În toamnă s-ar putea înființa la Braşov primele linii RATBV dedicate elevilor

Descriere foto: În toamnă ar putea circula prin centrul Braşovului primele linii dedicate elevilor, în cadrul unui proiect pilot; Sursa: bzb.ro



Municipalitatea va testa RATBV-ul şcolar! În toamnă ar putea circula la Braşov primele linii dedicate elevilor. Primăria vrea ca acestea să aibă capăt de linie Livada Poştei, părinţii şi-ar dori ca acestea să meargă până la Maternitate!



Primarul Braşovului, George Scripcaru, a anunţat că din toamna acestui an ar putea fi puse în circulaţie autobuze şcolare pentru elevii unităţilor de învăţământ din zona istorică a oraşului. Deocamdată, programul este în faza discuţiilor cu conducerile şcolilor şi cu părinţii, însă edilul a precizat că, în funcţie de cum vor evolua discuţiile, cel mai probabil în luna octombrie va fi implementat un proiect pilot.



„Facem acum simulările. Au fost câteva discuţii şi întâlniri pentru înfiinţarea transportului cu preponderenţă pentru zona Mureşenilor. Au fost discuţii cu reprezentanţii de la Liceul Teoretic «Johannes Honterus» şi Colegiul Naţional «Andrei Şaguna». Am solicitat conducerilor unităţilor de învăţământ informaţii despre elevi, pentru a vedea de unde vin aceştia, astfel încât să stabilim ruta optimă”, a declarat Primarul Brașovului.



Totodată, primarul a precizat că municipalitatea ia în calcul ca aceste autobuze să oprească la Livada Poştei, însă dorinţa părinţilor este alta. „Părinţii şi-ar dori ca aceste autobuze să meargă până la Maternitate, dar dacă mergem cu autobuzul până acolo, în sensul giratoriu, înseamnă că nu am făcut nimic. Va trebui să clarificăm acest lucru, dar şi să vedem care sunt punctele tari, punctele slabe şi variantele acestui program”, a explicat George Scripcaru.



Pasul următor: Poliţia să se asigure că părinţii nu mai opresc mașinile pe Mureşenilor şi Bariţiu pentru a aştepta copii



Nu în ultimul rând, primarul a precizat că după implementarea programului „Poliţia va trebui să se asigure că nu mai opreşte nici o maşină pe strada Mureşenilor sau George Bariţiu pentru lua sau a lăsa copii la şcoală. Obiectivul nostru este ca prin introducerea acestui transport să fluidizăm traficul rutier din centrul istoric”, a mai declarat edilul.



Transportul şcolar ar urma să fie asigurat de RATBV.



În prezent, pentru a ajunge cu mijloacele de transport în comun la Honterus, elevii trebuie să coboare la Livada Poştei. Cei care merg la Şaguna pot lua din Livada Poştei autobuzul 50 sau de la Primărie autobuzele 51 şi 52. Pe cele trei linii circulă autobuze mici, care, la orele de vârf sunt aglomerate.