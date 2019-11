Începe Festivalul de film documentar: „One World Romania la Braşov”

Potrivit organizatorilor, tema din acest an este dedicată celor 30 de ani de la Revoluţia care a încheiat dictatura lui Nicolae Ceauşescu în România, dar şi de la căderea Zidului Berlinului sau de la primele alegeri libere din Cehoslovacia şi din Polonia.În cadrul evenimentului vor fi proiectate 12 filme de lungmetraj. De asemenea, expoziţia de fotografie „Cicatrice”, semnată de Cosmin Bumbuţ şi de Elena Stancu, aduce în lumină violenţele domestice de la noi din ţară.O serie de dezbateri publice vor însoţi o parte a proiecţiilor din festival, printre invitaţi numărându-se câteva personalităţi importante pentru perioada de tranziţie ulterioară Revoluţiei din 1989: fostul ministru Mona Muscă, cineaştii Stere Gulea şi Vivi Drăgan Vasile, realizatori ai unuia dintre filmele emblematice despre acea perioadă, „Piaţa Universităţii 1990” şi Andrei Raţiu (fiul lui Ion Raţiu, unul dintre candidaţii principali la preşedinţie în cadrul primelor alegeri de după Revoluţie). Nu va lipsi nici o perspectivă artistică deopotrivă mai intimă şi mai detaşată sub forma filmului „După tăcere” (2012) al Vaninei Vignal. Cineasta, care va fi şi ea prezentă la Braşov, descrie felul în care s-a izbit, la 20 de ani de la căderea comunismului, de mecanismul fricii şi al tăcerii.Printre invitaţi se va afla şi Gabriela Leu, ce reprezintă UNHCR - Agenţia ONU pentru refugiaţi.Conceptul festivalului One World România la Braşov este ca prin filmele pe care le proiectează și prin evenimentele organizate în jurul acestor proiecții să prezinte subiectul drepturilor omului într-o manieră accesibilă pentru un public cât mai numeros.Expoziția de fotografie „Cicatrice” face parte dintr-un proiect mai amplu al Elenei Stancu și al lui Cosmin Bumbuț de a expune mărturii despre cultura violenței în România și, mai ales, asupra femeilor și copiilor, insuficient protejați de legislație și de o societate ce de prea multe ori alege să privească în altă parte, decât să intervină pentru protejarea celor vulnerabili.Expoziția va putea fi vizitată zilnic în perioada 1-30 noiembrie 2019, între orele 10-22, la Coresi Shopping Resort. Intrarea este liberă.Evenimentele de la Centrul Cultural Reduta au bilet de intrare de 10 lei.- Colegiul Naţional „Johannes Honterus”, ora 11.00 – „Gardul de la frontieră” (Austria 2018), precedat de o discuţie cu Gabriela Leu, coordonator de comunicare la Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi.- Centrul Cultural Reduta, ora 18.00 - „Cealaltă parte a tuturor lucrurilor” (Serbia, Franţa, Qatar, Germania, Ungaria 2017); ora 20.00 - „Ivana cea Groaznică” (România, Serbia 2019 - avanpremieră), proiecţie urmată de Q&A cu Ivana Mladenovic şi Ana Szel.- Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă”, ora 11.00 - „Oamenii dreptăţii” (România 2019), proiecţie urmată de o sesiune practică de educaţie juridică cu avocaţii Veronica Cocarlea şi Vlad Vidican.- Cinemateca Patria, ora 18.00 - „Hotel Iugoslavia” (Elveţia 2017); ora 19.30 - „Piaţa Universităţii” (România 1991), urmată de o dezbatere cu Mona Muscă, Stere Gulea şi Vivi Drăgan Vasile.- Cinemateca Patria, ora 15.00 - „Zidul” (Germania 1991); ora 17.00 - „Jamilia” (Franţa, Kârgâzstan 2018); ora 18.45 - „După revoluţie” (România 2010), proiecţie urmată de un dialog cu Indrei Raţiu; ora 21.15 „Coby” (Franţa, SUA 2017), proiecţie urmată de Q&A cu Patrick Brăila, activist pentru drepturile persoanelor trans.- Cinemateca Patria, ora 14.00 - „Adio, iarnă!” (Germania de Est 1989), ora 16.30 - „Videograme dintr-o revoluţie” (Germania, România 1992); ora 18.30 - „După tăcere” (Franţa, România 2012), proiecţie urmată de Q&A cu Vanina Vignal.Programul complet şi informaţii suplimentare găsiţi pe pagina de facebook „One World România la Braşov” şi pe pagina de facebook a organizatorului local, asociaţia „Artburg”.