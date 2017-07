Începe „C’Art Fest” la Cristian! 80 de ore de spectacole și evenimente!

Evenimentele C’Art Fest vor fi găzduite în fiecare zi de locuri încărcate de istorie şi pline de semnificaţii pentru localnici şi nu numai. În fiecare zi vor exista lansări de carte, printre invitaţi numărîndu-se scriitorii Ana Barton, Iulian Tănase, Radu Vancu şi Florin Iaru, cu cele mai noi cărţi ale lor şi workshop-uri de creaţie literară susţinute de Biserica Evanghelică, dar şi proiecţii de film, printre documentarele propuse fiind „7 cuvinte. Povestea unui biruitor“, în regia lui Andrei Negoiţă, filmul de artă „Pangrati“, filmul artistic „Câini“, în regia lui Bogdan Mirică sau filmul de animaţie „Cutia Albă“.C’Art Fest va aduce în faţa spectatorilor şi nume mari ale culturii româneşti şi internaţionale, care şi în acest an au acceptat invitaţia la Cristian. Vor concerta la cea de a patra ediţie a festivalului, care vor cînta în prima seară a evenimentului,şi, ce vor susţine un recital de pian şi clarinet pe 12 iulie 2017,, pe 13 iulie 2017,, pe 14 iulie 2017 sauşi Zoli Toth Project, care vor închide festivalul cu un recital pe 16 iulie 2017. Tot la C’Art Fest Cristian vom putea vedea spectacolele „Dragostea ţine trei ani“, în regia lui Cris Simion sau „Mă tot duc” cu actoriişi Mihai Gruia Sandu, dar şi un one-man-show cuîn „Freak Show“. Va avea reprezentații și Opera Comică pentru Copii.Florin Coșuleț, directorul artistic al festivalului, spune că fiecare artist prezent la Cristian este un motiv de fericire: „Sunt bucuros de desfășurarea de forțe care va avea loc la Cristian. Anul acesta avem adevărate vedete, adevărați artiști care pot onora acest festival, iar fiecare zi vine cu nume importante. Deschiderea o va face Gheorghe Zamfir, vom avea step, proiecție pe turnul bisericii – și asta nu are ca scop înfrumusețarea spațiului, ci scoaterea în evidență a unor edificii din Cristian, pentru că vrem să punem în valoare și să redescoperim niște spații foarte frumoase arhitectural.”Și în acest an, autoritățile locale suțin evenimentul, alocând fonduri și punând la dispoziție spații potrivite evenimentelor. Eforturilor acestora li se alătură numărul mare de parteneri ai festivalului care au făcut tot posibilul pentru ca actuala ediție să fie un succes. „Ne bucurăm că putem susţine acest eveniment. Îmbucurător este faptul că pe lângă Consiliul Judeţean şi Primăria Cristian, în susţinerea evenimentului s-a implicat şi mediul privat”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea.Mai multe detalii despre