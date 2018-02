Începe Anul Câinelui de Pământ, în zodiacul chinezesc!

Descriere foto: Anul nou chinezesc, începe la 16 februarie 2018 și va fi Anul Câinelui de Pământ



Vineri, 16 februarie 2018, China va celebra începutul Noului An Chinezesc. Fiecare an chinezesc își primește numele în funcție de zodiacul chinezesc.



Data se schimbă anual în funcție de Calendarul lunisolar Chinezesc. La fel ca zodiacul vestic, acesta este divizat în 12 secțiuni, dar fiecare secțiune este caracterizată de un animal.





Anul nou chinezesc începe pe 16 februarie 2018, iar din punct de vedere astrologic va fi anul Câinelui de Pământ. Acest an este asociat cu suişuri şi coborâşuri în orice aspect al vieţii. Nu este, totuşi, nevoie să fim prea îngrijorați, întrucât posedăm capacitatea să ne preschimbăm ghinioanele în noroc.



Asemeni Câinelui, prietenul cel mai bun al omului, este necesar să ne păstrăm credinţa în noi înșine, să ne fim cel mai bun amic, fără să ne lăsăm purtați pe panta dezamagirilor, credinţelor false că nu avem îndeajuns de multe atuuri pentru a ne relansa în viaţă, a ne bucura de succese majore.



Anul 2018, cel al Câinelui de Pământ, ne indică, totodată, să nu ne neglijăm instinctele, intuiţia, ba chiar să ne ghidăm mai mult după ele decât ce ne transmit raţiunea și logica.



China s-a pregătit să primească Anul Câinelui cu festivaluri de gheaţă şi foc!



Chinezii au pus la punct ultimele pregătiri pentru a primi la 16 februarie Anul Câinelui cu o serie de festivaluri la nivel naţional, care au ca protagonişti gheaţa sau focul.



În oraşul din centrul ţării Chongqing, de pe malul fluviului Yangtze, de exemplu, a fost recreat dansul dragonului de foc în care o reprezentare a legendarei creaturi este arsă sub o ploaie de aşchii de gheaţă. Aproximativ 10.000 de persoane au asistat la spectacol, o tradiţie de trei secole care se organizează la aceste date în diferite părţi ale Chinei şi care în 2013 a fost înregistrată de Ministerul Culturii ca tradiţie de interes naţional, astfel încât promovarea ei s-a intensificat.



În zonele reci din nordul ţării, s-a optat pentru statui de gheaţă pentru a se lua rămas bun de la Anul Cocoşului şi a-i ura bun venit Câinelui. Așa s-a întâmplat în localitatea Longqingxia, în afara capitalei Beijing, unde apa îngheţată şi zăpada au fost materiale de construcţie pentru castele şi palate temporare.



Longqingxia a decis de asemenea să ofere anul acesta festivalului şi o tematică olimpică, axată în special asupra sporturilor de iarnă, având în vedere că în această localitate se vor desfăşura patru competiţii de schi din cadrul JO de iarnă de la Beijing din 2022.







La fel ca și astrologia europeană, în cea chineză există 12 semne zodiacale. Diferența majoră este aceea că semnele horoscopului chinezesc se stabilesc în funcție de anul nașterii, nu în funcție de lună, așa cum se întâmplă în astrologia clasică. Fiecare an este patronat de un semn zodiacal, care la rândul său este influențat de unul dintre cele cinci elemente: Apă, Foc, Lemn, Metal, Pământ.







În astrologia chinezească, 2018 va fi anul Câinelui de Pământ, un simbol al protecției, siguranței și inteligenței. Anul Nou Chinezesc va începe pe data de 16 februarie și va aduce o mulțime de schimbări.



Anul Câinelui de Pământ și va pune foarte mult accentul pe răbdare și toleranță. Specialiștii în zodiacul chinezesc sunt de părere că anul 2018 va fi unul plin de evenimente și pentru a ține la distanță situațiile neplăcute, ar fi bine să punem mult mai mult accent pe securitate. Astfel, în 2018 trebuie să fim solidari și să comunicăm mai mult, acestea fiind o parte dintre elementele ce definesc Câinele de Pământ. Anul ce urmează va fi unul favorabil din punct de vedere financiar. Câinele de Pământ simbolizează o anumită stabilitate, iar cei care vor promova valori ca onestitatea și corectitudinea vor avea câștiguri financiare însemnate.



Cei care sunt interesați mai mult de partea afectivă și își doresc o relație stabilă trebuie să știe că în Anul Câinelui de Pământ pot obține aceste lucruri doar prin dialog și o bună înțelegere a celor din jur. Acest an va pune acentul pe sensibilitate, emoție și empatie.

Anul Câinelui de Pământ este considerat unul foarte bun pentru a aduce pe lume un copil. Pământul este un simbol asociat cu longevitatea, stabilitatea și autocontrolul, iar cei născuți în acest an vor avea parte de o mulțime de lucruri bune.



Anul nou chinezesc, care va începe la 16 februarie 2018, este un an care vine cu multe surprize. Nu va fi un an al culegerii roadelor, ci o perioadă de consolidare a bazelor deja puse în anul trecut. Este o etapă ideală de a obține succesul în urma semințelor deja plantate.