Începe dezinfecția, deratizarea și dezinfecția școlilor din Brașov

Sursa: bzb.ro



În 2 septembrie 2020, începe campania de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a școlilor, instituțiilor publice din subordinea Primăriei Brașov și a domeniului public. De asemenea, în zonele de agrement, începând cu această dată sunt programate tratamente împotriva căpușelor.



Conform informațiilor Primăriei Brașov, în școli, pentru deratizare se va folosi produsul Agrorat Wax Blocks (substanța activă brodifacoum), pentru dezinsecție va fi utilizat produsul Super Killer 25 EC (substanța activă cipermetrin), iar dezinfectarea se va face cu produsul Ecodis PRO RLT (substanța activă hipoclorit de sodiu – dioxid de clor – clorura de sodiu).



Pe domeniul public și privat al municipiului Brașov, unde se va derula campania de dezinsecție, se vor utiliza produsele Cymina Plus (având substanța activă cipermetrin folosite pentru combaterea insectelor adulte) și Biopren 50 LML (insecticid pentru combaterea larvelor, având substanța activă S-metopren).



Pentru ca această campanie să se desfășoare în mod unitar și să fie eficientă, reprezentanții municipalității îi roagă pe cetățeni să efectueze serviciile de dezinsecție în spațiile deschise pe care le dețin (curțile interioare) concomitent cu serviciile de dezinsecție pe domeniu public.



În ceea ce privește tratamentele pentru combaterea căpușelor în zonele de agrement (parcuri, locuri de joacă etc.) din municipiul Brașov va fi folosit produsul Deltatim Plus, având substanța activă deltametrin.



„Îi rugăm pe apicultori ca, în perioada execuției tratamentelor pentru combaterea căpușelor și a serviciilor de dezinsecție pe domeniu public și privat, să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu”, a transmis Primăria Brașov.



În cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestor acțiuni, perioada de efectuare a activităților va fi reprogramată.