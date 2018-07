În Brașov sunt încă locuri disponibile la învăţământul dual şi profesional

Descriere foto: În județul Brașov mai sunt disponibile 445 de locuri la învăţământul profesional şi 311 la învăţământul dual; Sursa: bzb.ro



756 de locuri sunt încă disponibile pentru învăţământul dual şi profesional, la Braşov: 445 la învăţământul profesional şi 311 la învăţământul dual!





Absolvenţii de gimnaziu care vor să înveţe o meserie şi să primească bani chiar de pe băncile şcolii, mai au o şansă în toamnă să se înscrie în învăţământul profesional şi dual. Locuri sunt suficiente, iar meseriile pentru care se oferă pregătirea sunt dintre cele căutate pe piaţa muncii.





La Braşov, pentru anul şcolar 2018 – 2019 au fost disponibile 1.641 de locuri, în ambele forme de şcolarizare – 674 pentru învăţământul profesional şi 967 pentru învăţământul dual.



După prima etapă de înscrieri în învăţământul profesional şi dual (din iunie), au mai rămas libere 756 de locuri – 445 la învăţământul profesional şi 311 la învăţământul dual.



În județul Braşov sunt specializări la care nu s-a înghesuit nici un candidat, deşi oferă pregătire în meserii pentru care angajatorii oferă salarii foarte bune. Un exemplu este specializarea mecanic auto, de la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş. La aceeaşi unitate şcolară mai este şi specializarea bucătar, cu 0 candidaţi înscrişi în prima etapă.



Specializarea ospătar, de la Colegiul „Aurel Vijoli” a avut şi ea zero candidaţi înscrişi. La aceeaşi şcoală, la fel este situaţia şi pentru specializarea electrician.



Specializarea sudor, de la Liceul Tehnologic „Victor Jinga” Săcele are 10 locuri disponibile, pe care nu le-a vrut niciun candidat în prima etapă de înscrieri.



Confecţioner articole piese şi înlocuitori şi confecţioner produse textile sunt alte două specializări, la Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” cu zero candidaţi după prima etapă de înscrieri.



Candidaţii interesaţi pot vizualiza care sunt locurile disponibile de la fiecare specializare în parte, pe site-ul http://www.alegetidrumul.ro/.



Etapa a doua de admitere în învăţământul profesional de stat va începe în 31 august 2018. În perioada 31 august - 3 septembrie 2018 se vor face înscrieri la unităţile de învăţământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere şi care organizează sesiune de preselecţie pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat.



În data de 5 septembrie 2018, se vor face înscrieri la unităţile de învăţământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere şi care nu organizează preselecţie pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat.



Un avantaj al elevilor care optează pentru învăţământul profesional sau dual este faptul că ei vor beneficia în timpul cursurilor de o bursă pentru a învăţa meserie.





Formarea elevilor pe această rută este susţinută financiar prin bursa profesională care se acordă în cuantum de: 200 lei lunar (de la bugetul de stat) - dacă elevul este înscris la învăţământul profesional sau minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică) - dacă elevul este înscris la învăţământul dual.