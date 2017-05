Încep programele Rabla

Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus pot fi accesate de către persoanele fizice şi juridice din România începând de astăzi, 18 mai.



Voucherele au valori de 6.500 de lei la Rabla Clasic şi de 45.000 de lei la Rabla Plus. Sesiunea de accesare va fi deschisă până la 15 decembrie.



Anul acesta, pentru Programul Rabla au fost depuse 130 de dosare din partea producătorilor şi importatorilor auto, dintre care au fost aprobate 127.



În ceea ce priveşte Programul Rabla Plus, potrivit unui comunicat al Administraţiei Fondului pentru Mediu, au fost depuse 25 dosare de validare, toate fiind acceptate.