Începe evaluarea tehnică a străzilor de pe domeniul public din Brașov

Descriere foto: Inspecție tehnică pe 148 de străzi din Brașov, în acest an. În funcție de rezultatele expertizei, respectivele artere ar putea intra în reparații capitale; Sursa: bizbrasov.ro; mytex.ro



În acest an va fi evaluată starea tehnică a 148 de străzi, din cele 591 existente pe domeniul public la nivelul municipiului Braşov. În funcție de rezultatele expertizei, respectivele artere ar putea intra în reparații capitale.



După ce în luna decembrie, Primăria Brașov a semnat cu firma RIA Design Consulting din Voluntari un contract în vederea expertizării stării străzilor din municipiu, în următoarea perioadă, angajații firmei se vor apuca de treabă.



După cum a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea, anul acesta se va efectua expertiza la 148 de străzi.



Acest studiu are rolul de a determina starea tehnică a fiecărei străzi, dar și de a propune ce lucrări sunt necesare pentru prelungirea duratei de exploatare a respectivei artere, dacă sunt necesare doar modernizări sau lucrări mai ample de refacerea a fundației sau de extindere.



În funcție de starea acestor străzi, municipalitatea va lua decizia ori de a executa reparații majore, ceea ce presupune introducerea lor pe lista de investiții, ori se vor executa lucrări de întreținere în baza acordului-cadru pentru repararea și întreținerea străzilor.



În vederea efectuării acestui raport de expertiză, a fost efectuată și o prioritizare a străzilor care vor fi inspectate.



Valoarea totală a proiectului care se desfăşoară pe următorii trei ani este de 900.000 de lei, la care se adaugă TVA. Angajamentul evaluatorului este ca în acest an să verifice 148 de străzi, anul următor, 295 de străzi, iar în 2020 restul de 148 de străzi.



Ria Design Consulting SRL, este o firmă înregistrată în localitatea ilfoveană Voluntari, care are obiect de activitate servicii complete în proiectarea de drumuri, expertize tehnice şi verificări de proiect.