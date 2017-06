Începe „Anim’est”! Urmează patru zile de proiecții, muzică și ateliere de animație

Anim’est 2017 - Festivalul Internațional de Film de Animație, aduce la Brașov evenimente pline de farmec și culoare!Câteva dintre cele mai de succes producții de animație lansate anul trecut vor fi proiectate la Anim’est Brașov 2017: un highlight din programul acesti ediții este Kubo and the Two Strings / Kubo și lăuta magică, cea mai nouă producție a celebrului studio american de stop-motion LAIKA și debutul regizoral al CEO-ului Travis Knight. Trolls / Trolii, realizat de creatorii peliculei Shrek și DreamWorks Animation va fi de asemenea proiectat în aer liber, în Piața Sfatului.Animaţia „Ţestoasa roşie” / „La Tortue Rouge”, în regia lui Michael Dudok de Wit, câștigătoarea Premiului Special al Juriului la Cannes 2016 în secţiunea Un Certain Regard, deschide festivalul de la Brasov, fiind proiectată in Piata Sfatului joi, 29 iunie, de la 21.30.Anim’est aduce la Brașov și unul dintre cele mai iubite evenimente ale ultimei ediții desfășurate în capitală, cine-concertul Felix the Cat, cu muzica originală compusă şi interpretată de Simona Strungaru Symphonics – un concept muzical modern inedit, ce interpretează muzica originală și orchestrații semnate de Simona Strungaru. Cine-concertul este alcătuit din 8 filme în care binecunoscutul protagonist întâlnește situații dintre cele mai diverse, muzica susținând acest motan curajos.Două dintre cele mai îndrăgite nopți tematice ale festivalului vor face parte din agenda ediției de la Brașov: Animusic Night, care va aduce, la Centrul Cultural Reduta, cele mai bune videoclipuri animate lansate recent, ale unor trupe și artiști consacrați și Creepy Animation Night, noaptea animațiilor horror și bizare atent selecționate din toate colțurile lumii, o porție de entertainment pentru publicul adult amator de povești malefice și ciudate.Totodată, copiii cu vârste între 8 – 12 ani vor fi invitați să participe la o serie de ateliere de animație stop-motion ținute de animatorul Ion Aramă. Părinții interesați de aceste ateliere sunt rugați să trimită un e-mail la adresa ion@estenest.ro . Înscrierea este gratuită.Anim’est Braşov este organizat de Asociaţia Este’N’Est şi de Asociaţia Animest, cu sprijinul Primăriei Braşov şi al Centrului Naţional al Cinematografiei, în colaborare cu Centrul Cultural Reduta.Partenerul Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Anim’est Braşov este Groupama................................................................., în Piața Sfatului vor vea loc la orele 20:00, Concert Bucharest Jazz Orchestra, iar de la ora 21:30 se va proiecta Țestoasa Roșie / La Tortue Rouge 80’ (12+).la Centrul Cultural Reduta vor avea loc următoarele evenimente:12:00 MINIMEST 1 60’ 3+14:00 Hai să cântăm! / Sing 110’ 3+16:00 Best of Anim’est 1 14+19:00 Singuri acasă / Secret Life of Pets 90’ 6+00:00 Creepy Animation Night; În deschidere – Splendida moarte accident, de Sergiu Negulici, câștigător al premiului "Jean-Luc Xiberras" pentru debut la Annecy 2017 18+.În Piața Sfatului vor concerta la ora 21:00 Orkid, iar de la ora 22:00 se va proiecta filmul Trolii / Trolls 92’ 6+., la Centrul Cultural Reduta se vor defășura evenimentele:12:00 MINIMEST 2 60’ 6+14:00 Molly, un monstru prietenos / Molly Monster 72’ 6+16:00 Best of Anim’est 2 14+19:00 Psihonauţii, copiii uitaţi / Psiconautas, los niños olvidados 75’ 14+23:30 Animusic Night 18+Iar în Piața Sfatului:21:00 Warm-up videos22:00 Cine-concert FELIX THE CAT, acompaniat de Simona Strungaru Symphonics, la Centrul Cultural Reduta se vor desfășura evenimentele:12:00 MINIMEST 3 60’ 6+14:00 Trenk, micul cavaler | Der kleine Ritter Trenk 75’ 6+16:00 Romanian Re:Animation – Competiția Românească de la Anim’est București 2016; în deschidere – Splendida moarte accident, de Sergiu Negulici și prezentarea Animation Worksheep 14+18:00 Retrospectiva Ion Truica 97’ 6+20:00 Anomalisa 90’ 12+22:00 – Kubo şi lăuta magică / Kubo and the Two Strings 101’ 6+......................................................................................