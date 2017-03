Începe cel mai mare târg de locuri de muncă, la Brașov

Descriere foto: Cel mai mare târg de locuri de muncă la Aro Palace; Sursa: angajatorulmeu.ro



Human Resources Consulting, în parteneriat cu First Job School, organizează, în 30 și 31 martie 2017, cel mai mare târg al locurilor de muncă din județul Brașov.



Evenimentul, care va avea loc la Hotelul Aro Palace, va reuni peste 50 angajatori din județul Brașov și nu numai și pune la dispoziția participanților peste 500 locuri de muncă.



Târgul se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și angajaților care își doresc o nouă provocare profesională. Ofertele de angajare acoperă majoritatea domeniilor de activitate și vizează atât poziții entry level, cât și top management, din turism, alimentație publică, IT, producție, administrativ, comerț și servicii.



Angajatori precum Continental, Premium Aerotec, Tejis, Miele, Elmas, Emtech, Losan, Hotel Kronwell, Amigo&Intercost, Benchmark, Sit România, TDM, Aateq Metal Tech, Dewulf sau BMF Grup, Bluel, Cerner, Continental, Crouton, Dewulf, Dexion, Electroprecizia, Electrostatic, Eren, EuroModul, JF Furnir, Kaufland, Kronwell, Loire Etude, Losan, Miele, Olin Foods, Planmetco, Premium Aerotec, Ramada, Raptronic, Rege, Sergiana, Stabilus, TDM, Terwa sau Vel Pitar caută specialiști în diverse domenii. De asemenea, vor exista oferte pentru persoanele care doresc să lucreze în străinătate, cu salarii ce pornesc de la 1.250 euro/lună, fără comision de recrutare. Vor exista la Târg și job-uri care se adresează studenților sau proaspeților absolvenți.



„Vor fi oferite peste 500 de locuri de muncă, destinate tuturor celor care în prezent nu au loc de muncă sau care doresc să și-l schimbe. Sunt căutate atât persoane fără experiență, dar și persoane care pot ocupa funcții în top-management, atât în domeniul tehnic, cât și în celelalte domenii existente pe piața locală”, a declarat Andreea Dariescu, executive manager la First Job School.



Human Resources Consulting este o agenție specializată în recrutare și servicii complete auxiliare recrutarii, recunoscută pentru serviciile de calitate oferite în domeniul formării profesionale a adulților și în domeniul resurselor umane.



Centrul educațional First Job School oferă o gamă largă de cursuri, adaptate cerinţelor actuale ale companiilor.



First Job school a certificat peste 5000 persoane în diverse meserii, fiind lider de proiect în mai multe proiecte cu finanțare europeană neramursabilă, iar Human Resources Consulting a recrutat, consiliat și plasat peste 3000 persoane, fiind de asemenea atât lider de parteneriat cât și beneficiar al mai multor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă. Cele doua firme au experiență în a organiza evenimente de amploare, ele organizând periodic târguri de locuri de muncă, seminarii, conferințe și campanii de interes național, în domeniul resurselor umane și al formării profesionale.



Târgul locurilor de muncă se desfășoară la Aro Palace, în perioada 30-31 martie 2017, zilnic, de la ora 9.00 la 18.00.