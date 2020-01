În urma petrecăreților de Revelion din Brașov au ramas...urme...

Descriere foto: 300 de tone de deşeuri au lăsat în urmă miile de braşoveni care au întâmpinat noul an în stradă; Sursa: bzb.ro



300 de tone de deşeuri au lăsat în urmă miile de braşoveni care au întâmpinat noul an în stradă!



Ca în fiecare an, câteva mii de braşoveni au ales să treacă în noul an în stradă. Cei mai mulţi dintre ei au mers în Piaţa Sfatului, pentru a vedea focul de artificii şi a asculta recitalurile susţinute de Mandinga şi Smiley.



Alţii au optat să vadă focul de artificii de la înălţime, urcând pe Tâmpa.





Ce a rămas în urma petrecăreţilor



Încă din noaptea de Revelion, angajaţii firmei Comprest, operatorul care asigură salubrizarea domeniului public, au început să facă curăţenie. Conform informaţiilor Primăriei Braşov, după noaptea de Revelion, de pe străzile din centrul vechi al Braşovului a fost strânsă cantitatea de 300 de metri cubi de deşeuri. În aceasta acţiune au fost implicaţi, în tot oraşul, 50 de oameni pe perioada nopţii de Revelion şi 60 pe 1 ianuarie 2020.



Revelionul de pe Tâmpa, anulat pentru următorii ani!



Gunoi a rămas şi în urma celor câteva sute de braşoveni şi turişti care au ales să întâmpine noul an pe Tâmpa. Mai exact, aceştia, pe lângă faptul că au „tăiat” serpentinele, pentru a nu aluneca pe zăpada bătătorită, au „uitat” pe traseu şi pe vârf diferite ambalaje, de la pahare de plastic sau resturi de artificii, la sticle de şampanie sau doze de băuturi energizante. În 2 ianuarie 2020, organizatorii, respectiv braşovenii din Asociaţia Braşovul Pedalează, au mers să cureţe zona, dar au şi anunţat că nu vor mai organiza astfel de evenimente.



Aglomerație în trafic în noaptea dintre ani!



După ora 1.00, oamenii au început să se retragă spre case, astfel că pe Bulevardul 15 Noiembrie se circula ca într-o zi lucrătoare, la orele de vârf.



Cantităţi record de deşeuri înainte de noul an: aproape de 3 ori mai mult decât într-o zi obişnuită



În ultimele zile de dinaintea noului an braşovenii au avut multe lucruri de aruncat. Mai exact, potrivit Primăriei Braşov, în 31 decembrie 2019, la platformele de deşeuri din oraş s-a aruncat o cantitate triplă faţă de cea obişnuită. „În 31 decembrie 2019, din întreg oraşul s-au ridicat de la populaţie 400 de tone de deşeuri, în condiţiile în care, într-o zi obişnuită, media este de 150 de tone”, a explicat purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea.



Acesta a precizat că, pentru a face faţă acestei situaţii, serviciul de colectare a deşeurilor din cadrul Comprest SRL a funcţionat „la turaţie maximă”.