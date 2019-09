În școlile din Brașov, din acest an este implementat catalogul electronic

Descriere foto: Din acest an şcolar, în toate unităţile de învăţământ din Braşov a fost implementat catalogul electronic; Sursa: bzb.ro



Din acest an, părinţii care au copii la şcolile din Braşov îşi vor putea monitoriza copiii prin catalogul electronic





La festivitățile prilejuite de deschiderea noului an școlar 2019 - 2020, primarul Brașovului, George Scripcaru a amintit că din acest an şcolar, în toate unităţile de învăţământ din Braşov a fost implementat catalogul electronic.



„Acest catalog le permite părinţilor să verifice situaţia şcolară a copiilor, câte absenţe au sau ce note au obţinut. De asemenea, acest instrument ne este şi nouă util, având în vedere că de abonamente gratuite pe transportul în comun beneficiază numai elevii care nu au absenţe”, a declarat primarul.



De încărcarea datelor se vor ocupa şcolile, ceea ce, a declarat şeful Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov, prof. Ariana Bucur, reprezintă un efort suplimentar.



Totuşi, ea a precizat că „dacă ar fi fost implementat în tot judeţul Braşov m-aş fi bucurat, pentru că ar fi fost util şi pentru Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov. Ar fi fost un instrument de monitorizare, pentru realizarea de statistici şi analize, pentru că acest catalog nu este numai o platformă prin care sunt evidenţiate absenţele. Cred că este extrem de util, chiar dacă presupune o activitate suplimentară din partea cadrelor didactice, pentru că rămân în vigoare şi cataloagele şi carnetele de elev, acestea fiind instrumentele oficiale. Sper ca unităţile şcolare se implice în realizarea acestor cataloage. Dacă acesta a fost planul primarului Braşovului pentru evidenţierea absenţelor, aspect necesar asigurării facilităţilor pentru transportul în comun, trebuie să facem acest efort”.