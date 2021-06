În perioada 23-24 iunie 2021, la ITC Brașov va avea loc cel mai mare târg de locuri de muncă

Vești bune pentru cei care au rămas șomeri în timpul pandemiei sau pentru cei care caută un loc de muncă mai bine plătit! First Job School organizează, la Brașov, în perioada 23-24 iunie CEL MAI MARE TÂRG AL LOCURILOR DE MUNCĂ.



La evenimentul care va avea loc la ITC Brașov, situat pe str. Alexandru Vlahuță, nr. 10, vor participa peste 60 angajatori din județele Brașov și Covasna, care pun la dispozitia participanților peste 300 de locuri de muncă.



Ofertele de angajare acoperă majoritatea domeniilor de activitate: turism, alimentație publică, IT, producțe, administrativ, comerț, servicii, etc. și sunt potrivite atât persoanelor din mediul urban, cât și celor din mediul rural, cu sau fără experiență, care vizează de la poziții de entry level, până la cele de top management.



Angajatorii caută atât muncitori necalificați cât și specialiști în diverse domenii, iar pentru persoanele care doresc să lucreze în străinătate, salariile pornesc de la 1500 euro/lună, fără a fi percepute comisioane de recrutare.



Intrarea la eveniment este liberă și se poate realiza în intervalul orar 09:00 – 18:00.



First Job School, organizatorul evenimentului, face parte dintr-un grup de firme cu o experiență de peste zece ani în domeniul formării profesionale a adulților și în cel al resurselor umane.





În cadrul programelor cu finanțare europeană neramursabilă, derulate del First Job School din poziția de lider de proiect, peste 5000 de persoane au beneficiat de cursuri de calificare, recalificare, perfecționare certificare și atestare în diverse meserii și peste 3.000 au participat la sesiuni de informare şi consiliere profesională.





Mai mult decât atât, compania organizatoare, First Job School este lider pe piața brașoveană în organizarea evenimentelor de amploare, precum târguri de locuri de muncă, conferințe, seminarii și campanii de interes național, în domeniul resurselor umane și al formării profesionale.

Informații suplimentare cu privire la eveniment se pot obține la telefon: 0740272777 sau email: office@hrcromania.ro.