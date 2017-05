În prima marţi din luna mai este marcată „Ziua Mondială a Astmului”

Fiind prima zi de marţi din luna mai, astăzi marcăm „Ziua Mondială a Astmului”. Așadar în 2017, pe 2 mai se punctează în întreaga lume „Ziua Mondială a Astmului”.



Statisticile arată că peste 300 de milioane de oameni suferă pe glob de această afecţiune a căilor respiratorii. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, anual, astmul provoacă un sfert de milion de decese.



În Europa, unde trăiesc 30 de milioane de astmatici, prevalența este în continuă creștere, mai ales în rândul copiilor. În ultimii ani, numărul bolnavilor s-a dublat. Simptomele variază de la persoană la persoană. În general, acestea includ tusea, respirația șuierătoare, dificultăți de respirație, dureri în piept sau de presiune, care pot apărea de mai multe ori pe zi sau pe săptămână și se pot agrava în timpul activităților fizice sau în timpul nopții.



Așadar, pe 2 mai este marcată, la nivel mondial, „Ziua Mondială a Astmului”, un eveniment organizat de Inițiativa Globală pentru Astm (GINA) cu scopul de a spori gradul de conștientizare al publicului față de gravitatea astmului și de tratare a acestuia.



Prin sloganul propus de Inițiativa Globală pentru Astm „Aer mai curat — o respirație mai sănătoasă” se evidențiază faptul că îmbolnăvirile sunt și o consecință a poluării din orașe, dar și a mediului social. Factorii de risc cei mai puternici în dezvoltarea astmului sunt substanțele și particulele inhalate care pot provoca reacții alergice sau pot irita căile respiratorii.



În ziua consacrată, la nivel mondial, acestei boli sunt publicate o serie de materiale, care evidențiază factorii vinovați de îmbolnăviri, cum ar fi poluarea dar și materialele izolante și lacurile utilizate în construcția casele și — în principal — cele 300 de tipuri de compuși organici volatili conținuți în vopselele, cleiurile și mochetele din clădirile în care trăim.



Degradarea calității aerului din interiorul spațiilor închise ne influențează cu atât mai mult sănătatea, cu cât, în prezent, am ajuns să ne petrecem 90% din timp în casă, în mijloacele de transport în comun și la locul de muncă. Pentru a permite combaterea acestor efecte, până la o eventuală schimbare a normelor din domeniul construcțiilor, nu trebuie să ezităm să utilizăm vechile „rețete”, cum ar fi aerisirea zilnică a locuinței.



Această zi constituie un prilej pentru instituțiile medicale de a atrage atenția asupra înmulțirii îmbolnăvirilor de astm. Pentru ca cineva să facă astm, trebuie să fie întruniți doi factori — o sensibilitate genetică și un element declanșator din mediul înconjurător.



Astmul este o boală a căilor respiratorii, care provoacă crize repetate de respirație șuierătoare, însoțite de senzația de apăsare în piept și de tuse. Din păcate, foarte mulți bolnavi nu au posibilitatea să-și cumpere medicamentele necesare tratamentului.



Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății statisticile arată că aproximativ 235 de milioane de oameni sunt afectați de astm, la nivel mondial. Și din păcate, ce e foarte trist e că astmul începe sa fie o boală comună în rândul copiilor.



Peste 80% din decesele cauzate de astm au loc în țările cu venituri mici și cu venituri medii.



Medicația poate controla astmul. Evitarea fenomenelor declanșatoare de astm poate reduce, de asemenea, severitatea astmului. Gestionarea adecvată a astmului poate permite oamenilor să se bucure de o bună calitate a vieții.





În Europa 30 de milioane de persoane suferă din cauza astmului. Incidenta bolii din pacate este în continuă creștere, mai ales în rândul copiilor, iar, în ultimii ani, numărul bolnavilor s-a dublat. Prognozele specilistilor sunt îngrijorătoare și confirmă faptul că astmul este în creștere în întreaga lume. Se estimează că încă 100 de milioane de persoane ar putea să sufere de astm până în 2025.



În țara noastră în jur de 10%, dintre adulți suferă de astm, iar 6,4% dintre copii prezintă simptomele bolii. Datele statistice de la Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică arată ca numărul cazurilor de astm bronșic înregistrat de către medicii de familie este în creștere de la an la an în România.



Marcarea Zilei mondiale a astmului în România este realizată prin diverse evenimente, care se desfășoară în mai multe orașe, precum campanii de informare asupra bolii și a tratamentelor existente, efectuarea gratuită a testului—spirometrie, expoziții de picturi, desene și colaje de fotografii având ca temă astmul, întâlniri cu specialiști etc.



Organizată pentru prima dată în 1998, „Ziua Mondială a Astmului”, este un eveniment anual marcat, în prima zi de marți a lunii mai, de către Inițiativa Globală pentru Astm în colaborare cu grupurile pentru îngrijirea sănătății și cu educatori specializați în problemele astmului.