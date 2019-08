Încă o fabrică a Brașovului lasă locul unui ansamblu rezidenţial



Încă o fabrică cu o istorie de aproape 90 de ani va fi demolată şi transformată în ansamblu rezidenţial



Primăria Braşov a avizat la finele lunii trecute demolarea clădirilor care au aparţinut fabricii Iason SA Braşov. Terenul şi clădirile fostei fabrici au fost cumpărate în urmă cu trei ani de compania PKC Real Estate, care este controlat de două off-shore-uri cipriote – Xarosa Holding Co Ltd şi Kronospan Trading Ltd, aceasta din urma fiind asociată în grupul de firme Kronospan.



Compania Iason Braşov a intrat în insolvenţă în 2010, iar anul trecut în faliment. Mai multe bănci, la care foştii proprietari se împrumutaseră, au vândut clădirile fostei fabrici braşovene, dezvoltatorul imobiliar achitând pentru ele aproximativ trei milioane de euro.



Pe locul fostei fabrici se vor ridica aproximativ 450 de apartamente în blocuri cu patru şi şase etaje, valoarea investiţiei fiind de circa 20 de milioane de euro. Ansamblul rezidenţial va fi construit pe o suprafaţă de 16.000 de metri pătraţi.



Înfiinţată în 1930



Fabrica de tricotaje a fost înfiinţată în 1930, sub numele Gheorghe Foith & CO, cu sediul pe actuala stradă Avram Iancu. Funcţiona într-o mică hală cu utilaje rudimentare, cu număr mic de salariaţi, care lucrau numai sezonieri. Din documentele din arhiva societăţii reiese că fabrica producea ciorapi, articole împletite şi tricotaje, folosind ca materie primă lâna, bumbacul şi mătasea artificială.



În anul 1948 a avut loc naţionalizarea şi astfel fabrica a trecut în patrimoniul statului socialist. În 1958 a avut loc o creştere importantă de producţie, fabrica s-a dezvoltat şi s-a modernizat cu anumite maşini care să producă tricotaje de tip lână. Între anii 1963-1968, fabrica a fost în plină dezvoltare, sistematizare şi modernizare, construindu-se noi hale de producţie, vestiare, spălătoare, duşuri, mobilier, tehnologie complet nouă, cu maşini automate de tricotat din import, circulare şi rectilinii, cu maşini de confecţionat.



Producţia a crescut într-un ritm alert, astfel volumul produselor destinate exportului a crescut an de an, luând calea Germaniei, Austriei, ţărilor din fosta Uniune Sovietică, Libiei, Belgiei, Canadei etc.



În 2000 a fost privatizată, fiind cumpărată de tatăl magnatului braşovean Adrian Sârbu, după care a fost cedată companiei bucureştene Romanoexport SA, care a adus-o în stare de faliment în 2017.