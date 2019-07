Începe „Festivalul de Film şi Istorii Râşnov”, ediţia a XI-a

Pasionaţii de film şi istorie sunt aşteptaţi, din 19 iulie, la Râşnov, unde va debuta cea de-a 11-a ediţie a Festivalului de Film şi Istorii Râşnov (FFIR). În acest an, în deschiderea evenimentului va fi un concert al trupei Byron, în Grădina Cetăţii Râşnov. De asemenea, vor fi proiectate filmele „Leto / O vară rock'n'roll” (în aer liber) şi „Milk” (în Cinematograful Amza Pellea).Tema principală a FFIR 2019 va fi „Libertatea”. De-a lungul a 10 zile, festivalul propune 20 de dezbateri, 57 de proiecţii cinematografice, 8 concerte rock'n'blues'n'jazz, 3 spectacole de teatru, un cine-concert, un spectacol-lectură şi 12 concerte de muzică veche, care se vor desfăşura în mai multe spaţii din Râşnov, Codlea şi Crizbav.Sâmbătă, 20 iulie 2019, Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, va participa alături de David Saranga, ambasadorul Israelului în România şi de astronautul Dumitru Prunariu la o dezbatere care va marca împlinirea a exact 50 de ani de la momentul istoric al aselenizării. Panelul „50 de ani de la aselenizare - Tehnologie, Politică, Propagandă” va începe la ora 17:00 şi va fi găzduit de noul spaţiu FFIR amenajat în curtea Şcolii Gimnaziale „Peter Thal” Râşnov.Apoi, aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea NATO vor fi marcaţi printr-o dezbatere care va avea loc miercuri, 24 iulie 2019, de la ora 14:30, la care vor participa, printre alţii, ataşatul militar al Ambasadei SUA în România, colonelul Scott A. Weston şi şeful Direcţiei Informare şi Relaţii Publice a MApN, colonelul Constantin Spînu.Aniversarea a 30 de ani de la căderea comunismului în Estul Europei va fi marcată prin panelurile „Decembrie '89”, la care va participa directorul Teatrului Naţional din Bucureşti, actorul Ion Caramitru şi care va avea loc sâmbătă, 20 iulie 2019, de la ora 11:00 şi „Libertate recâştigată - Libertăţi pierdute? Dezbatere după 30 de ani”, la care va participa Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii în România şi care se va desfăşura în după-amiaza zile de joi, 25 iulie 2019, începând cu ora 17:00.Competiţia FFIR 2019 propune 15 filme documentare din Spania, Irak, Franţa, Polonia, Bulgaria, Italia, Argentina şi România care îşi vor disputa premiul juriului de profesionişti condus de cineastul francez Pierre-Henri Deleau, premiul juriului de 6 liceeni braşoveni şi cel al publicului.Prefaţată de reprezentaţia spectacolului „HUOOOOO!!!” a trupei timişorene de teatru independent Auăleu, dezbaterea „We don't need no education?/!” se va bucura de participarea rectorului Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru şi a rectorului Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen-Gabriel Pirtea.Actriţa Oana Pellea va susține o conferință despre libertate în Grădina Cetăţii Râşnov, în seara de joi, 25 iulie 2019, de la ora 20:00, în timp ce actorul Vlad Ivanov va fi invitatul special al ultimelor două zile ale FFIR 2019, când va participa la concertul „Broken Musicke” din Biserica Evanghelică din Râşnov şi la dezbaterea „Cinema şi libertate” şi va răspunde întrebărilor publicului în sesiuni de Q&A prilejuite de proiecţiile filmelor „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” şi „Apus / Sunset”.Braşoveanul Alexandru Andrieş este invitat pentru , unul dintre cele mai aşteptate concerte ale FFIR 2019, ce va avea loc, în seara zilei de 21 iulie 2019, în Grădina Cetăţii Râşnov, în timp ce, o seară mai târziu, Ada Milea şi Sir Vali Blues Răcilă vor prezenta un „Experiment de Blues cu Alcool”, un spectacol-concert pornind de la poemele lui Ion Mureşan.Festivalul de arte contemporane Icon Arts va organiza la Râşnov, în parteneriat cu FFIR 2019, un atelier de teatru-jazz coordonat de Oana Pellea şi de muzicianul Mircea Tiberian, ai cărui cursanţi vor prezenta, pe scena din Grădina Cetăţii, în ultima seară a Festivalului de Film şi Istorii, un spectacol de teatru şi muzică în premieră absolută.Festivalul de Film şi Istorii de la Râşnov (FFIR) a apãrut în anul 2009 din dorinţa valorificării unui capitol important al cinematografiei locale şi mondiale, dar şi din nevoia de a prilejui în spaţiul public românesc discuţii despre teme al căror impact temporal depăşeste efemeritatea clipei.S-a născut astfel un eveniment unic pe piaţa culturală românească, capabil să stârnească gânduri şi pasiuni, să informeze şi să emoţioneze, să ridice întrebãri şi să dezbată rãspunsuri.Festivalul de Film şi Istorii Râşnov este un eveniment certificat Europe for Festivals, Festivals for Europe şi Eveniment Responsabil, organizat de Primăria Râşnov, Asociaţia Râşnov Society şi Asociaţia Mioritics.