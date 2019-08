Începe a doua ediţie „Spartan Race”! Peste 2.500 de spartani, în Poiana Braşov

Descriere foto: Pe potecile din Postăvarul se va desfăşura, în perioada 3 - 4 august 2019, a doua ediţie a competiţiei Spartan Race; Sursa: bzb.ro



Peste 2.500 de spartani, aşteptaţi în Poiana Braşov. Pe potecile din Postăvarul se va desfăşura a doua ediţie a competiţiei Spartan Race



În perioada 3-4 august 2019, în Poiana Braşov sunt aşteptaţi peste 2.500 de sportivi amatori şi profesionişti, din peste 20 de ţări, care vor participa la cea mai importantă cursă cu obstacole din lume, Spartan Race, etapa din România.



Evenimentul este organizat de Spartan Race România, în parteneriat cu Primăria Braşov şi Asociaţia de Turism Poiana Braşov, iar concursul se desfăşoară pe trasee special amenajate pe domeniul schiabil Poiana Braşov şi pe potecile turistice din Masivul Postăvarul.



Ca şi anul trecut, competiţia din Braşov este una dintre cele patru din zona central-europeană din categoria Spartan Trifecta Weekend, ce permite sportivilor să participe la toate cele trei curse, Sprint, Super şi Beast, iar în felul acesta să primească recunoaşterea maximă a capacităţii de a îşi depăşi limitele.



Românii, tot mai interesaţi să fie „spartani”



Aflată la ediţia a doua, după ce în anul 2018 a reunit 2.600 de competitori, ediţia din acest an aduce participanţi străini din ţările UE, dar şi din Statele Unite, Israel, Rusia, Turcia, Ucraina, Armenia, Oman, Kuweit, Emiratele Arabe Unite. Faţă de anul trecut, când majoritatea participanţilor erau străini, anul acesta mai mult de jumătate sunt din România.



Traseu şi pentru „mini-spartani”



Şi în acest an vor fi organizate cele trei curse de bază, respectiv „Sprint” (în 3 august 2019) - cu lungime de peste 5 kilometri şi minim 20 de obstacole; „Super” (în 3 august 2019) - cu lungime de peste 13 kilometri şi minim 25 de obstacole şi „Beast” ( în 4 august 2019) - cu lungime de peste 20 kilometri şi minim 30 de obstacole. Toate cursele se desfăşoară pe trasee cu teren accidentat, ce trebuie parcurse pe jos de către participanţi.



La cele trei pentru adulți, se adaugă cursa pentru copii, cu o lungime de la 500 de m până la 2 km, cu cel puţin 10 obstacole pe traseu.



Participanţii pornesc în valuri, câte 250 de persoane, la interval de 30 de minute. Participarea poate fi individuală, la diferitele categorii, sau pe echipe: Elită, Grupă de vârstă, Training Grupuri şi Open.



Cursa de obstacole pe teren accidentat este un traseu cu o diferenţă de nivel considerabilă, care oferă o serie de obstacole de diferite tipuri, cum ar fi: târâre sub sârmă ghimpată, căţărare pe frânghie, căţărare pe diferite structuri din metal, căratul buştenilor sau efectuarea unor exerciţii în apă şi noroi.



Vor primi medalii toţi cei care termină cursa!



La Finish fiecare concurent primeşte un tricou şi o medalie de „Finisher”. Pe lângă fiecare medalie concurentul ce va încheia cursa va primi şi o parte (treime) din medalia Trifecta, iar după colectarea celor trei părţi, ce pot fi montate într-o ramă specială, va rezulta o medalie Trifecta întreagă. Cei mai rapizi concurenți din toate categoriile vor fi premiaţi în bani, vouchere şi diferite cadouri de la sponsori.



Traseul din Poiana Braşov, a fost considerat anul trecut, cel mai dificil şi spectaculos la nivel mondial!



La cursă vor participa și braşoveni, unii dintre ei făcând parte din Clubul Spartan Braşov. „Noi am participat şi la ediţia de anul trecut. De asemenea, unii dintre noi au participat la competiţii europene, în Ungaria sau Finlanda. În timp, vom reprezenta Braşovul pe plan mondial”, a declarat unul dintre „spartanii” braşoveni, fostul consilier local Ciprian Chiricheş. Acesta a amintit că anul trecut traseul de la Braşov a fost considerat cel mai dificil şi spectaculos la nivel mondial.



Peste 150 de voluntari şi un staff tehnic numeros



Organizatorul competiţiei de la Braşov, Leonard Ilieş, a precizat că pentru buna desfăşurare evenimentului staff-ul tehnic va fi compus din 60 – 70 de persoane la care se adaugă aproximativ 150 de voluntari. De asemene, vor fi mobilizaţi salvatorii montani braşoveni, directorul Salvamont Braşov, Sorin Păltânea, anunţând că pentru această competiţie „vor fi mobilizate toate resursele de care dispunem”. Nu în ultimul rând, la faţa locului vor fi prezenţi şi poliţiştii locali braşoveni.



Apel către turişti: acordaţi prioritate alergătorilor



Şeful Salvamont Braşov a amintit că această competiţie se va desfăşura şi pe trasee marcate din Masivul Postăvarul, motiv pentru care a făcut un apel către amatorii de drumeţii montane care se vor nimeri să fie în cele două zile ale concursului pe poteci să acorde prioritate alergătorilor. „Turiştilor le va fi mai simplu să se urce puţin, pentru a le asigura cale liberă alergătorilor care au parcurs 10 sau 20 de kilometri”, a declarat Sorin Păltânea.



„În 2-3 ani sperăm să ajungem la peste 4.000 de participanţi”



Purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea, a declarat că „pentru Braşov, ca şi pentru România, această competiţie, pe lângă partea sportivă, foarte importantă, mai ales că participă şi sportivi amatori, contribuie foarte mult la imaginea zonei şi a ţării. Timp de câteva zile, mii de oameni, din diferite ţări, vin în Poiană, o zonă foarte frumoasă, şi concurează într-un mediu natural nemaipomenit. Pe perioada cât stau aici, aceştia se cazează, mănâncă, fac cumpărături, după care se întorc acasă şi povestesc ce au văzut aici. De aceea, cred că noi toţi, indiferent dacă venim din zona publică sau privată, trebuie să susţinem acest eveniment şi să îl creştem de la an la an. În discuţiile pe care le-am avut cu organizatorii ne-am propus ca în 2-3 ani să ajungem la peste 4.000 de participanţi şi la foarte mulţi spectatori, care să îi susţină pe sportivi. Le urez succes tuturor sportivilor şi le reamintesc că această competiţie este despre a-ţi depăşi propriile limite şi nu despre a îi învinge pe ceilalţi”.