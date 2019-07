Începe a 10-a ediţie a Festivalului „Musica Barcensis”

Anul acesta, a precizat directorul muzical al festivalului, Steffen Schlandt, este o ediţie aniversară, motiv pentru care s-a optat pentru o nouă formulă a afişului de prezentare. „Pe afiş se regăseşte crinul stilizat, simbolul Ţării Bârsei, pe fundal luminos”, a declarat Steffen Schlandt.În schimb, anul acesta, Biserica Sfântul Bartolomeu nu va mai găzdui concerte, aşa cum s-a întâmplat la ediţiile anterioare. „Spectacolele din zilele de duminică din luna iulie, care se desfăşurau în Biserica Sfântul Bartolomeu se vor organiza în acest an la Biserica Neagră. Unul dintre motive este că în respectivele zile sunt programate spectacole ale unor formaţii cu mulţi membri, iar acestea au nevoie de un spaţiu mai mare. Pe de altă parte, reprezentanţii Bisericii Sfântul Bartolomeu au decis ca anul acesta să nu mai facă parte din agenda festivalului”, a explicat Steffen Schlandt.Concertele se vor desfăşura în Braşov (Biserica Sfântul Martin şi Biserica Neagră), Codlea, Cristian, Ghimbav, Hărman, Prejmer, Râşnov şi Vulcan, precum şi în Cetatea Feldioara. Anul acesta au fost programate 17 concerte cu repertorii adaptate spaţiului de patrimoniu. Vor fi prezenţi peste 240 de artişti, solişti şi ansambluri vocale şi instrumentale din România, Germania, Grecia, Elveţia, Ungaria şi Norvegia.Organizatorii festivalului au anunţat că vor organiza şi în acest an excursia muzicală, având ca temă orgile din Ţara Făgăraşului. Aceasta va avea loc în 6 iulie 2019, iar în agendă au fost incluse bisericile din Cincşor, Făgăraş, Ghimbav şi Vulcan. La excursie vor participa în jur de 100 de persoane, iar organizatorii au precizat că acestea vor avea parte de o zi extrem de lungă, având în vedere că se va pleca din Braşov la ora 8.00, iar întoarcerea este programată la ora 20.00.Bugetul total al Festivalului Musica Barcensis este de aproximativ 68.000 lei, din care suma de 50.000 lei a fost primită de la Consiliul Judeţean Braşov, prin programul de finanţare a evenimentelor culturale din anul 2019.Organizatori ai evenimentului sunt Fundaţia pentru Cultură şi Patrimoniu Forum ARTE, Biserica Evanghelică CA din România – Parohia Braşov şi bisericile evanghelice în care au loc concertele.Finalul festivalului va fi dedicat tinerilor şi copiilor. Copii vor fi aşteptaţi în 31 august 2019 la Biserica Sfântul Martin, pentru a se delecta alături de părinţi şi bunici cu o nouă poveste muzicală. Ultimul concert este programat pentru data de 1 septembrie 2019, la Biserica Neagră şi va fi susţinut de Orchestra de Tineret Junge Philharmonie Ostwurttemberg din Germania.Festivalul Musica Barcensis este în fiecare an un prilej de a descoperi locuri noi, cetăți și biserici fortificate din zona Brașovului, monumente de valoare culturală deosebită, încărcate de istorie, situate într-un cadru natural privilegiat. Muzica, spațiul gotic sau clasicist și itinerariul spre concert vor oferi vizitatorilor experiențe armonioase și mereu surprinzătoare.Mai multe informații despre acces, concerte și artiști se găsesc pe site-ul www.forumarte.ro/musica-barcensis/ ........................................................................................6 iulie 2019 – între orele 8.00 – 20.00: Excursie muzicală - Orgi din Ţara Făgăraşului - Cincşor - Făgăraş - Vulcan – Ghimbav7 iulie 2019 – ora 18.00 - Hărman: Deschiderea festivalului - Concert Luiza Zan & Iulian Pavelescu (cu participarea Asociației „Braşovul Pedalează”)13 iulie 2019 – ora 18.00 - Codlea: Ansamblul baroc Transylvania14 iulie 2019 – ora 18.00 - Biserica Neagră: Ansamblul baroc Follia Suavissima20 iulie 2019 – ora 18.00 - Râşnov: Ansamblul baroc Elena & Paul Cristian & Klaus Philippi21 iulie 2019 – ora 18.00 - Biserica Neagră: Orchestra barocă Musica Ricercata27 iulie 2019 – ora 19.00 - Râşnov: Ensemble Olivastro & Istvan Csata28 iulie 2019 – ora 18.00 - Biserica Neagră: Ansamblul baroc Flauto Dolce & Gabor Hegy3 august 2019 - ora 18.00 - Cetatea Feldioara: Ansamblul Codex4 august 2019 - ora 17.00 - Prejmer: Cantate Domino10 august 2019 – ora 18.00 – Ghimbav: Trio Alfa11 august 2019 – ora 17.00 – Prejmer: Jugendbachchor & Capella Coronensis17 august 2019 – ora 18.00 – Cristian: Corul Thessaloniki18 august 2019 – ora 17.00 – Prejmer: Ansamblul baroc Fonte Di Gioia24 august 2019 – ora 18.00 – Vulcan: Ansamblul baroc Trio Avantd’anches25 august 2019 – ora 17.00 – Prejmer: Cvintetul vocal Anatoly31 august 2019 – ora 19.00 – Biserica Sf. Martin Braşov: Poveste muzicală Bucharest Winds Ensemble1 septembrie 2019 – ora 18.00 - Biserica Neagră: Junge Philharmonie Ostwurttemberg..................................................................................– voce– chitarăCu participarea(Plecarea cu biciclete – 0ra– fântâna arteziană Coresi Shopping Resort)

