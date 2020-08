Încep angajările pentru Spitalul ATI - Covid

Încep angajările pentru Spitalul ATI-Covid: 7 medici, 28 asistente, 28 infirmiere. Spitalul Judeţean Braşov va păstra şi cele 15 paturi ATI existente pentru pacienţii cu Covid-19 în stare gravă. Acestea vor fi folosite dacă situaţia va scăpa de sub control...



Dacă la începutul săptămânii directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, Cătălin Mişarcă, a anunţat că spaţiul în care sunt cele 15 paturi de terapie intensivă pentru tratarea pacienţilor cu coronavirus va fi eliberat după ce se va da în folosinţă secţia modulară, pentru a se continua lucrările la Corpul B al unităţii sanitare, miercuri, acesta a anunţat că acest lucru nu se va mai întâmpla.



„De la începutul săptămânii au fost noi discuţii. Vom amâna pe cât posibil lucrările la aripa mică unde sunt cele 15 paturi, pentru ca acestea să poată fi folosite în cazul care va fi nevoie”, a declarat Cătălin Mişarcă.



Practic, după se va deschide secţia modulară ATI, cu o capacitate de 28 de paturi, în cazul în care va fi un număr foarte mare de pacienţi cu noul coronavirus, la Spitalul Judeţean ar putea fi disponibile încă 43 de paturi de terapie intensivă, condiţia fiind ca unitatea medicală să dispună şi de personalul medical.



De altfel, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Braşov, Andrea Neculau, a anunțat că instituţia pe care o conduce va elibera autorizaţia pentru 28 de paturi în secţia modulară, plus 15 posturi ATI care rămân în conservare.



„La momentul autorizării, ne vom asigura că paturile sunt echipate complet pentru terapie intensivă, iar acest lucru este asigurat de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, prin dotările existente deja şi care vor fi completate cu cele promise de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Dar, cea mai importantă este resursa umană. Acum suntem în etapa identificării resursei umane”, a declarat dr. Andrea Neculau.



Totodată, ea a precizat că în acest moment exploatarea celor 43 de paturi este greu de promis, asta din cauza lipsei personalului de specialitate. „Nu putem asigura resursa umană, dar dacă vor apărea probleme vom căuta personal în piatră seacă”, a mai spus şeful DSP Braşov.



De altfel, tot miercuri, dr. Mişarcă a anunţat că „luni vom trimite către Consiliul Judeţean Braşov noua schemă de personal, apoi începem angajările. Avem şi personal din alte secţii, avem organizarea făcută. Căutăm şi personal nou, pentru a avea schema completă, pentru că oamenii sunt epuizaţi şi au nevoie şi de concedii”.



Potrivit calculelor directorului medical al spitalului, pentru secţia modulară va fi nevoie de 7 medici şi de 28 de asistente şi tot atâtea infirmiere.



Pe de altă parte, dr. Andrea Neculau a declarat că „eu, ca şi Direcţie de Sănătate Publică, vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putere să aduc personal detaşat în contextul în care avem deficit. Am putea compensa cu medicii de alte specialităţi, precum Pneumoftiziologia, pentru că aceştia au şi competenţe în asigurarea suportului ventilator, care este o terapie intermediară”. De asemenea, ea a declarat că o soluţie ar fi scurtarea procedurilor care să permită angajarea mai rapidă a medicilor tineri, care trec examenele de specialitate.





„Judeţeanul” a rămas singurul unde se tratează cazurile grave de coronavirus



În primăvara acestui an, la nivelul judeţului Braşov se discuta despre amenajarea unor secţii ATI pentru pacienţii cu COVID şi la Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie şi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, însă, într-un final s-a ajuns ca doar la Spitalul Clinic Judeţean Braşov să existe posturi de terapie intensivă pentru aceste cazuri.



Astfel, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie a început demersurile pentru realizarea unei Secţii ATI cu 10 locuri într-un pavilion din „Stejăriş”, însă, după ce administraţia judeţeană a fost de acord ca unitatea medicală să se mute în Pavilionul Mîrzescu, amenajarea secţiei a fost amânată.

În ceea ce priveşte Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie, directorul DSP Braşov, Andrea Neculau, a declarat că „acolo ar fi trebuit să se amenajeze o secţie cu 11 paturi de terapie intensivă, însă nu au venit toate echipamentele”.



De asemenea, la Spitalul de Boli Infecţioase se dorea amenajarea a 5 paturi ATI cu suport ventilator mai avansat, însă apoi a fost luată decizia amenajării secţiei modulare de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă.



„În acest moment, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă este centrul de competenţă şi expertiză medicală pentru cazurile grave din judeţul Braşov, inclusiv a cazurilor COVID. Acest spital poate şi vrea să le acorde asistenţă medicală pacienţilor cu coronavirus aflaţi în stare gravă”, a mai spus Andrea Neculau.





Judeţul Braşov are la dispoziţie 459 de locuri pentru pacienţii cu noul coronavirus



Directorul DSP Braşov a precizat că, în acest moment, judeţul Braşov are la dispoziţie 459 de paturi pentru tratarea pacienţilor cu noul coronavirus. „În acest număr sunt incluse paturile de terapie intensivă, dar şi cele de la Sanatoriul de Nevroze din Predeal (unde sunt pacienţi asimpomatici), precum şi cele 8 de chirurgie pentru pacienţii COVID de la Spitalul Judeţean din Sfântu Gheorghe”, a explicat dr. Andrea Neculau.