un sâmbure destul de bine ascuns de năzuinţă, este – dacă vreţi, o Fata Morgana a fiecăruia. Textul trimite către idealuri pe care, îmi permit să o spun, tinerii nu prea le mai au. Spre ce năzuim?” a explicat directorul festivalului, Cristian Ioan.De luni, braşovenii se vor putea bucura şi de teatru radiofonic, în fiecare zi, până în 23 noiembrie 2019, de la ora 17.00 fiind audiţii cu public, la care intrarea este gratuită.Serile sunt rezervate spectacolelor aduse de importante teatre din ţară, precum Teatrul Bulandra, Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”, Metropolis, Teatrul Evreiesc de Stat. În festival, a fost invitat şi Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, din Chişinău, Republica Moldova. De asemenea, va fi şi un spectacol în limba maghiară, adus din Oradea. „Spectacolul adus de teatrul din Oradea este unul foarte bun, va avea şi subtitrare în limba română”, a explicat directorul Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană .„Eu am fost cea care a insistat pentru spectacolul în limba maghiară şi sperăm să placă publicului. Este un spectacol foarte bun, este un spectacol de mişcare, de muzică, poate mai puţin de text, cred că publicul îl va aprecia”, a mărturisit, Viorica Geantă Chelbea, manager interimar al TSA.Totuşi, traducerea oficială a numelui piesei „Fiddler on the roof” este „Scripcarul pe acoperiş”, acesta fiind unul dintre cele mai longevive musicaluri din istoria Broadwayului, un spectacol văzut şi iubit de milioane de oameni. A devenit apoi un film şi el de succes.Din 1964 încoace, „Scripcarul pe acoperiş”, povestea plină de umor a unei familii evreieşti din satul Anatevka, Ucraina, aşa cum s-a petrecut ea în imaginaţia scriitorului Scholom Aleichem, autorul textului adaptat pentru scenă de Joseph Stein, reuşeşte performanţa de a nu plictisi. Bogat în întâmplări cu cel puţin două tăişuri, mizând pe personaje verosimile şi variate, dar şi pe etern inepuizabilele teme ale modernităţii, textul este vioi şi a fost adaptat de multe teatre americane şi englezeşti în ultimele decenii.Mai sunt puţine bilete pentru serile de festival. Costul lor variază între 40 şi 65 de lei, în funcţie de spectacol.............. ..........................................................................................................Ora 18:00 - Moment de tango argentinian, cu Doina Enache (Tango Braşov by Studio Tango Nada Mas) şi Lucian StanOra 19:00 – „Portugalia” – de Zoltan Egressy, regia: Sorin Militaru, Scenografia: Alina HerescuTeatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov - Sala MareOra 17:00 - ,,Cvadratura cercului”, de Ana-Maria Bamberger, Regia artistică: Maria Agnesa Puşcaşu – Teatrul Naţional Radiofonic Bucureşti - Sala Studio Stela PopescuOra 19:00 – „La grande magia”, Regia artistică: Elie MalkaTeatrul Bulandra - Teatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov - Sala MareOra 17:00 - ,,Frumoasa adormită şi trezită”, de Alexandra Ares, Regia artistică: Diana Mihailopol – Teatrul Naţional Radiofonic Bucureşti - Sala Studio Stela PopescuOra 18:00 - Lansare carte ,,Istoria filmului românesc”, Călin Căliman, prezintă Dana Duma, Sala Studio Stela PopescuOra 19:00 – „Orchestra Titanic”, Regia artistică: Felix AlexaTeatrul Naţional ,,I. L. Caragiale” - Teatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov - Sala MareOra 17:00 - ,,Hronicul şi cântecul Marii Uniri”, după ,,Hronicul şi cântecul vârstelor”, de Lucian Blaga, Scenariu de Rodica Mandache, Regia artistică: Gavriil Pinte – Teatrul Naţional Radiofonic Bucureşti - Sala Studio Stela PopescuOra 19.00 – „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, Versiune scenică: Victor Ioan FrunzăTeatrul ,,Metropolis” - Teatrul „Sica Alexandrescu“ Braşov - Sala MareOra 16:30 - Spectacolul ,,Bărbat”, cu Mihai Bică – texte din volumele ,,Jurnal de cuplu”, de Laurenţiu-Ciprian Tudor şi ,,Eneida”, de Adian Lesenciuc. Foaierul Teatrului „Sică Alexandrescu“ BraşovOra 18:00 - ,,George Topârceanu - Amintiri din Marele Război”, Scenariu radiofonic de Ema Stere, Regia artistica: Attila Vizauer – Teatrul Naţional Radiofonic Bucureşti - Sala Studio Stela PopescuOra 19:00 – „Dosarele Siberiei”, spectacol de Petru HadârcăTeatrul Naţional ,,Mihai Eminescu”, Chişinău - Teatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov - Sala MareOra 16:30 - Spectacol-lectură, piesa ,,Oameni de unică folosinţă”, de Cornel Udrea, Regia Cristian Ioan - Sala Studio Stela PopescuOra 18:00 - ,,Ileana-Principesa de România, Călătorie pentru Maica Alexandra”, Scenariu de Edith Negulici şi Liana Ceterchi, Regia artistică: Liana Ceterchi – Teatrul Naţional Radiofonic Bucureşti - Sala Studio Stela PopescuOra 19:00 – „Occident Express”, Regia artistică: Zakarias ZalanTeatrul Szigligeti, Oradea - Teatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov - Sala MareOra 18:00 - ,,Lumina rugului aprins”, Scenariu radiofonic de Ion-Costin Mănoliu, Regia artistică: Dan Puric - Teatrul Naţional Radiofonic Bucureşti - Sala Studio Stela PopescuOra 19:00 – „Scripcarul pe acoperiş”, Regia artistică: Andrei MunteanuTeatrul Evreiesc de Stat - Teatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov - Sala MareOra 22:00 - Decernarea premiilorTeatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov - Sala Mare