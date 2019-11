Începe a VII-a ediţie a „Braşov Jazz & Blues Festival”

„Pe lângă concerte, avem şi alte activităţi conexe, workshopuri şi întâlniri cu artiştii, la care îi invităm pe toţi cei care doresc să cunoască artiştii din festival, dar şi jam-sessions în Deane’s Pub, care cu siguranţă vor face deliciul publicului. Avem două zile de jazz şi două zile de blues. Aşteptăm toţi iubitorii de muzică bună la festival şi sperăm că şi această ediţie va fi un succes”, a declarat Marian Gîlea, organizator.Primul este cel al duo-ului Berti Barbera & Nicu Patoi, care vor lansa şi un bou album: Blue Drops. Al doilea este Equilateral, se prezintă pentru prima dată publicului din Braşov şi este format din trei dintre cei mai buni chitarişti ai României, Nicu Patoi, Florin Giuglea şi Cezar Popescu, alături de alţi instrumentişti valoroşi precum Adrian Ciuplea, Mihai Ardelean, Răzvan „Lapi” Lupu, Hanes Radu şi Berti Barbera.Vor urca pe scenă Dorrey Lin Lyles & Lk Band (SUA/Germania), Bruce Katz (SUA) - unul dintre marii pianişti de blues şi jazz din America, nominalizat de-a lungul carierei de 5 ori la categoria Cel mai bun pianist de blues din America şi câştigător, în 2019, al premiul pentru Albumul Acustic al Anului în cadrul Galei Blues Music Awards in Memphis, dar şi Giles Robson - unul dintre cei mai mari muzicuţişti ai lumii., iar prezenţi vor fi Dock in Absolute, un trio din Luxemburg, compus din Jean-Philippe Koch – pian, David Kintziger – bas şi Robert Ivanov – tobe, şi Kekko Fornarelli – unul dintre cei mai apreciaţi pianişti italieni al ultimului deceniu.La concerte, preţul biletelor este de 45 de lei, dar organizatorii spun că mai sunt foarte puţine. Întâlnirile cu artiştii, de joi, vineri şi sâmbătă, ce vor avea loc în Foaierul Teatrului Sică Alexandrescu, au intrarea gratuită. Masterclass-urile ce vor fi susţinute de Corky Laing, Bruce Katz şi LK Band (sâmbătă, respectiv duminică) au, de asemenea, intrare gratuită.Serile de jam session, de la Deane's Pub, de joi şi duminică, au intrarea liberă.Pentru serile de joi şi vineri, intrarea costă 15 lei. Programul complet poate fi văzut pe brasovjazz.ro „Braşov Jazz & Blues Festival” este un eveniment organizat de Asociaţia Culturală Fanzin, cu finanţare de la Primăria Braşov şi Consiliul Judeţean............................................................................................................................................19:00 Berti Barbera & Nicu Patoi (Romania): ”Blue Drops” – lansare album20:00 EQUILATERAL (Romania): Nicu Patoi, Florin Giuglea, Cezar Popescu & friendsPreț bilet: 45 lei19:00 Dorrey Lin Lyles & LK Band (SUA/Germania) – Gospel, R&B, Soul21:00 Bruce Katz Band (SUA) – Acoustic Album Of The Year Award at Blues Music Awards 2019 in MemphisPreț bilet: 45 lei19:00 Giles Robson & Band (Marea Britanie) – Acoustic Album Of The Year Award at Blues Music Awards 2019 in Memphis21:00 Corky Laing´s MOUNTAIN (Canada/USA) – Long Island Rock and Roll Hall of Fame, 2004 & Bonzo Bash Legend Award (2014)Preț bilet: 45 lei19:00 Dock in Absolut (Luxemburg)21:00 Kekko Fornarelli Trio (Italia)Preț bilet: 45 leiJoi, 31 octombrie 2019, ora 14.00: Equilateral;Vineri, 1 noiembrie 2019, ora 13:00: Bruce Katz & Dorrey Lin LylesSambata, 2 noiembrie 2019, ora 13.00: Corky LaingSâmbătă, 2 noiembrie 2019, ora 14.00: Corky LaingSâmbătă, 2 noiembrie 2019, ora 15.00: Bruce KatzDuminică, 3 noiembrie 2019, ora 12:00: LK BandLars Kutschke Band (Germania/Ungaria).Componență: Lars Kutschke (DE) – chitară, Attila Herr (HU) – chitară bass, Till Sahm (DE) – pian, Heiko Jung (DE) – tobe.Joi, 31 octombrie 2019, ora 22.00 – intrarea liberăVineri, 1 noiembrie 2019, ora 23.00 – 15 leiSâmbătă, 2 noiembrie 2019, ora 23.00 – 15 leiDuminică, 3 noiembrie 2019, ora 23.00 – intrarea liberă