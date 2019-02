În ianuarie 2019, farmaciile au vândut măşti de faţă cât în tot anul 2018

Descriere foto: În România a fost declarată oficial epidemie de gripă. În ianuarie, farmaciile au vândut măşti de faţă cât în tot anul 2018. Doar 29 de copii absenţi în şcolile din Brașov, 20.000 de braşoveni s-au vaccinat, alţi 3.000 au cerut imunizarea. De azi, în autobuze va mirosi ca în spitale... a clor; Sursa: bzb.ro



Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, ieri, că în România s-a declarat oficial epidemie de gripă. După ce timp de trei săptămâni numărul bolnavilor a crescut constant, s-a ajuns la această situaţie, care impune luarea de măsuri pentru ca gripa să nu se răspândească şi mai mult.



Prima întrebare care ne vine în minte într-o asemenea situaţie este ce putem face să nu ne îmbolnăvim. Soluţia cu cel mai mare grad de eficacitate este vaccinarea. Aceasta se face, de regulă, până la sosirea sezonului rece, dar există foarte multe cazuri de pacienţi care întârzie şi îşi fac vaccinul chiar şi în ianuarie.



Pentru cei care nu au apucat să se vaccineze, în situaţia în care vaccinul este mai greu de găsit acum, rămân celelalte mijloace de prevenţie, chiar dacă sunt mai puţin sigure.



Lavinia Buvnariu, managerul Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, ne spune ce trebuie să facem şi ce trebuie să evităm.



„Îi sfătuim pe toţi cetăţenii să respecte regulile de igienă personală – respectiv, spălatul pe mâini, care nu trebuie neglijat. De asemenea, tusea şi strănutul trebuie să se facă protejat, într-o batistă, cetăţenii să evite locurile aglomerate pe cât se poate sau să poarte acea mască, una care este utilă. În cazul copiilor, dacă aceştia prezintă semne de viroză respiratorie, le recomandăm părinţilor să îi izoleze câteva zile acasă, să respecte condiţiile de igienă, să-i spele pe mânuţe, să dezinfecteze suprafeţele la care ajung copiii de vârste mici”, ne sfătuieşte Lavinia Buvnariu.



Şefa DSP Braşov spune că, dacă în urmă cu două săptămâni, la Braşov aveam 138 de cazuri de gripă, săptămâna trecută numărul acestora aproape că s-a dublat, ajungând la 270. La fel stau lucrurile şi în cazul virozelor respiratorii, unde, de la 1.300 de cazuri, s-a ajuns la 2.054.



DSP Braşov a primit în luna noiembrie 2.060 de doze de vaccin antigripal şi până ieri, se vaccinaseră 19.863 de braşoveni.



În urma solicitărilor venite de la medicii de familie din judeţ, DSP a solicitat încă 2.990 de doze, pe care le aşteaptă de la Bucureşti pentru a fi distribuite medicilor de familie.



La Braşov, situaţia din şcoli nu este atât de gravă ca în alte părţi, existând un număr foarte mic de elevi care au absentat în aceste zile, 29.



În schimb, farmaciile s-au confruntat cu o cerere foarte mare de măşti, numărul clienţilor din această lună fiind la fel de mare ca acela din tot anul precedent. „În această perioadă, pacienţii noştri ni se adresează, solicitându-ne, ca măsură de prevenţie, măşti pentru ei şi pentru membrii de familie, mai ales cei care merg frecvent în locuri aglomerate. Mai există şi persoane care solicită vitamina C, echinacea sau alte produse care să le asigure o rezistenţă faţă de virusul gripei”, spune o farmacistă.



Chiar dacă suntem în ianuarie şi sezonul gripelor ţine, de obicei, până în martie, vaccinul rămâne cea mai sigură metodă de a evita o gripă nedorită, mai ales că anul acesta numărul deceselor din România a fost foarte mare, trecând de 50, până în prezent.



Și de la nivel central sosesc recomandări ca să se evite răspândirea virusului gripal.



„Unitățile sanitare știu ce au de făcut. Problema este igiena personală. Apa și săpunul sunt sfinte. Nu dezinfectanții, ci apa și săpunul. Trebuie să reluăm modalitatea în care ne spălăm pe mâini, de câte ori ne spălăm pe mâini, cum ducem mâna la nas și la gură, cum strănutăm. Nu strănutăm în mână, nu strănutăm sub formă de con. Astfel doar proiectăm particulele încărcate cu virus către partener”, a spus într-o conferință de presă dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș.



„În acest context, e bine să purtăm și masca de protecție. Masca nu se poartă sub nas, pentru că o purtăm degeaba. La nivelul nasului există o încărcătură virală fantastic de mare. Prin nas în continuare veți da celor din jurul dvs și veți contamina suprafețe din jur. Dacă folosiți masca, acoperiți și nasul. Ca să puneți masca corect, are o bentiță mică, metalică. Aia se pune deasupra nasului și se mulează după conturul nasului, în așa fel încât să nu permită particulelor virale să părăsească zona respectivă. Dacă nu folosiți cum trebuie, o folosiți degeaba”, a mai spus medicul.





„Nu uitați că trebuie să ne spălăm în nas. Când ne spălăm pe față, spălăm și interiorul nasului, pentru că îl decontaminăm. Tot ce învățam la grădiniță trebuie să punem în practică în mod real. Ai tușit în mânuță, poți să îi dai colegei dacă vrei să o saluți. Astea sunt lucrurile simple pe care trebuie să le punem în funcțiune”, a adăugat Adrian Streinu-Cercel.



Autoritățile au anunțat că este epidemie de gripă la nivel național. „Gripă avem în fiecare an, nu cred că este cazul să ne panicăm”, a spus ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Specialiştii estimează că circulaţia intensă a virusului gripal se va manifesta şi în luna februarie. Ministrul Sănătății a precizat că este vorba despre o tulpină care determină manifestări uşoare şi medii.