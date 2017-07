Înainte de vacanță, înscrie-te la voluntariat pentru copiii din centre de plasament!

Programul educațional Ajungem MARI lansează un nou apel la voluntariat către oamenii de bine care cred în educație și într-un viitor mai bun pentru copiii din centre de plasament! Prin trei ore pe săptămână, voluntarii le pot oferi copiilor șansa de a învăța matematică, de a trece examenul de bacalaureat, de a iubi engleza, de a-și cunoaște orașul sau de a vedea primul film la cinema.Proiectul ajută 2.000 de copii din București și alte 25 de judete și are nevoie de încă 1000 de noi voluntari implicați care să meargă săptămânal în centre de plasament în echipe de câte doi și să le transmită copiilor cunoștințele lor într-un mod atractiv.Ei pot susține ședințe de pregătire școlară (matematică, engleză, istorie etc.), ateliere creative (muzică, dans, arte plastice, teatru etc.) sau de cultură generală, educație pentru sănătate sau educație civică. Pe lângă cursuri și ateliere, voluntarii îi pot ajuta pe copii să descopere lumea din jur prin ieșiri educative în afara centrelor, la teatru, la film, în vizită la muzee sau în parcuri.În județul Brașov, voluntarii își vor desfășura activitatea la centre de plasament în Codlea, Tărlugeni, Săcele și Rupea.Se caută voluntari peste 16 ani, fără limită superioară de vârstă, care să își dorească să ajute și să împărtășească din cunoștințele și pasiunile lor.Înscrierea pentru următorul modul de voluntariat (octombrie 2017 – martie 2018) se face până pe 19 iulie prin completarea unui formular online – https://goo.gl/SQie1A și trimiterea CV-ului cu fotografia la adresa de e-mail menționată în formular.Pentru organizarea training-urilor în județe este necesar un număr de minim 30 de inscrieri, asadar doritorii sunt rugati sa transmita apelul colegilor si prietenilor.Mai multe detalii pe www.ajungemmari.ro, iar pe pagina de Facebook se găsesc scurte poveşti ale voluntarilor de la orele cu copiii.