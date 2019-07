Începe a 11-a ediţie a Crosului caritabil „Aleargă TU pentru EI”

Peste 1000 de alergători, între care și pacienți Hospice vor participa sâmbătă la crosul „Aleargă TU pentru EI"



Peste o mie de inimoși vor alerga pentru pacienţii cu boli incurabile, sâmbătă, 13 iulie 2019, pe Aleea de sub Tâmpa la cea de-a 11-a ediţie a Crosului „Aleargă TU pentru EI”, organizat de Hospice Casa Speranţei, în beneficiul pacienţilor pe care îi au în îngrijire.



Cu fondurile strânse în acest an, reprezentanţii Hospice speră că vor putea acoperi costurile a 300 de zile de spitalizare pentru persoanele cu boli incurabile.



Ca o premieră, anul acesta vor participa si pacienți Hospice în „Cursa Speranței”



Pe lângă traseele clasice, de 2, 4 sau 10 kilometri sau cursa copiilor, organizatorii au mai propus alte trasee. Unul este Ştafeta, unde echipe de 3 persoane aleargă câte 2 kilometri fiecare, altul e constituit de Cursa Familiei, unde adulții și copiii pot alerga împreună, indiferent de vârstă, iar un altul este reprezentat de Cursa Speranţei.



În Cursa Speranţei s-au înscris aproximativ 50 dintre pacienţii Hospice. Mulți dintre ei se află în prezent în recuperare, fizică şi psihică (după operații sau tratamente intense) și s-au înscris la cursa de alergare pentru că vor să le arate celorlalți că se poate, cu ambiție și un minim efort, iar Hospice dă o speranţă de viaţă.



Cursele se vor desfăşura pe toată durata zilei şi sunt deschise pentru toate categoriile de vârstă şi experienţă în alergare.



„Crosul HOSPICE este mai mult decât o competiţie, este un eveniment în jurul căruia vibrează întreaga comunitate. Îi redescoperim cu bucurie în fiecare an pe cei care aleargă cu gândul la cineva drag, pe cei care se înscriu prima oară într-o cursă, motivaţi de dorinţa de a ajuta, pe alergătorii care revin an de an pentru că le-a plăcut tot ce am simţit împreună. Iar pentru ca toate acestea să se întâmple, suntem privilegiaţi să avem parteneri şi voluntari care au răspuns fără ezitare atunci când le-am propus să fim alături în această cursă a solidarităţii”, a declarat Mirela Nemţanu, directorul executiv al fundaţiei Hospice Casa Speranţei.



Ioan Fulică, cel mai dedicat alergător



La start va fi şi Ioan Fulică, un senior de 66 de ani, care a alergat încă de la prima ediţie în Crosul Hospice. La început alerga doar 4 kilometri, acum va alerga 10 kilometri și nu este un efort prea mare.



„De la prima ediţie particip, de când era în Parcul Titulescu. Această cauză este cea care mă determină să alerg. Nu sunt puţini cei din comunitate care ştiu despre acest cros sau problemele celor care merg la Hospice. Puţin de la fiecare poate rezolva multe probleme. 10 kilometri voi alerga, pentru unii poate e distanţă mare, pentru unii mai mică. Eu, de regulă, alerg la competiţii naţionale, de 21 şi 42 de kilometri”, a spus Ioan Fulică.



Ediția din acest an îl are drept invitat special pe cel mai bun ultramaratonist român, Robert Hajnal, care va alerga pe bandă timp de 12 ore pentru stabilirea unui record național.



Cel mai bun ultramaratonist din România, Robert Hajnal, va încerca să bată un record cu ocazia crosului „Aleargă tu pentru ei”, organizat de Hospice Casa Speranţei.



Astfel, sâmbătă, pe Aleea de sub Tâmpa, Robert Hajnal va începe de la ora 5 dimineaţa, iar cursa lui se va încheia la orele 17.00.



Sportivul a ocupat anul trecut locul secund la cea mai populară probă de alergare montană din lume, Ultra-Trail du Mont Blanc, iar în România a câștigat toate cursele de ultramaraton la care a participat. Impresionat de povestea pacienților cu boli incurabile de la HOSPICE, Robert Hajnal și-a propus să alerge pentru ei. Robert Hajnal va alerga timp de 12 ore pe o bandă de alergare pentru a dărui o bucurie celor aflaţi în suferinţă. Robert îi invită pe cei care doresc să alerge alături de el să-şi închirieze o bandă alăturată.



„E prima dată când alerg 12 ore pe bandă. Este mai dificil psihic, decât fizic şi să stai în acelaşi ritm atât de multe ore, dar sunt convins că oamenii care vor participa la celelalte probe, îmi vor trimite energie şi în plus vor mai fi două benzi pe care vor alerga oameni în paralel cu mine şi ne vom încuraja unii pe ceilalţi şi va fi şi un spirit de competitivitate: oare banda mea sau alta va aduna mai mulţi kilometri?”, a explicat tânărul.



De asemenea, cei care vor să doneze pentru bolnavii incurabili îngrijiţi de Hospice Casa Speranţei o pot face printr-o donaţie pe profilul lui Robert de pe platforma galantom.ro.



Dincolo de efortul său fizic, Robert a reușit să-și mobilizeze susținătorii și să strângă pe platforma Galantom bani din donații pentru cauză. Sponsorul cursei sale, Belaqva, va dubla suma strânsă în beneficiul pacienților de la HOSPICE.







„Ei luptă pentru viață iar eu voi lupta pentru EI, timp de 12 ore, cu o bandă de alergare. Voi face ceea ce-mi place pentru un scop mai mare ca mine: să dăruiesc clipe de bucurie oamenilor aflați în suferință. Cred că viața ar trebui să fie o călătorie, mai mult decât o luptă”, susține Robert Hajnal.



Robert și-a propus să strângă 17.000 de lei pentru pacienții HOSPICE Casa Speranței, sumă ce va fi dublată de sponsorul acestei curse.



Crosul este deschis oricui vrea să facă mişcare şi să ajute, în acelaşi timp, la start fiind înscrişi inclusiv copii, care vor alerga pe un traseu mai scurt.



Pasionații de alergare, amatori sau profesioniști, care vor să își dedice efortul cauzei pacienților incurabili s-au putut înscrie online (până pe 10 iulie) pe team.hospice.ro. Însă se mai pot face înscrieri inclusiv în ziua evenimentului direct la locul Crosului (cu excepţia cursei de 10 kilometri şi a celei de Ștafetă).



Toți participanții la eveniment vor primi câte o consultație gratuită oferită de clinicile Hiperdia.



Toți alergătorii vor fi recompensați, la final, iar cei mai rapizi vor primi diverse premii.



Hospice Casa Speranței este o organizație non-profit care furnizează servicii de îngrijire paliativă gratuite, pentru pacienții cu boli incurabile. În cei peste 27 de ani de existență, Hospice a adus alinare pentru 30.000 de copii și adulți cu boli incurabile și familiilor acestora.