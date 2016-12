„În prag de sărbători...” la Muzeul „Casa Mureşenilor”

Braşovenii sunt invitaţi miercuri, 14 decembrie, de la ora 17.00, la Muzeul „Casa Mureşenilor”, la „Recitalul de la ora 5”, ultimul din acest an, intitulat sugestiv „În prag de Sărbători…”.



Concertul „În prag de Sărbători…”, organizat de Opera din Brașov le va aduce pe scenă pe soprana Valentina Mărgăraș şi mezzo-sopranele Sonia Hazarian, Carmen Topciu, alături de actrița Nora Vlad și de pianista Sena Ducariu.



Programul recitalului, dedicat Sărbătorilor de Crăciun, este compus din muzică sacră (Max Reger – „Maria Wiegenlied”, W.A. Mozart – „Agnus Dei”, G. Fauré – „Pie Jesu”, C. Franck – „Panis Angelicus”, G.F. Haendel – „Messia”) şi colinde tradiţionale din repertoriul internațional („Silent Night”, The Christmas Song”, „Have Yourself a Merry Little Christmas”).



Preţul biletelor este de 2 lei pentru elevi şi studenţi; 3 lei, pentru pensionari; 5 lei pentru adulţi şi se găsesc la sediul muzeului, din Piaţa Sfatului nr. 25.



Concertul vocal-instrumental se va desfăşura la Muzeul Casa Mureşenilor din Braşov, miercuri, 14 decembrie 2016.



Ora de începere: 17.00.