Începe a V-a ediție „AMURAL Festival Vizual”

În patru ani, AMURAL a devenit unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Braşov, devenind o sărbătoare a artelor vizuale contemporane şi un muzeu în aer liber în care noile tehnologii sunt folosite pentru a transmite ideile artiştilor. Anul acesta, organizatorii evenimentului vor ca festivalul să fie şi mai impresionant, astfel că au pregătit câteva surprize.Ediţia 2019 se va desfăşura în perioada 29 august – 1 septembrie 2019, în principal pe Aleea După Ziduri şi la Hub-ul cultural Visssual de pe strada Avram Iancu, dar şi în alte locaţii din centrul istoric. „În acest an avem peste 120 de artişti din zona artelor performative, muzică, instalaţii, ilustraţie, video-mapping”, a anunţat Flavia Stamate, organizatorul festivalului.„Anul acesta principalul performer este Laszlo Bordos, care va face cea mai mare proiecţie de videomapping din Braşov, pe faţada Colegiului Naţional Andrei Şaguna, o proiecţie de 1.000 de metri pătraţi. De asemenea, vom avea şi alţi artişti de videomapping din ţară, iar pe zona de instalaţii electronice şi muzică electronică, artişti din afara ţării, în special din Europa, dar şi din Brazilia”, a anunţat Răzvan Pascu, directorul de creaţie al festivalului.Prezent la conferinţa de presă în care a fost prezentat festivalul, primarul Braşovului, George Scripcaru, a declarat că „Amural este un eveniment deosebit, care a devenit deja o marcă a Braşovului. Cei de la Visssual (organizatorii festivalului) au dovedit că sunt parteneri de încredere şi au venit în fiecare an cu ceva nou pentru publicul braşovean, au ridicat nivelul festivalului şi sper ca nu peste multe ediţii acest eveniment să devină unul care să atragă public nu numai din Braşov, ci şi din alte oraşe din ţară”.De asemenea, Bastionul Graft va găzdui pe exterior două instalaţii, una de realitate augmentată, iar cealaltă va permite participanţilor să adăuge mesaje şi gânduri bune direct din aplicaţia mobilă AMURAL.Aici vor avea loc dezbateri alături de Inclusiv, Fundaţia Friend for Friends şi artiştii din festival.La etaj, One Night Gallery îşi uneşte forţele cu PosterJam pentru o expoziţie de design postere din toată lumea. Tot aici se va deschide, în premieră, Grădina Visssual.Curtea Bibliotecii Judeţene devine scena Visual Poetry - poezie, muzică live, instalaţii şi proiecţii pe clădirea instituţiei.Turnul Alb găzduieşte expoziţia de instalaţii White Elevator.Turnul Negru devine Black Elevator - un tunel vertical de pictură şi lumină. În poiana de la baza turnului va fi amenajată scena principală, locul unde DJ şi VJ din toată lumea aduc spectacolele lor audio-vizuale. Artişti din Germania, Spania, Brazilia, Marea Britanie, Republica Moldova şi desigur România vor încânta privirea şi auzul participanţilor pentru 4 nopţi.La Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania va putea fi admirată o instalaţie din mecanisme industriale ce reproduce mişcarea organică a fiinţelor vii.Una dintre centralele de După Ziduri a fost renovată şi aşteaptă o pictură murală de Maria Bălan. La fel şi zidul de pe aleea pietonală George Coşbuc, lucrare de Bobinski ce se află în acest moment în desfăşurare.La cinema Popular va fi amenajată scena Chill Hill, iar în pădurea din zonă vor exista instalaţii artistice şi proiecţii.AMURAL își propune să redeseneze spațiul urban cu instrumentele artei contemporane.AMURAL devine cu ajutorul artiștilor un elevator spiritual, un lift pentru emoții și idei. Vor evolua Henry Saiz, Bordos.ArtWorks, Andreas Lutz, Khidja, Cotė, RIZI, Noetic, Modulab, Robin and the Backstabbers, One Night Gallery, PosterJam, Lisière Collectif, Ada Kaleh Romania, CINETic, autori consacrați, artiști debutanți, grupuri de creativi, tot crew-ul AMURAL și mulți-mulți alții.AMURAL 2019 va aduce ceea ce se găsește mai frumos în artele vizuale, trecute prin toate tehnologiile posibile: 3D mapping, live visuals, fotografie, pictură, realitate augmentată, instalații artistice, pictură murală, coregrafie de lumini, realitate virtuală, design grafic, stage design și alte forme de exprimare.Detalii pe http://amural.ro/