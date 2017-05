Începe Festivalul Internaţional al Muzicii de Cameră „Braşov MAI cultural”

Descriere foto: Festivalul Internaţional al Muzicii de Cameră „Braşov MAI cultural”; Sursa: lapasprinbrasov.ro, zilesi nopti.ro



Festivalul Internaţional al Muzicii de Cameră „Braşov MAI cultural”, cel mai important eveniment muzical al primăverii, aduce în atenţia publicului braşovean muzicieni şi solişti de nivel internaţional.



Organizat de Filarmonica Braşov în parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov, sub îndrumarea Directorului de Festival Liviu Mateş, festivalul de înalt prestigiu se desfăşoară în perioada 5 – 14 Mai 2017.



Orchestre din ţară şi din Ungaria se vor face auzite la Filarmonica Braşov, în cadrul celei de-a 40-a ediţii a Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră „Braşov MAI cultural”.



Potrivit organizatorilor, este primul an în care sunt invitate doar orchestre ale muzicii de cameră.



Spectacolele vor fi susținute de cinci orchestre de renume, atât din ţară, cât şi de peste hotare.



În deschiderea festivalului, pe 5 mai, va concerta Ansamblul Violoncellissimo, sub conducerea muzicală a maestrului Marin Cazacu. În zilele următoare, concertele vor fi susţinute de Orchestra de Cameră „Franz Liszt”, din Ungaria, sub conducerea muzicală a lui Peter Tfirszt, Orchestra de Cameră Radio, sub conducerea muzicală a dirijorului Gabriel Bebeşelea şi Kamerata Kronstadt, sub conducerea dirijorului Cristian Oroşanu. Alături de Kamerata Kronstadt, invitat este solistul argentinian Omar Massa, într-o interpretare deosebită la instrumentul mai puţin cunoscut publicului, bandoneonul.



Închiderea Festivalului va reveni Orchestrei de Cameră a Filarmonicii Braşov, sub conducerea muzicală a lui Dănuţ Manea - vioară, avându-l ca solist pe Florin Ionescu Galaţi-vioară, fiul maestrului Ilarion Ionescu Galaţi, cel care a pus bazele acestui eveniment.



În cadrul festivalului este programată şi lansarea unei cărţi semnată de Georgeta Blendea Zamfir şi muzicolog dr. Petre Marcel Varlan, care este şi prezentatorul acestei ediţii a festivalului.



„Devenit un eveniment de prestigiu, festivalul este primul de acest gen organizat în România şi chiar în Europa, punând astfel Braşovul pe harta marilor scene ale muzicii clasice”, a precizat Alexandra Grancea, PR Filarmonicii Braşov.



Preţul biletelor pentru spectacolele programate este unic – 20 de lei pentru fiecare spectacol. Biletele se pot procura de la Sala Patria, luni şi miercuri, între orele 12 – 15, marţi şi joi, între orele 16 – 18.



Programul evenimentului:



Vineri, 5 mai 2017, ora 19.00, Sala PATRIA



Deschiderea Festivalului Internațional al Muzicii de Cameră

Ansamblul Violoncellissimo; Conducerea muzicală: Marin Cazacu

În program: pagini muzicale celebre transpuse pentru violoncel

Preţ bilet: 20 lei



Duminică, 7 mai 2017



Orchestra de Cameră „Franz Liszt” (Ungaria)

Conducerea muzicală: Peter Tfirst – vioară; Solist: Rudolf Fatyol – vioară

În program: W.A. Mozart – Concertul nr.3 pentru vioară și orchestră Sol major KV 216

Bela Bartok – Divertisment

Fr. Lizst – P. Wolf – Rapsodia Ungară nr.2

Preţ bilet: 20 lei



Marți, 9 mai 2017



Lansări de carte – ora 17.30

Georgeta Blendea Zamfir şi Petre-Marcel Vârlan

Kamerata Kronstadt - ora 19.00

Dirijor: Cristian Oroșanu; Solist: Omar Massa (Argentina)

În program: „Pasiunea muzicii a două continente”

Preţ bilet: 20 lei



Vineri, 12 mai 2017



Orchestra de Cameră Radio

Dirijor: Gabriel Bebeșelea

Solist: Răzvan Suma – violoncel

În program:

Romero – „Fuga con pajarillo”

Ireland – „Sonată pentru violoncel și orchestră de coarde”

Dvorak – Serenadă în Mi Major, op.22

Preţ bilet: 20 lei



Duminică, 14 mai 2017



Închiderea Festivalului Internațional al Muzicii de Cameră

Orchestra de Cameră a Filarmonicii Brașov

Conducerea muzicală: Dănuț Manea – vioară

Solist: Florin Ionescu-Galați – vioară

În program:

A. Mozart – Divertisment în Re major

B. Pergolesi – Concert pentru vioară și orchestră în Si bemol major

I. Ceaikovski – Serenada

Preţ bilet: 20 lei