Începe a treia etapă de deratizare a domeniului public și privat al municipiului Brașov

Luni, 8 noiembrie, demarează a treia etapă de deratizare a domeniului public și privat al municipiului, anunță Primăria Brașov.







Primăria Brașov, prin Coral Impex, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov, demarează a treia etapă de deratizare a domeniului public și privat al municipiului Brașov, începând de luni, 08.11.2021.





Pentru efectuarea serviciilor de deratizare, Municipiul Brașov a fost împărțit în 10 sectoare, astfel:





Sector 1 Astra + Platforma Est Zizin + Noua Dârste

Sector 2 Astra 2+ Astra 3

Sector 3 Florilor – Craiter + Timiș-Triaj + Scriitorilor

Sector 4 Tractorul

Sector 5 Valea Cetății

Sector 6 Centrul Nou + Gării

Sector 7 Centru Vechi + Prund Șchei

Sector 8 Bartolomeu Nord

Sector 9 Stupini

Sector 10 Poiana Brașov + Brașovul Vechi







Acțiunea de deratizare se va desfășura cu 20 de echipe repartizate în cele 10 sectoare în perioada 08.11 – 12.11.2021, în intervalul orar 08.00-20.00, în funcție de condițiile meteo.



Acțiunea de deratizare constă în amplasarea/realimentarea stațiilor de intoxicare cu substanța raticidă repartizate pe întreaga suprafață a municipiului, în locuri bine delimitate, cum ar fi: de jur împrejurul blocurilor de locuințe, în zona gardurilor vii din fața și din spatele blocurilor, în parcuri, în vecinătatea locurilor de joacă, la platformele de gunoi etc. Stațiile de intoxicare sunt de culoare neagră, prevăzute cu sistem de închidere, rezistente la umezeală, și care nu permit accesul copiilor sau a animalelor de companie la substanța raticidă.



Sunt utilizate trei tipuri de produse, avizate de Ministerul Sănătății și care se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar – umană:





-Agrorat Wax Blocks, sub formă de bloc cerat, de culoare albastră, având ca substanță activă Brodifacoum;

-Deration Parafinat, sub forma de bloc cerat, de culoare roșie, având ca substanță activă Bromadiolone;

-Colbrom, sub formă de pastă, ambalată în pliculețe, de culoare albastră, având ca substanță activă Brodifacoum.



Antidotul, în caz de intoxicare accidentală, este Vitamina K, pe care firma prestatoare o va asigura Spitalului Județean de Urgență Brașov, pentru fiecare etapa de deratizare.



"Rugăm cetățenii Municipiului Brașov să supravegheze copiii pentru a nu atinge stațiile de intoxicare sau produsele raticide. Posesorii de animale sunt rugați ca în zonele unde s-a aplicat tratamentul pentru combaterea rozătoarelor să țină câinii în lesă, la distanță de stațiile de intoxicare, pentru a nu intra în contact, accidental, cu produsele raticide.





De asemenea, rugam cetățenii municipiului Brașov să evite atingerea stațiilor de intoxicare, precum și a produselor raticide, iar în situația în care vor constata acțiuni de vandalism, distrugere și/sau sustragere a stațiilor de intoxicare amplasate pe domeniul public și privat al municipiului, să anunțe Poliția Locală, la numărul de telefon 0268-954." transmit reprezentanții Primăriei Brașov.