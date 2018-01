Începe a IV-a ediţie a Festivalului Mozart la Braşov

Descriere foto: Brașovul găzduiește cea de-a patra ediţie a Festivalului Wolfgang Amadeus Mozart, primul mare eveniment al anului 2018 la Opera Braşov; Sursa: opera-brasov.ro



Brașovul găzduiește cea de-a patra ediţie a Festivalului Wolfgang Amadeus Mozart, primul mare eveniment al anului 2018 la Opera Braşov.



Agenda Festivalului cuprinde spectacole şi pentru cei mari, şi pentru cei mai mici dintre spectatori, iar spectacolele vor avea loc pe scena Operei, dar şi la Sala Patria.



Festivalul Mozart, de la Opera Braşov începe sâmbătă, 27 ianuarie 2018. Primul eveniment dintr-o serie ce se va întinde pe întreaga lună februarie este spectacolul extraordinar „Bun găsit, domnule Mozart!”, chiar în ziua aniversării a 252 de ani de la naşterea genialului compozitor austriac.



În spectacolul de deschidere vor evolua 23 dintre soliştii Operei, din cei 26 angajaţi, iar pe scenă vor fi şi 12 instrumentişti din Orchestra Operei. Amfitrion al serii va fi baritonul Cristian Fieraru. În deschiderea festivalului vor evolua Mădălina Bourceanu, Nicoleta Chirilă, Aurelia Florian, Corina Klein, Simona Mărcan, Valentina Mărgăraş, Ioana Mărgărit, Anda Pop, Cristina Radu, Lăcrămioara Schuller, Gabriela Hazarian, Sonia Hazarian, Asineta Răducan, Cristina Roşu, Carmen Topciu, Mihai Irimia, Lorand Cristian, Valentin Marele, Adrian Mărcan, Marian Reşte, Nicolae Zaharia, Dan Popescu, Ştefan Schuller. Artiştii vor fi acompaniaţi la pian de maestrul Ovidiu Mezei. Îşi dau concursul, de asemenea, Corul şi Orchestra Operei Braşov.



„Nu e o întâmplare. Aşa l-am gândit! Să sperăm că putem începe în fiecare an în 27 ianuarie Festivalul Mozart. Este ziua de naştere a titanului muzicii clasice”, a explicat momentul începerii evenimentelor, Ovidiu Mezei, manager Opera Braşov.



Pe parcursul festivalului, sunt programate spectacole de operă, spectacole de balet pe muzică de Mozart, concerte simfonice.



Sâmbătă, 3 februarie 2018, urmează un alt recital extraordinar - Mozartissimo - care îi are drept invitaţi pe contratenorul Cezar Ouatu şi pe pianista Ioana Maria Lupaşcu.



Festivalul va continua apoi cu un concert al Kameratei Kronstadt dirijată de maestrul Cristian Oroşanu, care-l va avea ca invitat pe pianistul Horia Mihail.



Sâmbătă, 10 februarie 2018, Opera Braşov lansează invitaţia să urmăriţi spectacolul cu opera Don Giovanni. În 17 februarie 2018, opera Braşov vă aşteaptă la Nunta lui Figaro.



Nu a fost uitat nici baletul. Singurul balet compus de Mozart în vom vedea pe scena Operei Braşov vineri, 23 februarie 2018 . Festivalul se încheie sămbătă, 24 februarie, cu un concert simfonic extraordinar ce-l va avea la pupitrul dirijoral pe maestrul Ilarion Ionescu Galaţi aniversând 80 de ani de viaţă şi 60 de ani de activitate artistică.



Deja trei spectacole sunt aproape sold out: este vorba despre spectacolul din deschidere, cel din 10 februarie 2018 şi cel din 17 februarie 2018.



După încheierea Festivalului, Opera Braşov pregăteşte un alt eveniment dedicat importantului compozitor, în martie 2018 va putea fi ascultat Requiemul lui Mozart.



Preţurile biletelor variază între 10 şi 30 de lei.