A 10-a ediție a festivalului debutează cu o tură pe biciclete din Brașov spre Biserica Fortificată din Hărman, cu participarea Asociației „Brașovul Pedalează”.





Plecarea are loc duminică, 7 iulie 2019, la ora 16:30, de la fântâna arteziană de la Coresi Shopping Resort. Traseul are 8,5 kilometri și se desfășoară pe drumuri publice. Drept urmare, se vor respecta regulile de circulație. Se va merge pe bld. 13 Decembrie, se va trece pasarela spre Sânpetru, se intră în localitate și se merge apoi pe Calea Hărmanului până în localitatea Hărman, la biserica fortificată.





La Biserica Fortificată din Hărman, de la ora 18:00, este programat un concert susținut de Luiza Zan & Iulian Pavelescu.





Născută în Tulcea pe 7 octombrie 1980, Luiza Zan este una din cele mai proeminente voci ale jazz-ului românesc. Cu virtuozitate și eleganță, vocea ei caldă și impunătoare doboară ușor bariera tiparelor și a preconcepțiilor.





A câştigat numeroase premii la concursurile autohtone de jazz, pasiunea pentru competiţie ducând apoi la prestigiosul şi de netăgăduit mult meritatul premiu al II-lea la Shure Jazz Voice Competition, în cadrul festivalului de Jazz din Montreux, Elveţia, cel mai vechi festival din Europa şi unul dintre cele mai aclamate din lume, în iulie 2014.



Pregătirea muzicală o desăvârșește odată cu absolvirea cursurilor Universităţii de Arte George Enescu din Iaşi, secţia lied-oratoriu, clasa prof. Marie-Jeanne Stoia, însă participă constant la workshop-uri și masterclass-uri cu diverși muzicieni consacrați: Dennis Chambers, Neenna Freelon, etc, înainte de a fi ea însăși pedagog – între anii 2008-2010 predă jazz vocal la Universitatea de Muzică București și între anii 2010 – 2014 susține cursul de jazz vocal în cadrul taberei de muzică IconArts.



Studiază jazz cu saxofonistul american Rick Condit şi cu pianistul american Armen Donelian.



În iulie 2004 cîştigă premiul I la festivalul Cerbul de Aur, secţiunea interpretare, alături de trupa Slang.





Iulian Pavelescu a absolvit în 2002 cursurile Facultății de Compoziție din cadrul Universității de Arte George Enescu din Iași, fiind în prezent corepetitor la clasa de balet a Liceului de Arte.



Pasiunea pentru chitară jazz l-a făcut să urmeze cursuri de specialitate cu saxofonistul american Rick Condit și celebrul chitarist Tom Wolfe, pe lângă orele petrecute la clasa de jazz a profesorului Romeo Cosma, conturându-și stilul fingerstyle, inspirat de muzica lui Joe Pass, sau Wess Montgomery, Pat Metheney, Lee Ritenour.



Concertează în diferite formule la festivalul de la Gărâna, Atheneul din Iași, Stuffstock, Festivalul de jazz de la Brăila, Festivalul de jazz de la Galați, Festivalul de Teatru Piatra Neamț.