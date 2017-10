Începe „Dracula Film Festival”, ediția a cincea, la Brașov

Timp de cinci zile, pasionații de filme horror și fantasy, vor putea să vadă în cadrul Dracula Film Festival cele mai noi și apreciate filme de gen, atât în cadrul competițiilor de lungmetraj, scurtmetraj internațional și românesc, cât și în afara lor.Începând cu ediția 2016, Dracula Film Festival a adaugat în program o nouă secțiune, Dracula Digital, dedicată amatorilor care realizează filme cu telefonul mobil.Dracula Film Festival este un eveniment anual organizat de Asociația Culturală Fanzin și prezentat de Viasat History. Festivalul este finanțat de Primăria Municipiului Brașov, Consiliul Județean Brașov și Centrul Național al Cinematografiei.Mai multe detalii se pot obține vizitând site-ul festivalului: http://draculafilm.ro/ .....................................................................................................................Șase filme, extrem de variate, de la comedie fantastică la musical horror, vor concura pentru trofeul Dracula 2017. Printre ele se numără și producția românească The Wanderers, în regia lui Dragoș Buliga, cu Armand Assante în rolul principal. Celebrul actor american este invitat de onoare al festivalului și va participa la proiecția filmului sâmbătă, 21 octombrie 2017, ora 20.00, la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov.„Filmul de gen poate fi extrem de variat - iată ce demonstrează selecția de anul acesta de la Dracula Film Festival. Şi de data aceasta, nu se adresează doar fanilor împătimiţi de „oroare”. Pentru cei care se tem de horror, avem patru comedii fantastice savuroase, dintre care una muzicală, un film cu vampiri made in România, o trăsneală cu zombie, două filme cu virgini ce au parte de nopți de pomină, trei filme cu eroine foarte puternice, dacă nu chiar letale, cărora colegul meu Alin Ludu Dumbravă le-a lipit chiar eticheta de „feministe”. Deci, îi invităm la Dracula Film Festival și pe cei care vor să râdă – și de ce nu, să cânte - între două frisoane”, spune Anca Grădinariu, director artistic Dracula Film Festival.De patru ori nominalizat la Globul de Aur, Armand Assante va fi prezent la Dracula Film Festival pentru proiecția horror-ului fantasy The Wanderers, în care își reîntâlnește partenerul de platou din California Dreamin’ (Nesfârșit), Răzvan Vasilescu, zece ani mai târziu.În(R. Dragoș Buliga, România, 2017), experimentatul vânător de vampiri Louis Moudon (Armand Assante) şi companionul său jurnalist ajung într-un izolat sat din Transilvania pentru a investiga misterul din jurul unui eveniment bizar. Alături de călăuza lor, tânăra localnică Sorana, şi de echipa unui reality show, ei vor afla că sătenii se confruntă cu o năpastă cumplită. Louis va trebui curând să înfrunte o descoperire cu totul surprinzătoare. Proiecția filmului va avea loc în prezența actorului principal Armand Assante.(R. Benjamin Barfoot, UK, 2017) este o comedie savuroasă, o variație provocatoare la peliculele ce înfățișează sinistrele eforturi ale tinerilor de a-și pierde virginitatea. Britanicii demonstrează încă o dată că horror-ul necesită o doză bună de exagerare. Și cum să provoci fiori altfel decât printr-o combinație de tensiune, excitare și umor? Filmul a făcut parte din selecția festivalului de film de la la Karlovy Vary și nu este recomandat minorilor sub 16 ani.Tot despre virginitate este vorba și în(R. Roberto San Sebastián, Spania, 2016). De Anul Nou, Nico, un naiv tânăr de 20 de ani, vrea să-și piardă virginitatea cu orice preț. Chiar în toiul petrecerii, privirea sa o întâlnește pe cea a Medeei, o femeie matură, vicleană și atractivă. Ceea ce promite a fi un debut sexual epic, plin de pasiune și fără tabuuri, sfârșește prin a deveni cel mai mare coșmar al său. Un coșmar plin de sânge, sudoare și diverse alte dejecții. Filmul a fost premiat la Nightmares Film Festival 2016 (SUA) și a făcut parte din selecția festivalului FrightFest 2017 (Marea Britanie).Un alt film nerecomandat minorilor sub 16 ani este și(R. Norbert Keil, Germania – Canada, 2017), un „body horror” spus dintr-o perspectivă feminină ce examinează dorința vanitoasă pentru tinerețe eternă. Filmul a fost nominalizat pentru Cel mai bun film european la Festivalul Internațional de Film Fantasy de la Bruxelles 2017.În: Enjoy Yourself Tonight (R. Alan Lo, Hong Kong, 2017), Lung și Chi-Yeung sunt doi tineri excentrici și temperamentali care duc o viață aventuroasă: se cred super-eroi. Totuși, Lung nu-și poate salva propria viață, plină de dezastre personale. Atunci când un monstru din banda desenată preferată a lui Lung apare în oraș și îi transformă pe oameni în zombi, haosul se instaurează. Când până și Chan-Yat este dat dispărut, Lung trebuie singur să ducă o batălie contra unei armate de zombi. Zombiology a făcut parte din selecția festivalului Sitges.(R. Agnieszka Smoczynska, Polonia, 2015), filmul de debut al regizoarei Agnieszka Smoczynska şi câştigător al Premiului Special al Juriului la Sundance 2016, va putea fi de asemenea văzut la Dracula Film Festival. În Varșovia, două sirene surori sunt adoptate de un cabaret. În timp ce una caută dragostea umană, cealăltă vrea să se înfrupte cu populația orașului. Un muzical horror extravagant și sonat, adorat în circuitul festivalier.