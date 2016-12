Inaugurarea noii secţii de oncologie a Spitalului de Pediatrie din Brașov

Secția de oncologie a Spitalului de Copii din Brașov a fost modernizată printr-un proiect dezvoltat de Asociația „Dăruiește Viață”. Organizaţia a renovat secția de pediatrie oncologică, diabet și boli rare, din cadrul Spitalului de Pediatrie, la standarde occidentale, cu 620.000 euro, bani strânși prin platforma online Bursa de Fericire.Copiii vor beneficia de tratamente corespunzătoare, feriți de riscul infecțiilor, vor avea un cabinet de tratament modern cu stație de monitorizare, grupuri sanitare pentru fiecare salon, săli de joacă și săli de servit masa moderne. “Implicarea noastră, a Asociației „DăruieșteViață”, la Spitalul de Copii Brașov arată că se poate și în România, este un exemplu de bune practici pentru modernizarea unei instituții medicale de stat, conform standardelor europene. Am lucrat cu specialiști, am recompartimentat spațiul, pentru a crea saloane de 2 și 3 paturi, cu grupuri sanitare proprii, pentru a asigura circuitele prevăzute în protocoalele medicale, am folosit materiale de cea mai bună calitate, pentru a asigura condiții optime de menținere a igienei, iar designul are la bază terapia culorii, pentru a-i face pe copii să se simtă ca într-un mare loc de joacă. Aceasta este abordarea pe care o avem și pentru construirea primului spital dedicat copiilor bolnavi de cancer, la spitalul Marie Curie, din București: asistență medicală la standarde europene și grijă pentru copii”, a declarat președintele Asociației „Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu.

Metropolitan Life a crezut cu tărie în acest proiect încă de la prima discuție cu reprezentanții Asociaţiei „Dăruiește Viață”, motiv pentru care specialiştii Metropolitan Life au decis să se alăture sponsorilor, printr-o investiție de 65.000 EUR. „ Văzând cum a fost implementat proiectul, avem dovada că am făcut o alegere bună. Atât eu, cât și colegii mei credem că putem face o diferență pozitivă în comunitate, dacă ne implicăm. Și lucrul acesta poate fi făcut de noi toți, atât personal, cât și la nivel de organizație, în companii mai mici sau mai mari. Facem un apel, cu această ocazie, către alte companii pentru implicarea în proiecte asemănătoare, cu îndemnul că: doar împreună putem face o diferență pozitivă în comunitatea noastră și, cu cât suntem mai multe voci, cu atât mai ușor vom putea aduce această schimbare pozitivă.”, a spus Ciprian Lăduncă, director financiar Metropolitan Life.

Implicarea Metropolitan Life în proiecte de CSR pentru sprijinul comunității în care își desfășoară activitatea este de o importanță majoră. Renovarea secției de oncologie a Spitalului de Copii din Brașov, la inițiativa asociației “Dăruiește Viață” nu este singurul proiect de CSR în care compania se implică. Metropolitan Life și Fundația MetLife au făcut donaţii în valoare de 500.000 de dolari pentru proiectele de CSR derulate în 2015 și continuate în 2016 și 2017. În plus, în 2016, Metropolitan Life a investit 200.000 de dolari în mai multe proiecte de CSR, din fonduri locale. Proiectele pe care Metropolitan Life le susține se concentrează pe incluziune socială și financiară, inclusiv pe educarea financiară a copiilor și tinerilor din diferite categorii sociale.