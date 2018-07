Încă un proiect pentru Brașov: Parcare de 1.000 de locuri, la Stadionul Municipal

Descriere foto: În zona Stadionului Municipal, cei care au treabă în Braşov ar urma să îşi lase maşinile personale într-un „park & ride”, pentru a folosi transportul în comun; Sursa: bzb.ro



Municipalitatea braşoveană are în plan amenajarea în zona Stadionului Municipal a unui „park & ride”, în care cei care au treabă în Braşov să lase maşina personală şi să urce în autobuzele RATBV.



Deocamdată, proiectul este în faza de pregătire a documentaţiei, Primăria lansând în acest sens licitaţia pentru întocmirea studiului de fezabilitate şi a altor documentaţii tehnice. Consultantul desemnat câştigător va trebui să termine documentaţia în 45 de zile.



Terenul identificat pentru realizarea amenajări are o suprafaţă de 10.000 mp şi se află la capătul de linie de la Stadionul Municipal, la intersecţia dintre Șoseaua Cristianului şi Calea Făgăraşului.



O astfel de amenajare ar permite reducerea semnificativă a traficului auto din oraş.



„Peste 60% dintre oamenii care intră în Braşov prin această zonă din oraş, se îndreaptă spre Centru, condiţii în care acest «park & ride» ar trebui îi încurajeze să renunţe la transportul prin oraş, cu vehiculul personal, în favoarea transportului în comun. Proiectul acestei amenajări este complementar cu un pachet complex de măsuri care vizează creşterea calităţii sistemului de transport public şi încurajarea locuitorilor municipiului Braşov, să utilizeze transportul public în defavoarea transportului cu autovehiculele personale”, se arată în documentaţia aferentă licitaţiei.



Amenajarea de la Stadionul Municipal presupune realizarea unei parcări sub şi supraterane. Parcarea ar trebui să aibă o capacitate de aproximativ o mie de locuri, cu spaţii tehnice, două căi de acces la intrare şi două de ieşire şi zece spaţii funcţionale destinate utilizatorilor de maşini electrice şi hibride.