Biletele se vând la sediul Operei din str. Bisericii Române nr. 51, tel. 0268-419380. Program: Luni – Vineri 10 – 17 şi cu o oră înainte de începerea spectacolului (în cazul în care rămân bilete disponibile).



Programul Festivalului „Mozart” 2018:



Sâmbătă, 27 ianuarie 2018, ora 18.30, Sala Operei



BUN GĂSIT, DOMNULE MOZART!

- Spectacol extraordinar -

Cu: Mădălina Bourceanu, Nicoleta Chirilă, Aurelia Florian, Corina Klein, Simona Mărcan, Valentina Mărgăraș, Ioana Mărgărit, Anda Pop, Cristina Radu, Lăcrămioara Schuller, Gabriela Hazarian, Sonia Hazarian, Asineta Răducan, Cristina Roșu, Carmen Topciu, Mihai Irimia, Lorand Cristian, Valentin Marele, Adrian Mărcan, Marian Rește, Nicolae Zaharia, Dan Popescu, Ștefan Schuller

Corul și Orchestra Operei Brașov

La pian: Ovidiu Mezei

Preț bilete: 20 lei; 10 lei



Sâmbătă, 3 februarie 2018, ora 18.30, Sala Operei



MOZARTISSIMO

- Recital extraordinar -

Invitați: Cezar Ouatu – contratenor

Ioana Maria Lupașcu – pianistă

Preț bilete: 20 lei



Joi, 8 februarie 2018, ora 19.00, Sala PATRIA



CONCERT KAMERATA KRONSTADT

Dirijor: Cristian Oroșanu

Invitat: Horia Mihail - pian



Sâmbătă, 10 februarie 2018, ora 18.30, Sala Operei



DON GIOVANNI - Operă de W.A. Mozart

Cu: Valentin Marele, Aurelia Florian, Anda Pop, Lorand Cristian, Corina Klein, Mihai Irimia, Ștefan Schuller, Dan Popescu

Dirijor: Daisuke Soga (Japonia)

Regia: Cristian Mihăilescu

Preț bilete: 30 lei; 20 lei



Miercuri, 14 februarie 2018, ora 11.00, Sala Operei



DEGEȚICA - Balet pe muzică de W.A. Mozart

Regia și coregrafia: Nermina Damian

Soliștii și Ansamblul de Balet al Operei Brașov

Preț bilete: 10 lei



Sâmbătă, 17 februarie 2018, ora 18.30, Sala Operei



NUNTA LUI FIGARO – Operă de W.A. Mozart

Cu: Adrian Mărcan, Ioana Mărgărit, Lăcrămioara Schuller, Marian Rește, Corina Purcărea (Facultatea de Muzică Brașov) – debut, Gabriela Hazarian, Dan Popescu, Cristian Dicu, Alina Ichim, Aurel Aron, Paul Tomescu, Mihaela Marele, Mariana Tomescu

Dirijor: Traian Ichim

Regia: Carmen Dobrescu

Preț bilete: 30 lei; 20 lei



Vineri, 23 februarie 2018, ora 17.00, Sala Operei



LES PETITS RIENS – Balet pe muzică de W.A. Mozart

Coregrafia și regia: Nermina Damian, Edina Papo (Teatrul Național Sarajevo)

Scenografia și costumele: Rodica Garștea

Asistent coregrafie: Ramona Mezei

Soliștii și ansamblul de balet al Operei Brașov

Preț bilete: 20 lei; 10 lei



Sâmbătă, 24 februarie 2018, ora 18.30, Sala PATRIA



CONCERT SIMFONIC EXTRAORDINAR

Dirijor: Ilarion Ionescu-Galați

Soliști: Marius Ciulică – oboi, Ionel Pârlea – clarinet, Florin Simion – fagot, Liviu Săvuță - corn

Orchestra Operei Brașov

Preț bilete: 30 lei





În stagiunea 2017 – 2018, accesul copiilor la spectacolele de operă și operetă este permis începând cu vârsta de 7 ani!