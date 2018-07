A 41-a ediție a „Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră”, între 10 și 14 iulie

Descriere foto: Din 10 până în 14 iulie 2018, Sala Patria găzduieşte cea de-a 41-a ediţie a Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră; Sursa: lapasprinbrasov.ro



Din 10 până în 14 iulie 2018, Sala Patria găzduieşte cea de-a 41-a ediţie a Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră, organizat de Filarmonica Braşov cu sprijinul autorităţilor locale braşovene.



Festivalul va avea o activitate concertistică de excepție și o identitate aparte, aducând pe scenă, în fața publicului iubitor al muzicii de cameră, artiști de talie internațională, atât din țară, dar și de peste hotare. Devenit deja tradiție, festivalul aduce, într-un Brașov Cultural aflat în anul Centenarului Marii Uniri, o atmosferă de sărbătoare muzicală în orașul de la poalele Tâmpei.



Alături de directorul festivalului, Anton Niculescu, va fi prezent maestrul Ilarion Ionescu Galaţi, iniţiatorul acestui festival, în calitate de director onorific.



Devenit un eveniment de prestigiu, festivalul este primul de acest gen organizat în România şi chiar în Europa, punând astfel Braşovul pe harta marilor scene ale muzicii clasice.



Festivalul Internaţional al Muzicii de Cameră este un eveniment marcant pentru viaţa culturală braşoveană şi realizarea acestei ediţii, are în spate un volum mare de muncă şi de efort și o mare implicare. Evenimentul va aduce la Sala Patria artişti de talie internaţională, atât din ţară, cât şi din străinătate.



Concertele sunt programate în fiecare seară de la ora 19.00, iar biletele au fost puse în vânzare, la Sala Patria (Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 50A).



Preț bilet: 20 Ron



Programul celor 5 zile ale „Festivalului Internațional al Muzicii de Cameră”, Ediția a 41-a (10 iulie - 14 iulie 2018):



Marţi, 10 iulie 2018



-ora 10.00: Conferință de presă cu public

-ora 19.00:

- SCHUBERT - Cvartetul „Fata şi moartea” (Cvartetul Enescu/Paris, Franţa: Constantin Bogdănaş - vioară, Florin Szigeti – vioară, Vladimir Mendelssohn - violă, Dorel Fodoreanu - violoncel).

- MENDELSSOHN - BARTHOLDY - Octet în Mi bemol major op. 20 (Constantin Bogdănaş – vioară, Florin Szigeti - vioară, Mario Hossen - vioară, Alexandru Tomescu - vioară, Vladimir Mendelssohn - violă, Marian Movileanu - violă, Dorel Fodoreanu - violoncel, Anton Niculescu - violoncel).



Miercuri, 11 iulie 2018



- ora 19.00:

- SCHUMANN - Fantezie în Re major op. 131, KREISLER - Capriciu vienez (Alexandru Tomescu - vioară, Andrei Licareţ - pian).

- SCHUBERT - Cvintetul cu pian „Păstrăvul” în La major D 667 (Mario Hossen - vioară, Eliza Julia Fluder - violă, Attila Pasztor - violoncel, Sam Okawa - contrabas, Andrei Licareţ - pian).

- RACHMANINOV - „Vocalise”, GODARD - Cântec de leagăn „Berceuse” (Sam Okawa - contrabas, Andrei Licareţ - pian).

- SCHUMANN - Cvintet cu pian în Mi bemol major op. 44 (Mario Hossen - vioară, Florian Murtaza - vioară, Eliza Julia Fluder - violă, Attila Pasztor - violoncel, Andrei Licareţ - pian).



Joi, 12 iulie 2018



- ora 19.00:

- SUK - Trio în do minor op. 2; DVOŘÁK - Trio op. 90, „Dumky”; SMETANA - Trio în sol minor op. 1 (Jitka Čechová - pian, Radim Kresta – vioară, Jan Páleníček - violoncel).



Vineri, 13 iulie 2018



- ora 19.00:

- SCHUBERT - Trio nr. 1 în Si bemol major op. 99 (Alexandru Tomescu - vioară, Anton Niculescu - violoncel, Răzvan Dragnea - pian)

- PAGANINI - Fantezia „Moses” pe coarda Sol - versiune originală; ŞCEDRIN - „A La Albeniz” şi „Humoresca”; SCHNITTKE - Suita în stil antic (Mario Hossen - vioară, Andrei Licareţ - pian)

- FILZ - Yellowstone; SCHMITT - Belo Horizonte; ZIVKOVIC - Trio per uno ( p. I ); GOMEZ - Mambo Africano, Rain Dance: MINORU - Marimba Spiritual (Ansamblul „Percutissimo” - Amelia Trifu, Daniel Jumugă Cuibariu, Patrick Cojerean).



Sâmbătă, 14 iulie iulie 2018



- ora 19.00:

- BOCCHERINI - Adagio şi Allegro din Sonata nr. 1 în La major; SAINT-SAËNS - Allegro appassionato op. 43; ŞOSTAKOVICI - Allegro din Sonata pentru violoncel op. 40; GLAZUNOV - Serenada spaniolă op. 20; CEAIKOVSKI - Nocturna; SCHUBERT - Sonata Arpeggione în la minor D 821 (Kirill Rodin – violoncel, Seon Jeong Kim– pian)

- DVOŘÁK - Cvintet cu pian în La major nr. 2 op. 81 (Alexandru Tomescu – vioară, Florian Murtaza – vioară, Eliza Julia Fluder – violă, Anton Niculescu – violoncel, Răzvan Dragnea - pian, Cvartetul Enescu).