Începe festivalul filmelor de dragoste

Descriere foto: Sursa: Hotel Coroana Brașovului

A patra ediție a Love Story Festival începe în Braşov în această seară şi se va încheia în 14 februarie.



Pe parcursul săptămânii de festival, cinefilii vor avea ocazia să vadă filme clasice, de colecţie, dar şi filme noi, apărute recent sau difuzate chiar în premieră.



Peliculele vor rula la Cinemateca Patria şi Cinematograful din cadrul mall-ului care se află în cartierul Tractorul, cele mai multe având intrare liberă.



Sunt aproape 20 de filme care se vor proiecta la cele două cinematografe braşovene pe parcursul celor 7 zile de festival, iar printre acestea se numără filmele-cult: „Casablanca”, „Mic-dejun la Tiffany’s”, „Poveste din cartierul de vest”, „Înainte de răsărit” şi „O iubire de neuitat”, iar dintre cele noi vom vedea „Cincizeci de umbre descătuşate”, „Zi după zi”, „Pasiuni periculoase”, „Despre trup şi suflet” şi „Dezmăţ cu fetele”.



Evenimentul este organizat de Asociaţia Culturală Fanzin.







Programul Love Story Festival



8 februarie

ora 19 - Cinemateca Patria – Casablanca – Deschidere

ora 20 - Cinema ONE – Call me by your name/ Strigă-mă pe numele tău (SUA, 2017)



9 februarie

ora 19 - Cinemateca Patria – Seara filmului românesc – Povestea iubirii (2017)

ora 20 - Cinema ONE – A bigger splash/ Pasiuni periculoase (SUA, 2015)



10 februarie

ora 17 - Cinemateca Patria – Mari Actori – O iubire de neuitat/ An Affair to remember (SUA, 1957)

ora 19:30 - Cinemateca Patria – Mari Regizori – Laureatul / The Graduate (SUA, 1967)

ora 20 - Cinema ONE – Fifty shades darker / Cincizeci de umbre întunecate (SUA, 2017)



11 februarie

ora 17 - Cinemateca Patria – Golden Classics – Mic dejun la Tiffany / Beakfast at Tifany s (SUA, 1961)

ora 19 - Cinemateca Patria – Poveste din cartierul de Vest – West Side Story (SUA, 1961)

ora 20 - Cinema ONE – How to be a latin lover / Cum să fii amantu` la femei (SUA, 2017)



12 februarie

ora 19 - Cinemateca Patria – Seara Filmului European – Despre Trup şi suflet (Ungaria, 2017)

ora 20 - Cinema ONE – Cum să faci să o desfaci (SUA, 2017)



13 februarie

ora 19 - Cinemateca Patria – Film cult – Înainte de răsărit / Before sunrise (SUA, 1995)

ora 20 - Cinema ONE – Girls Trip / Dezmăţ cu fetele (SUA, 2017)



14 februarie

ora 18 - Cinema ONE – Every Day/ Zi după zi (SUA, 2018)

ora 19 - Cinemateca Patria – Valentine s Day Special – Love Story (SUA, 1970)